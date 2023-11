Se hai un antes e un despois na vida de Diego Anido trala súa monumental interpretación de Lorenzo Anta en As Bestas, faise notar, principalmente, na cantidade de veces que soa o teléfono dos seus axentes e no cargada que ten ultimamente a axenda de compromisos laborais.

Porén, o polifacético artista segue sendo o mesmo sobre o escenario, hábitat natural de Anido dende hai dúas décadas. “É certo que aumentou moito o público dos espectáculos despois da estrea. Levo un ano sen parar de traballar, tamén sempre con personaxes moi peculiares, escuros, sombríos, e tamén cómicos”, valora Anido nun interludio dos ensaios da peza O deus do pop, un espectáculo unipersoal que leva hoxe ao Forum Metropolitano (21.00 horas) e no que o actor desprega todo o seu talento interpretativo para ofrecer unha “autobiografía inventada” de si mesmo.

“Non é ficción, é metaficción, un xogo artístico. É a biografía inventada dunha estrela pop que non pertence ao noso mundo, que sempre se moveu na dimensión das estrelas, unha cousa moi norteamericana, allea a nós. Ao mesmo tempo, contrapóñoa á miña, a dunha persoa de barrio que leva traballando 20 anos nas artes escénicas, sendo un máis no teatro”, debulla Diego Anido.

A proposta escénica pon de manifesto as destrezas, ensaiadas tras anos no elemento, que levaron a Anido a culminar unha interpretación, a de As Bestas, que xa é historia do cinema galego. “Entrei no reparto un día antes. Fixera unha proba para unha personaxe menor, e chamáronme. Comprendín á personaxe enseguida, foi fácil de executar. Levo moitos anos facendo o friki”, comenta Anido.

Unha visibilidade engadida que el entende como o “paso lóxico” tras dúas décadas sobre as táboas perfeccionando rexistros e perfilando unha excentricidade única, que tamén pon a proba en O deus do pop, no que xoga coas primeiras impresións. Para iso, utiliza de exemplo o concepto de Potlatch; “a cerimonia festiva dos indios do Pacífico na que o anfitrión busca o prestixio ante os seus convidados amosando a súa riqueza e regalándolles as súas posesións máis valiosas”. O que se entende, en cristián, por entrar forte. “Sabes cando coñeces a unha persoa extravagante, que empeza a contar cousas da súa vida e mestura que nese momento ten un zapato roto, con que naceu en Cuba e traballou de tal cousa? Cando acabas de falar, non sabes o que che contou, nin como se chama, pero levaches unha impresión moi basta”, define Anido que manifesta que, precisamente, esa é a súa intención con O deus do pop: abrumar ao espectador dun xeito hipnótico, “cunha fragrancia entre escura e deliciosa, cun cheiro entre a rosas e a putrefacto”, define.