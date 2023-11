“Payaso es lo primero que fui en mi vida, luego supe que podía dedicarme a ello ”

El gimnasta y humorista Víctor Ortiz, apodado Wilbur, lleva hoy a A Coruña su espectáculo Piensa en Wilbur, donde entran en juego acrobacias, humor, y riesgo, mucho riesgo: “la única manera en la que Wilbur sabe vivir”, define. El cómico, con gran tirón en redes sociales gracias a su peculiar propuesta, se convirtió en un rostro televisivo popular tras su participación, este verano, en el Grand Prix, lo que lo convirtió en uno de los personajes más buscados del programa. Actuará hoy en Afundación en dos pases, a las 19.00 y a las 21.00 horas.

Humor, gimnasia, acrobacia, monólogo... todo eso es Piensa en Wilbur, ¿qué clase de espectáculo trae a A Coruña?

Es una especie de tutti frutti, de cóctel de cosas que me gustan a mí de siempre y de cosas que he hecho a lo largo de mi vida; entonces hay gimnasia, acrobacia, canción, hay monólogo... todo dirigido por este personaje llamado Wilbur. Es un mix. ¿Qué vais a ver? Tampoco te se decir: a Wilbur. Es mejor ir y verlo. Como tiene tantos matices, ni yo mismo sé dónde ubicarlo. En general es comedia, un payaso haciendo cosas.

Es gimnasta de formación y competición. ¿Cuándo descubre que tiene un don para la comedia, y que además puede integrar todas esas cosas en una misma propuesta?

Creo que payaso es lo primero que fui en mi vida, lo que pasa es que a los 21 años me di cuenta de que podía dedicarme a ello. Empecé a hacer gimnasia a los 6, y estuve hasta los 23. Conocí a una persona que hacía comedia en Alicante, y fue cuando me dije: anda, me puedo dedicar a esto. No obstante, lo primero que fui en la vida fue tonto, bobo, payaso, nada más nacer: lo era en el cole, lo era en gimnasia. Esto es vocacional. Como no vengo de familia de cómicos, hasta que no te lo encuentras no sabes que puedes serlo. Hay gente que no se lo encuentra, pero lo son. En mi caso, lo encontré cuando estaba dejando la competición.

¿Se siente más próximo a un artista de circo que de un cómico convencional?

Hay circo, y yo he hecho circo. A mí lo que me gusta del circo es que es un vale todo artístico. Tienes libertad absoluta de todo lo que quieras hacer: puedes tocar la trompeta, el saxo, bailar, cantar, no hacer nada, ser payaso, hacer un monólogo... cabe todo. En la comedia, o lo que más está pegando en los últimos años, el monólogo o stand up comedy, estás un poco más limitado a la hora de hacer cosas, es más estático; estás sentado en tu taburete o de pie contando historias. A mí esa rama del humor me limita un poco más, porque a lo largo de mi vida, como he hecho tantas cosas dispares, me gusta mezclarlas en mis espectáculos. Lo que más me engloba es un payaso. Me encanta el payaso de circo, que no tiene limitación, ahí es donde entro yo.

La comedia vive un renacer, pero sobre todo a través del stand up, el monólogo clásico o los programas de televisión tipo magazine o late night. Usted hace otra cosa, comedia gestual. ¿Funciona también?

Yo vengo de ahí, utilizo mucho el cuerpo por mi época en la gimnasia, que te da un conocimiento del cuerpo y del movimiento muy grande. Yo lo hago en mis shows, a mí me gusta hablar, y también lo hago, si de repente se abre una nueva fuente artística con eso, y ese tipo de shows llega a los teatros, pues fantástico.

Sus espectáculos están plagados de niños y niñas que le adoran. ¿Le obliga eso a modular esa libertad de la que habla?

Mi formato ha sido siempre el espectáculo familiar. Todo lo que he pensado, se me ha ocurrido o he creado siempre lo he pensado en clave familiar, que no infantil. Siempre hay la posibilidad de que hubiera niños; aunque el groso de gente que viene a verme es adulta. Es cierto que ahora a raíz del Grand Prix hay más niños, pero vamos, estoy muy acostumbrado y a mí me encanta. Lo que más me gusta es ver familias enteras en el show. No he tenido que adaptar nada porque ya empecé haciéndolo así. También he trabajado solo para adultos en cabaret, y aun así no cambia mucha cosa. Puede haber niños o no, o solo adultos, y nunca hay ningún problema.

Con su participación en el Grand Prix, donde hacía el papel de ensayar de forma cómica las pruebas que luego deberían realizar los participantes, cumplió el sueño de cualquier niño de los 90: participar en el espacio. ¿Cómo lo vivió?

Fue muy bonito. Me llamaron y pensé que encajaba en el papel perfectamente, porque necesitaban a alguien con dotes humorísticos y luego, claro, que se moviera, que hiciese acrobacias. Es un perfil concreto, y a mí me venía como anillo al dedo. Fue una experiencia muy buena, aunque la tele va muy rápido, son otros ritmos, y cuando te acostumbras, está muy bien, es diferente. Si me das a elegir, me quedo con el teatro, pero la tele me gusta también. Veía el Grand Prix de pequeño, y estar ahí metido en ese dibujo animado tan colorido, pues claro, lo he pasado muy bien. Hemos renovado para 10 programas el año que viene, tres más que este. Volveréis a verme por ahí.