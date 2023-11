Las energías hidráulica, eólica y solar, ya con años de experiencia, conviven con las que aún están en fase de desarrollo tecnológico

El cambio climático producido por el uso de fuentes de energía que generan dióxido de carbono hace inevitable el paso a otras de carácter renovable. Andrés Guerra, responsable de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de A Coruña; Natalia Barreiro, directora de la refinería coruñesa de Repsol; y Fernando Rodríguez, vicepresidente de la empresa Ecoener, exponen en esta mesa de redacción sus opiniones acerca de este proceso.

F. Rodríguez: Sin ningún tipo de duda estamos ya en el presente de las energías renovables. Realmente estamos viviendo una nueva revolución industrial en la que las energías renovables son las protagonistas. Estamos en una situación de emergencia climática absoluta y las energías renovables tienen que ser el motor que propicie este cambio. Ya tenemos energías suficientemente desarrolladas, como la eólica, la hidráulica y la fotovoltaica, y hay nuevos sistemas que ya están aquí, como el hidrógeno verde .

N. Barreiro: Es indudable que las nuevas energías ya están presentes en la sociedad desde hace décadas, aunque es verdad que en los últimos años ha habido un reconocimiento de la emergencia climática que está acelerando su presencia en la sociedad. La energía seguirá siendo un factor clave en el desarrollo del mundo y según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda en los próximos treinta años crecerá un 50% porque los países en desarrollo consumirán cada vez más según se vayan desarrollando y por el crecimiento de la población. Se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial y hay datos que indican que los grandes centros de computación consumen un 1% de la energía global, que es una barbaridad, cuando todavía vamos a ver un desarrollo brutal de esta tecnología en los próximos años. En Repsol pensamos que la transición energética tiene que pasar por la solución de un trilema, ya que hay que descarbonizar, pero hay que asegurar el suministro de energía y a un coste asumible. Para conseguirlo van a ser necesarias todas las energías posibles que descarbonicen para que esa transición sea más rápida y más eficiente. Esa es una nuestra vocación, que nos ha llevado a producir un 20% de la energía total que consume España en la actualidad. Estamos trabajando firmemente en descarbonizar la energía que suministramos con la ambición de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, que para una compañía de nuestro sector es todo un reto.

A. Guerra: El caso del puerto de A Coruña es paradigmático para mostrar la realidad de lo que está sucediendo. En 2015 era un puerto que movía carbón, que ahora ha desaparecido, ya que el que ha pasado por el puerto exterior es una consecuencia de la guerra de Ucrania. Es imprescindible mantener el suministro de petróleo y todos sus derivados, pero desde la pandemia empezamos a recibir propuestas de distintas empresas para instalarse en el puerto exterior, todas ellas relacionadas con energías renovables. Tenemos nueve propuestas en firme de compañías que quieren desarrollar componentes de eólica marina y tres iniciativas relacionadas con el hidrógeno, hidrógeno verde y amoniaco verde. Esas solicitudes de concesiones son una realidad y el muelle sur está orientado a dar satisfacción a esas peticiones. Ya no podemos hablar de que las renovables son un deseo, porque son algo que el tejido empresarial tiene claro que son una realidad y está demandando suelo para desarrollarlas.

F. Rodríguez: Es cierto que hay muchas iniciativas novedosas, pero nuestra empresa lleva 35 años en el sector de las energías renovables, al igual que otras muchas empresas. Los nuevos tiempos traen nuevas posibilidades de desarrollar energías limpias, eficientes y seguras, pero no es algo que haya surgido de la nada. Tenemos casi 400 megavatios en operación y superaremos los 600 antes de que finalice el año que viene en Galicia, Canarias y otros lugares. Hay un acoplamiento entre las energías renovables tradicionales, como la fotovoltaica, la hidráulica y la eólica, con las nuevas que vienen.

N. Barreiro: Las renovables llevan décadas acompañándonos en el mix energético, pero lo destacable es la velocidad del cambio, porque ahora estamos en una fase de aceleración a nivel global. Eso nos está llevando a que aparezcan nuevos vectores energéticos asociados a nuevas tecnologías. Además, la generación de electricidad baja en carbono también es necesaria para producir otras energías, como el hidrógeno renovable, por lo que todo va de la mano. Repsol apuesta firmemente por la neutralidad para que todas las tecnologías compitan, ya que eso hará que haya más tecnologías y más incentivos para conseguir soluciones más eficientes, lo que va a reducir el coste y acelerar el proceso. Pensamos que la tecnología es un vector clave y que además sea española y europea para estar bien posicionados a nivel mundial. Y el otro vector es la industria, ya que es un motor de desarrollo de una sociedad y tenemos que aprovechar las oportunidades locales para ser más potentes. Nosotros apalancamos nuestra transformación en la tecnología y en nuestros centros industriales, de forma que los de refino de petróleo vayan desplazando la materia prima fósil por otras de origen renovable y que nuestra producción de hidrógeno también sea renovable.

