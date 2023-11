Definición: s. m. Gas composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), en proporcións variables, resultante de distintos procesos de descomposición anaerobia da materia orgánica. Esta definición non aparece (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Renovable: referido á enerxía, a que subministra a natureza de modo continuo e practicamente inesgotable. Coxeración: produción conxunta, nun proceso secuencial, de enerxía mecánica e/ou eléctrica e enerxía térmica útil. Compost: mestura de restos vexetais e de alimentos xa descompostos utilizados como fertilizante das plantas e para mellorar as propiedades físicas, químicas e biolóxicas do solo. A primeira definición aparece no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: O biogás foi chamado inicialmente “aire inflamable” polo político e inventor estadounidense Benjamin Franklin (1706-1790), sen caracterizar a súa composición. Sería o científico italiano Alessando Volta (1745-1827) quen descubriu que ese “aire inflamable” estaba composto por metano e por dióxido de carbono. Nas seguintes décadas demostrouse que se orixinaba pola descomposición principalmente anaerobia (sen presenza de osíxeno) de materia orgánica. Simultaneamente, creáronse pequenos dixestores para a produción deste biogás, que, unha vez canalizado, serviría para activar lámpadas de gas, especialmente no alumeado das rúas no (daquela) Imperio Británico. Esta tecnoloxía foi perfeccionada mesmo entrado o século XX, ata que a chegada da luz eléctrica fixo decaer este alumeado por gas. O biogás “reviviu” na Segunda Guerra Mundial, motivado pola escaseza de combustible en países como Alemaña. Pasado o conflito, esta fonte de enerxía 100% renovable estaría vencellada con grandes depuradoras de augas residuais, nas que se aproveitaba o biogás xerado para a produción de enerxía eléctrica.

Por que está en auxe esta palabra?: A nivel global o biogás ten como principais produtores China, Estados Unidos, Tailandia e a India. A nivel galego existen experiencias de xeración eléctrica a partires de biogás nalgúns vertedoiros selados arreo do territorio. O caso máis próximo á Coruña é o do antigo vertedoiro de Bens, que, tras un terrible derrubamento en setembro de 1996, foi selado en 2002 e provisto de pozos degasificadores e tubaxes para a captación de biogás. En efecto, a materia orgánica confinada seguiría descompoñéndose en condicións anaerobias e producindo metano, o que podería dar lugar a bolsas de gas que comprometerían a seguridade do vertedoiro, ademais de emisións difusas á atmosfera (o metano contribúe ao efecto invernadoiro, sendo 80 veces máis potente que o CO2). Unha planta de coxeración eléctrica a partires dese biogás e de vapor de auga estaría operativa en Bens desde 2003. En 2010 chegou a producir ata 5,3 millóns de quilovatios á hora, dos cales o 31% foron exportados á rede eléctrica xeral.