Gurrutxaga, ex de la Real, es un futbolista atípico. Lo dejó. No podía con la presión y nunca le ha importado revelar sus problemas de salud mental. De hecho, ahora es monologuista y, a través de la risa, hace terapia. Está de gira de promoción de un libro escrito con Ander Eriza, que lleva por título Subcampeón. Una de las anécdotas que narra y mejor funciona tiene a Riazor de protagonista. Le tocó jugar en A Coruña (2003) y, además de admitir que una de sus preocupaciones era no tocar las líneas del campo por el TOC que padecía, también quería evitar forzar un penalti porque Kovacevic le había prometido cedérselo. La pena máxima se la hicieron y no la tiró, las líneas quedaron impolutas.