A. Guerra: Hace cuatro o cinco años DNV y Euroelectric elaboraron un informe sobre los puertos como hubs de descarbonización en el que definían un objetivo de puerto perfecto para desarrollar la eólica marina. Los requisitos eran grandes calados, superficie terrestre importante, cercanía a zonas de potencial eólico, capacidad portante de los muelles, así como cercanía de agua dulce y de centros de evacuación. Si se analizaban uno por uno, se estaba definiendo el puerto exterior de A Coruña, por lo que ese informe fue uno de los responsables de que haya habido tanta noticia fresca relacionada con las renovables, especialmente la eólica marina, en el puerto. En hidrógeno tenemos un proyecto de un megavatio que satisface muchas demandas industriales, de movilidad y de exportación.

Las energías hidráulica, eólica y solar, ya con años de experiencia, conviven con las que aún están en fase de desarrollo tecnológico

F. Rodríguez: El hidrógeno verde es un reto, aunque en nuestra compañía no estamos en este momento apostando por él, lo que no quiere decir que no lo veamos con buenos ojos. Nuestra visión se circunscribe a seguir contribuyendo a la competitividad que las renovables tradicionales están ofreciendo y a la autonomía que está proporcionando ante situaciones como la guerra de Ucrania frente a la importación de otro tipo de energías. Son un factor determinante para seguir impulsando en Galicia y otros lugares la hidráulica o la solar en Canarias y contribuir a la generación de empleo de máximo talento. Este es el camino y no hay marcha atrás. El que no esté convencido y no participe como empresa o sociedad se quedará atrás, porque la competitividad del mundo actual va por esta senda, aunque realizando todos los proyectos bajo estrictos criterios de sostenibilidad. No se pueden hacer las cosas de cualquier manera e impulsar nuevos desarrollos sin una socialización adecuada y sin intercambiar opiniones y llegar a consensos, porque si no, nos equivocaremos todos y lo que tendría que ser un camino de prosperidad se convertirá en uno de obstáculos, resquemores o de reticencias.

N. Barreiro: El hidrógeno todavía está lejos de ser un vector que pueda mover la energía del mundo, aunque puede llegar a ser clave en los próximos años. Pero para tener hidrógeno renovable hace falta una generación eléctrica renovable y Repsol también está presente en esa actividad, ya que tenemos el objetivo de tener instalados 6.000 megavatios en 2025 y 20.000 en 2030. En España tenemos actualmente 2.300 megavatios en operación y 3.000 en construcción, además de proyectos también en Estados Unidos, Chile e Italia. Para Repsol es importante no solo para comercializar esa energía, sino también para descarbonizar nuestros centros industriales y producir nuestros combustibles líquidos renovables, así como para producir hidrógeno renovable. Nosotros producimos hidrógeno desde hace sesenta años porque nuestro proceso de fabricación de combustibles lo necesita, de forma que somos el mayor productor y consumidor en España, con 380.000 toneladas al año, aproximadamente el 60% de la demanda nacional. Estamos desarrollando proyectos de hidrógeno renovable, pero primero hay que plantearse qué es, porque está el de origen electrolítico a partir de agua, pero también el producido sustituyendo el gas natural por un biogás generado a partir de residuos, lo que hace que ese hidrógeno también sea renovable. También se puede producir con energía nuclear e incluso mediante fotocatálisis, con la que se utiliza directamente la energía solar para separar el hidrógeno en la molécula del agua. Estamos desarrollando esta tecnología en nuestro centro de investigación para ampliar nuestro espectro de producción de hidrógeno y reducir su coste, que ahora es elevado mediante la electrólisis. Ahora ese coste no le hace competitivo y quizás le aleje de un consumo masivo en los próximos años, ya que la industria y la movilidad no están preparados para ello, puesto que es necesaria una infraestructura para transportarlo, crear estaciones de carga y cambiar la flota de vehículos. Pero para nosotros el hidrógeno también es importante para producir combustibles líquidos renovables a partir de diferentes tipos de residuos, que tienen la ventaja de que no hay que invertir en cambiar los vehículos ni la infraestructura de transporte.

