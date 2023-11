“Non queremos ser funcionarias pola cara bonita, pero facemos o mesmo servizo”

A rede de bibliotecas municipais coruñesa ten un modelo mixto: parte dos traballadores son funcionarios, pero a maioría están contratados por unha empresa externa. O ano pasado foron á folga porque a anterior concesionaria non pagaba, e o pleno aprobou en outubro crear unha comisión para estudar municipalizar o servizo. Tras un ano sen actividade, o Goberno local invitou este xoves aos grupos da oposición a unha primeira reunión na que se verá unha “proposta da comisión técnica” para unificar a rede. Pero non aclara se tamén estarán, como se aprobou no seu momento, representantes dos traballadores. A designada para ir á mesa é Elisabeth Rodríguez, presidenta do comité de empresa.

Como avalían este paso?

Por un lado ben, porque se pon en marcha, por outro lado mal, porque nos ignoran. Viñamos todo este ano reclamando información, e agora entendo que o BNG meteu presión polo seu acordo de goberno. Non nos convocaron, aínda que si que nos dixo Gonzalo Castro [o edil de Cultura], de palabra, que iamos poder participar. Podemos imaxinar que se cadra na reunión constitutiva, como temos voz pero non voto, tampouco temos que estar, pero non nos gusta.

Cren que tardou en arrancar?

Si. Houbo dúas eleccións polo medio, a constitución do propio Goberno municipal, pero un ano despois o que sentimos é que non é unha preocupación, para o Concello, o servizo de bibliotecas. O medo que temos é que isto quede no titular de que se creou a comisión.

O Concello anunciou, no verán de 2022, un estudo sobre a unificación da rede. Saben se se fixo?

Non temos constancia ningunha, entendemos que non pero non o podemos asegurar. No goberno da Marea fíxose un expediente bastante amplo sobre isto, e gustaríanos que se tivera en conta, coas modificacións que se teñan que facer. Este modelo mixto non funciona, cada vez está máis devaluado. O principal é ter vontade política, que é o que polo de agora non vexo.

No caso de Marea houbo escollos á hora de darlle encaixe legal.

Ninguén quere entrar pola porta de atrás nin facer algo que non é legal. Escoitouse moitas veces que as traballadoras queriamos ser funcionarias pola cara bonita: en ningún momento se tratou diso. Que estariamos mellor nunha xestión directa? Entendemos que si, pero se vai repercutir en que se perdan postos de traballo, non queremos. Hai xente que entende que deberiamos pasar por un proceso pero que non están preparados: hai xente que ten moita formación pero non hábito de estudo, e lle entra medo dunha oposición aberta. Están os méritos, que algún teremos que ter... O principal é que haxa información clara e fidedigna.

Que melloraría municipalizar?

As funcionarias teñen teletraballo, conciliación, formación, que non temos. As xornadas non son as mesmas, tampouco os salarios. Facemos o mesmo servizo, pero en condicións moi diferentes: xera un malestar. Se cadra desde fóra é difícil de ver. A cidadanía enterouse de que non eramos funcionarias cando estalou o conflito o ano pasado. Isto gústanos porque quere dicir que facemos ben o traballo, funcionarias e xente de empresa, pero é dificil explicar as dificultades coas que nos atopamos día a día.

O ano pasado, LTM Servizos Bibliotecarios tardou en pagar e foron á folga, e substituíuna Ilunion.

Neste servizo a empresa encárgase fundamentalmente de facer nóminas e pagarnos. O equipo de traballo está feito e as instalacións son do Concello, que organiza o traballo. LTM era unha empresa especializada en servizos bibliotecarios, pero Eulen, que pasou pola concesión, non o era, e non o é Ilunion este é o primeiro servizo de bibliotecas que colle en toda España. Ao cambiar de empresa cambiamos de correo, procedementos, responsable...

Que LTM non puidera pagar debeuse a pregos á baixa?

Os pregos levan anos cada vez peor: van á baixa e se lle dan a quen menos oferta. Se hai máis xente de baixa, unha subida de IPC, retraso de pagos do Concello, os cartos non dan, nesta ocasión pasou.

Xa remataron os dous anos do contrato e comezou o terceiro, de prórroga. Que lle piden ás condicións do próximo contrato, e que saben da súa preparación?

A información que temos a día de hoxe é que nin sequera están orzamentados. Solicitamos que se tiveron en conta as nosas peticións e que se nos facilite a parte técnica. Díxosenos que si, coma sempre se nos di, pero despois non se nos ten en conta para nada. Eses pregos debían ter como mínimo a parte técnica en marcha, entendemos que non é así. Pedimos que o Concello se manifeste claramente: se cre que o proceso de municipalización é viable, e se decide que vai seguir na externalización, que faga pregos en condicións.