Definición: s. f. Procedemento ou documento polo que un organismo independente garante ou asegura que algo (produto, proceso, servizo etc.) é certo, verdadeiro ou que se vai cumprir. Esta definición baséase na entrada certificar no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Auditoría: inspección e control da contabilidade e xestión dunha sociedade, empresa, organismo etc. Selo: marca de tinta que se grava nun documento, carta, impreso etc., para indicar que é auténtico. Trazabilidade: posibilidade de identificar a orixe e as etapas dun proceso de produción de bens de consumo, ou o reflexo documental destas etapas. As dúas primeiras definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: existen centos de tipos de certificacións de todo tipo de servizos e de produtos (alimentos, máquinas, equipacións etc.) da nosa vida cotiá. Estas certificacións serven para mellorar a imaxe e prestixio dunha marca, posicionándoa mellor no mercado. Os selos poden ser outorgados a través de auditorías feitas por empresas (p. ex. Aenor) ou por organizacións non gobernamentais (p. ex. Icong). As auditorías baséanse en estándares e protocolos, como os establecidos pola Organización Internacional de Normalización (estándar ISO), da Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) e das Series de Avaliación da Seguridade e Saúde Laboral (Ohsas), entre outros. Existen distintas áreas de avaliación: calidade, riscos, seguridade, bo goberno, eficiencia enerxética e medio ambiente. As dúas últimas áreas son de especial interese para os colectivos conservacionistas, xa que, idealmente, servirían para certificar que as empresas están realmente comprometidas coa conservación do medio natural.

Por que está en voga esta palabra?: a realidade é que ditas certificacións medioambientais son a miúdo controvertidas. Un caso paradigmático é o das certificacións para a madeira FSC (Forest Stewardship Council, isto é, Consello de Custodia Forestal, unha ONG internacional sen ánimo de lucro) e PEFC (traducido Programa para o Aval da Certificación Forestal, similar á FSC). Entidades ecoloxistas como Greenpeace, APDR, Verdegaia, Ecoloxistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega e Adega teñen unha posición moi crítica con ambos selos. De feito, en 2008 os ambientalistas puxeron en evidencia que Norfor (filial madeireira de ENCE) recibiu o selo FSC para 13.000 hectáreas de plantacións intensivas de eucalipto sen cumprir estándares do selo. Non había “xestión sostible do monte”, nin estudos de impacto ambiental. Usábanse herbicidas (glifosato), cortábanse de vez enormes parcelas (coa conseguinte erosión do solo) e non había promoción das especies autóctonas nas súas plantacións. No caso do papel de oficina Navigator, o máis empregado en Galicia, ademais do selo FSC ten a ecoetiqueta Ecolabel.eu, outorgada pola Unión Europea. Este selo foi criticado pola organización ecoloxista WWF en 2011 por “branquear” plantacións forestais para pasta de papel en Sumatra que eliminaban valiosos bosques naturais.