A. Guerra: La sostenibilidad social, la necesidad de exponer lo que se quiere y tomar en consideración las opiniones de los afectados no es algo deseable, sino imprescindible, pero hay que definir los mecanismos para poder hacerlo. En el caso de la eólica marina, que será uno de los factores de crecimiento del puerto en los próximos años, una de las carencias con que nos encontrábamos es que no se sabía bien cuáles eran los criterios administrativos y las tramitaciones necesarias para desarrollarla. Nos interesa que sean claros para que nuestros clientes tengan claro cuáles son las reglas del juego, igual que nos interesa muchísimo un proyecto del Instituto Enerxético de Galicia, la plataforma experimental de eólica marina se ubicará cerca del puerto exterior y será un laboratorio de experimentación de prototipos de nuestros clientes. Y lo que es más importante, nos permitirá saber cuáles son las afecciones en el entorno, ya sean las aves migratorias o los fondos marinos, de esos aerogeneradores. Es de un interés extraordinario, porque cuando un cliente llama a nuestra puerta y nos pregunta lo que tenemos, es muy deseable poderle contestar que tenemos un laboratorio para poder probar sus prototipos. Tenemos además una línea de colaboración con Repsol sobre el conocimiento del entorno oceanometeorológico del puerto exterior y también con la Universidade da Coruña sobre el aprendizaje automático que han mejorado extraordinariamente la predicción de los posibles efectos que puedan afectar a los movimientos en el puerto.

"La plataforma de eólica marina del puerto exterior será un laboratorio para nuestros clientes" Andrés Guerra

F. Rodríguez: Pienso como Andrés que el gran reto es disponer para estas tecnologías de un marco normativo claro y estable. El sector ha vivido en los últimos años cierta asimetría, con momentos de gran impulso y otros de retracción, pero ahora parece que todo confluye porque se ha adquirido conciencia de que, teniendo las renovables cierto impacto, el impacto trascendental es el que supondría que no existieran al seguir emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Yo creo que ese consenso está implementado en la sociedad, pero se necesita un marco estable y claro, así como dotar a los funcionarios de los medios necesarios para que esto sea una realidad. Hay planes estatales y autonómicos muy ambiciosos, pero se necesitan medios, ya que no puede suceder que haya expedientes que tengan dificultades para ver la luz por la simple falta de medios humanos o materiales. Entre todos tenemos que ayudar a las administraciones para que sean capaces de impulsar estos proyectos. Lo que puede dificultar su desarrollo es nuestra propia actuación y en nuestro caso somos sostenibles antes incluso de que existiera este concepto, ya que hace 35 años se hablaba de energías alternativas pero no de energía verde ni de sostenibilidad. Esto implica la necesidad de establecer procedimientos de participación pública y de dotar de sentido a lo que hacemos en los territorios donde trabajamos. La energía eólica tiene riesgos y hemos escuchado voces en contra de ella, así como pronunciamientos judiciales, por lo que hay que tener capacidad pedagógica para explicar los porqués y de interactuar con los afectados, ya que si no, será imposible tener éxito.

N. Barreiro: Coincido en que contar con un entorno regulatorio estable y predecible es importante. Y que además sea inclusivo, porque creo que Europa no se puede permitir dejar fuera energías y apostar únicamente por una sola tecnología. Hay que abrirse a toda aquella energía que pueda descarbonizar, porque va a tener su lugar. Según los datos de la propia Comisión Europea, el mix energético de España en 2050 tendrá todavía una pequeña parte de combustible tradicional, la electrificación supondrá un 25% y los combustibles líquidos renovables tendrán que ser más de la mitad del pastel. Prohibir el motor de combustión es un error porque supondrá retrasar la descarbonización y hacerla más costosa. Los combustibles líquidos de cero emisiones netas ya están disponibles en el mercado español y en 2022 evitaron la emisión de 5,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. No necesitan grandes inversiones y es un sector que genera 200.000 empleos en España tanto en los complejos industriales como en los puntos de distribución. Y el que se basen en la economía circular va a generar nuevas cadenas de valor, sobre todo en el rural y en otros sectores. El año pasado en Repsol fabricamos 0,7 millones de toneladas de biocombustibles, en 2025 tenemos previsto llegar a 1,3 millones y alcanzar los dos millones en 2030. En 2021 la de A Coruña fue una de las primeras refinerías en procesar aceite de cocina usado y en próximas semanas anunciaremos una iniciativa para recogerlo y fomentar su reciclaje. En 2022 el complejo industrial utilizó más de 195.000 toneladas de materia prima bio de distintos tipos para la fabricación de biocombustibles, y este año está previsto un aumento cercano al 30% para alcanzar unas 265.000 toneladas. También hecho inversiones en los dos últimos años por valor de 7 millones y acabamos de instalar un cargadero que nos permitirá traer materias primas en camiones cisterna en lugar de en barcos. Destacaría como una de las dificultades la disponibilidad de mano de obra, ya que tanto el desarrollo de las renovables tradicionales como las nuevas tecnologías van a requerir especialistas en profesiones clásicas en las que los sectores del metal y la construcción ya están teniendo problemas, por lo que es posible que se agudice en los próximos años. Las empresas tenemos que apostar por captar talento joven en estas profesiones porque se pueden convertir en un verdadero cuello de botella para la transición energética.

