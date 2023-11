“Tenemos que aprovechar en beneficio de todos la buena posición de España en la inteligencia artificial”

Galicia y A Coruña están en el mapa de la investigación en inteligencia artificial (IA). Y a partir de ahora lo estará incluso más con la incorporación de Amparo Alonso, investigadora del Centro de Investigación en TIC (Citic) de la UDC a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España para liderar el debate sobre la IA. “Conseguir una inteligencia artificial más sostenible está entre nuestras prioridades”, asegura.

La Academia de Ciencias juega un papel clave como entidad que asesora al Gobierno en política científica. ¿Cuál es su prioridad en el campo de la inteligencia artificial?

Ahora lo importante es ver cómo proceder con la regulación de la inteligencia artificial. Está el Parlamento Europeo con las últimas deliberaciones acerca de la ley que se pretende publicar a principios del año que viene.

¿Qué peso tiene todo esto en la agenda política española?

España tiene un peso importante en la inteligencia artificial. Se ha ofrecido como sandbox, un campo de pruebas para la IA. Hace días el Gobierno en funciones aprobó la puesta en marcha de unas guías prácticas para ver cuáles se pueden recomendar a las empresas españolas para que las implementen. Y ahora mismo estamos también aprovechando la circunstancia de que España es el país que está llevando la presidencia de la Unión Europea. España tiene una buena posición en el ámbito de la inteligencia artificial y tenemos que aprovecharla en mejor beneficio de todos.

Y dentro de España, ¿Qué papel juega Galicia en este ámbito?

En Galicia estamos consiguiendo ser relevantes dentro de España y el mundo. En Galicia tenemos la sede de la primera Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), que estará en A Coruña.

¿Para cuándo está prevista su puesta en marcha?

Se adjudicó ya en noviembre del año pasado, pero con el panorama político actual es difícil dar una fecha. Estamos con un Gobierno en funciones y hasta que no se forme el nuevo Gobierno no se avanzará. Estamos viviendo un momento que no era el esperado y se ha retrasado todo el tema.

¿Sería posible que usted asumiese algún cargo en la agencia?

Lo desconozco totalmente. La verdad, no lo creo.

Su incorporación a la Academia le va a dar a la inteligencia artificial un enfoque ético.

Sí, en nuestro grupo de investigación del Citic trabajamos en aspectos relacionados que tienen que ver con la incorporación de estos temas éticos pero desde algoritmos de inteligencia artificial. Diseño de algoritmos para la privacidad que hay en los datos, factores de seguridad o algoritmos verdes, que lo que hacen es reducir el consumo energético de la inteligencia artificial.

Su discurso de ingreso en la Academia estará centrado en la llamada inteligencia artificial verde. ¿Cuál es su relevancia?

Conseguir una inteligencia artificial más sostenible está entre las prioridades de la Aesia. Tenemos que bajar el consumo energético de los algoritmos de la inteligencia artificial, bajar el consumo en su uso de datos, que necesitan mucha agua para refrigeración, y aplicar la inteligencia artificial a entornos en los que podamos ser más sostenibles como en la lucha contra el cambio climático o una agricultura más sostenible.

¿Y a día de hoy no se está trabajando en ese sentido?

No todo el mundo está aplicando la inteligencia artificial verde, pero sí que hay cada vez más experiencia en eso. España tiene un programa nacional de algoritmos verdes y Europa lo considera también importante porque el consumo energético es muy grande.

El equilibrio de género es un compromiso estatuario de la Academia. ¿Se está cumpliendo?

La Academia incorpora en sus estatutos la importancia de ser lo más equilibrada posible en materia de género. Ahora mismo en la sección de ciencias exactas somos nada más que cinco mujeres, un porcentaje muy pequeño. En la población científica hay un porcentaje de mujeres que no se refleja en la Academia en este momento. Es importante tener diversidad en la ciencia para diseñar el mundo en el que vamos a vivir todos y todas.

¿Le falta a la sociedad abrirse a la ciencia?

Sí, quizás la sociedad científica se percibe como algo más complicado de divulgar. Como sociedad no nos abrimos demasiado, tenemos que abrirnos más a todo tipo de culturas, no solo a la cultura humanística. La cultura científica es muy importante, ya lo hemos visto durante la pandemia.

¿Sería necesaria más divulgación científica?

Es difícil a veces, porque todos estamos muy ocupados. Pero la Academia está haciendo un esfuerzo muy importante, ofrece un montón de materiales, recursos que igual no todo el mundo quiere acceder a ellos, pero estar están. Que a la gente le interesen otro tipo de contenidos no quita el esfuerzo que están haciendo los científicos. Hay una labor muy importante.