Nació en As Pontes, pero ejerce como vasco desde hace 23 años, cuando recaló en Euskadi para estudiar periodismo y acabó echando raíces. Daniel Álvarez es el jefe de informativos de Radio Euskadi y presenta el programa de cine La noche de…. en la EiTB. Hoy estará en A Coruña en unas jornadas organizadas por la Fundación Luzes en la Fundación Luís Seoane, donde conversará con Xabier Fortes y Belén Regueira sobre el margen de acción de los medios públicos en el ecosistema periodístico (17.00 horas).

¿Cómo acaba un chaval de As Pontes de jefe de informativos de la radio autonómica vasca?

Vine a estudiar periodismo a Bilbao sin ninguna intención a priori de quedarme. Terminé la carrera en el 2000 e hice una prueba para hacer prácticas en Radio Euskadi, me cogieron y al terminar me dieron expectativas de trabajo. A los pocos años me saqué la plaza y fui encadenando diferentes responsabilidades, casi siempre ligadas a informativos, como la tertulia nocturna. En 2009 me llegó el reto de hacer el matinal, en el que cubrí la etapa que más me marcó y en la que más responsabilidad he tenido. Mi nombre aquí está asociado a programas de calado político sobre todo por eso. Siempre he estado muy a gusto, la gente me ha querido. El nuevo director de la radio, Andoni Aldekoa, me planteó dirigir la redacción y de momento ahí estoy, llevo dos años y medio y estamos intentando adaptarnos al proceso de digitalización.

¿Notó el choque cultural? ¿Le costó adaptarse, como gallego, a la idiosincrasia vasca para transmitir la singularidad de su realidad informativa?

La realidad vasca que yo conocí cuando llegué, a finales de los 90, fueron años muy traumáticos por la vulneración de derechos humanos que se producía a diario prácticamente por parte de ETA. Vivimos el descubrimiento de la trama final de los GAL, una etapa de polarización, de miedo, una situación muy traumática de la que ahora el País Vasco se está recuperando. Lo primero que hay que comprender a la hora de hacer información es nada menos que eso. Tuve compañeros de los medios que vivían escoltados, viví cierres de periódicos... recuerdo los primeros años, en el 2004, cuando empiezo a dirigir las tertulias de la noche, la mayor parte de mis colaboradores estaban salpicados por todo eso. El primer choque es que pasas de un país que vive con normalidad a otro que vive en una situación excepcional. Luego, hay que conocer una realidad nacional y cultural distinta: con dos lenguas, con el euskera en proceso de recuperación, poco extendido todavía en zonas urbanas y mucho en las rurales; un país con una realidad interna desigual y, como Galicia —y eso me ayudó a comprenderlo rápido— muy aferrado a determinadas tradiciones. No voy a decir conservador, porque es progresista a muchos niveles, pero anclado a la tradición. Hay que comprenderlo en su complejidad. Creo que tuve la mente abierta para entenderlo y hoy puedo decir que me sirvió.

Con su identidad dual como gallego, pero prácticamente nacionalizado vasco, ¿tiende a leer la realidad nacional en clave vasca o gallega?

Soy gallego, pero la verdad es que no me puedo despegar de la mirada vasca. Ahora que hay dos gallegos súper influyentes en Madrid, como son la vicepresidenta Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo, mucha gente me pide claves que no tengo. Pero es curioso ese aroma cantábrico que se está dando: los partidos que están en la mayoría de Pedro Sánchez son el PNV y EH Bildu y el portavoz es Patxi López, que fue lehendakari. Tengo las gafas de ver la realidad vasca, porque es la realidad con la que conecto todos los días. La actualidad gallega la sigo con una distancia que no me permite ver muchos matices cuando la gente me pregunta por Feijóo o por Tellado. Pero bueno, este aroma cantábrico que hay sobre Madrid ahora se puede decir que es vasco-gallego, lo cual creo que es muy beneficioso para un clima interno madrileño que se hace muy desagradable, sobre todo para los que hemos vivido lío en la calle día tras día durante años. Ver que en Madrid se están repitiendo manifestaciones, casi persecución a algunos diputados, me preocupa mucho. Es un revival que pensé que no viviría.

Está en A Coruña para conversar sobre la acción de los medios públicos junto a Xabier Fortes y Belén Regueira. Sobre las emisoras y televisiones autonómicas pesa el mito de que su acción está condicionada por el control político. ¿Es así?

Nosotros tenemos un control político y parlamentario. El sistema es así, no se ha inventado uno mejor, que a veces nos supone un freno, pero al mismo tiempo nos convierte en un motor diésel: somos más lentos, más enclenques, pero a largo plazo, más resistentes y más fiables. No me atrevo a juzgar la situación de los medios públicos gallegos; pero en Euskadi no existe la mayoría absoluta de un solo partido. La pluralidad política de allí ya garantiza que la elección de un director general exija como mínimo el acuerdo de dos partidos. Eso ya implica que haya figuras transversales que ocupen las direcciones generales, y cuya gestión, al estar sometida a control parlamentario, tiene que convencer a varios partidos a la vez.

Hay contrapesos internos.

Efectivamente, y en el caso vasco, el contrapeso es importante. Es verdad que el control parlamentario existe, y a veces existe un peso en las escaletas de que tenemos que tener la atención y las antenas puestas en demasiados sectores, pero a la larga eso genera confianza. Si tú como medio público te diriges solo a los que te han elegido, pierdes una parte muy importante de la población. Creo que hay una garantía que solo podemos dar los medios públicos, que trabajan la credibilidad día a día. A nivel general servimos para velar por la calidad de la democracia, y los controles políticos pueden tener sus riesgos, pero la política hace cosas bien, y confío en que los controles a los que estamos sometidos a través de los parlamentos son efectivos para que quienes estamos dentro hagamos periodismo.

¿Hay margen para hacer periodismo en los medios públicos?

Yo no tengo ninguna duda. Nunca tuve que decir nada en lo que no creyera. Creo que eso me genera gran satisfacción, hay razones para seguir creyendo que los medios públicos son necesarios hoy en día.