"No se pueden impulsar nuevos desarrollos sin una socialización adecuada y sin consensos" Fernando Rodríguez

F. Rodríguez: Recojo el guante sobre lo que dices de la captación de talento porque es una realidad absoluta. La Organización Internacional del Trabajo advierte de que si no se actúa, la destrucción de empleo por causa del cambio climático va a ser devastadora, ya que se podrán perder cientos de miles de empleos en actividades como la agropecuaria. Por el contrario, con la transición energética se estimaba que por cada puesto de trabajo que se podría perder por el cambio climático, el sector de las renovables crearía cuatro. Un estudio de la Asociación de Productores de Energías Renovables dice que el sector en España tiene actualmente 160.000 trabajadores y que las perspectivas son de un incremento notabilísimo. En España tenemos que aprovecharnos de ese saber hacer adquirido para que ese talento pueda ser aprovechado desde aquí. En Ecoener somos más de doscientas personas en A Coruña y estamos prácticamente en paridad hombre-mujer y con una vocación de incremento con dificultad. Es un reto fundamental, pero debemos aprovecharnos de la experiencia adquirida incluso para exportar ese talento.

A. Guerra: Es una realidad porque las estimaciones del proyecto A Coruña Green Port hablan de la creación de varios miles de puestos de trabajo en los próximos años y además de cierto nivel tecnológico, por lo que se va a necesitar formación especializada para unas empresas que vamos a tener ahí al lado. Es un conocimiento que se va a generar aquí y que se exportará al igual que los aerogeneradores marinos que se fabricarán. Es una realidad a la que tenemos que dar respuesta, por lo que estamos en conversaciones con responsables de Formación Profesional y de universidades, ya que en tres o cuatro años va a haber una demanda de determinados títulos que hay que satisfacer.

"El hidrógeno todavía está lejos de poder mover la energía del mundo, aunque puede llegar a ser clave" Natalia Barreiro

N. Barreiro: En España hay empresas muy potentes trabajando en las energías renovables y muchas de ellas tienen presencia global. Deberíamos incentivar que nuestras empresas apuesten tanto por España como por internacionalizarse para que puedan exportar talento español. Y ya que soy la mujer del grupo, creo que no podemos dejar de lado a la mitad de la población, ya que es una realidad que el talento femenino en las profesiones técnicas está en un porcentaje menor, por lo que tenemos que ser impulsores de la paridad porque la perspectiva de género es indispensable en el desarrollo de la sociedad y porque está demostrado de que disponer de equipos diversos es un puntal de competitividad. En la refinería de A Coruña tenemos paridad en el equipo de dirección y creo que Repsol apuesta fuertemente por la diversidad no solo de género, sino de edad y nacionalidad.

F. Rodríguez: En Ecoener estamos ahora en dieciocho países y somos una empresa nacida aquí. Nuestra ventaja es que estamos muy diversificados, porque además de en Galicia y Canarias estamos en Centroamérica, Colombia, Ecuador, en diversos países de Europa y con las energías eólica, solar e hidráulica. Esto nos permite jugar con las incertidumbres que existen, ya que aquí hemos tenido días con el coste de la energía gratis. Con nuestra diversificación, si llueve generamos, al igual que si hace sol o viento en diferentes lugares, lo que nos permite estar tranquilos. La experiencia adquirida en España nos permite además saber cómo promover en otros países.