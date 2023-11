El Concello estudia rescindir el contrato para auditar y reorganizar la plantilla municipal

El Ayuntamiento contrató en julio del año pasado a la multinacional de recursos humanos Adecco, por unos 142.000 euros, para que analizase la organización de la plantilla municipal, de cara a volver a redactar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), esto es, el documento que enumera y organiza los cargos y sus condiciones. Pero, aunque el plazo era de trece meses y debería haber acabado en agosto, sigue sin haber resultados, y la junta de personal ha protestado por escrito. Fuentes del Gobierno local indican que están “planteando rescindir el contrato”, dado que la empresa “no está respondiendo a las necesidades existentes para avanzar” en la nueva RPT.

La junta de personal del Concello, en la que están representados los sindicatos CSIF, CIG, UGT y CCOO, aprobó por unanimidad en su última reunión, a finales del mes pasado, enviar un escrito al Concello pidiendo comunicación acerca del proceso para elaborar el nuevo documento de personal. Fuentes municipales indicaron este martes a este diario que el Gobierno local “se reunirá con los sindicatos para abordar la nueva RPT”, si bien no ofrecieron ninguna fecha.

Según señala el presidente de la junta, Manuel Freire, el catálogo actual está “obsoleto”, pues tiene más de una década, y desde que el Concello empezó su rediseño “hace más de un año” a una empresa externa, “no especifican nada” y no han atendido a las peticiones de información de los trabajadores. Estos plantean ahora tomar “medidas”, si bien no hay ninguna aprobada y Freire no aclara cuáles se contemplan. El líder sindical indica que “si no hay voluntad política no saldrá adelante pronto”, e indica que desde el Gobierno local se les ha insinuado que podría no estar completa este mandato.

De acuerdo con un comunicado remitido por la junta de personal a los trabajadores municipales, esta intentó realizar un “diálogo constructivo” con el Concello y contribuir a la elaboración de la nueva RPT, pero el Gobierno municipal se ha mostrado “incapaz de respetar” a sus empleados. “A esta junta de personal se le deniega información sobre el estado actual de elaboración de la nueva RPT”, indican los sindicatos unánimemente, y, para ellos, esto supone “falta de transparencia” en una cuestión que “nos afecta a cada uno de nosotros de manera fundamental”.

Freire defiende que es necesaria una renovación integral de la RPT, pues la actual se estructura en base a la situación de hace más de una década cuando “han cambiado los puestos de trabajo”. En ella, señala, se incluyen “puestos que ya casi no existen y no tiene sentido tener”, mientras que hay trabajadores a los que “se les han asignado otras tareas”. La nómina de los empleados públicos, indica el funcionario, contempla “muchos conceptos, como atención al público, peligrosidad, mil coeficientes” que hay que actualizar.

El nuevo Gobierno local se reorganizó este año con una modificación parcial de la RPT que incluye 35 puestos más, incorporando dos jefes de servicio y dos de departamento de libre designación, y retiró al IMCE la dirección del Ágora y el Fórum Metropolitano. El comunicado de la junta parece criticar este cambio, ya que habla de una “importante modificación que nada tiene de puntual” en la RPT, pero Freire indica que estas modificaciones “se dan en todas las legislaturas” y considera que es menor con respecto a la que se proyecta. “Hacen cambios de gente, sobre todo de la que no es funcionaria como tal, asesores, tienen que definir funciones: se trata de cambios puntuales”, remacha.

Diálogo con los sindicatos

La memoria que elaboró el Concello para justificar el contrato que se llevó Adecco contempla la negociación con la junta de personal, pues señala que el objetivo es elaborar una nueva RPT “previa negociación con la representación del personal”, siguiendo la normativa. También define lo que debe hacer la empresa: analizar la estructura actual del Concello, describiendo los puestos y servicios, auditar que haya igualdad de salarios entre hombres y mujeres y proponer una nueva RPT, así como sus normas de gestión.

Según indica el documento, hubo un cambio de la RPT en 2020, pero estas modificaciones fueron menores; el Concello considera que es necesario “realizar un análisis en profundidad” de la estructura laboral para abordar un cambio mayor. En concreto, indica que es preciso “redefinir y/o incorporar” algunos puestos para adaptarse a la administración digital o a gestionar fondos europeos.