Ou 27 de xuño de 2009 a Torre de Hércules da Coruña foi declarada pola Unesco Patrimonio Mundial da Humanidade. A cambio desa declaración recomendouse que se tomasen unha serie de medidas encamiñadas a garantir a súa protección. Entre outras, falta por cumprimentar a de dotar á Torre dun Centro de Interpretación e Acollida de Visitantes. A nova corporación municipal ten por diante, ademais doutros cometidos relacionados coa Torre, levar a cabo esa tarefa para o que deberá acertar á hora de decidir o emprazamento máis axeitado, en función das posibilidades existentes.

O actual centro “provisional” de acollida de visitantes non reúne as condicións que a entidade do monumento demanda. É necesario que os visitantes dispoñan de servizos de acollida, oficina de información, sala de exposicións, aseos, cafetería-restaurante, venda de obxectos, etc. Conscientes da súa necesidade, para a súa ubicación viñéronse barallando dúas alternativas: a recuperación do corpo de entrada do antigo cárcere ou a súa ubicación baixo a rampa de acceso á Torre. A posibilidade de situar o Centro de Visitantes no edificio do antigo cárcere ten varios inconvintes: a súa dependencia do Ministerio de Interior; o seu estado de abandono; o elevado custo do investimento; os atrasos para a súa posta en marcha e a dificultade de dotalo dun amplo aparcamento de vehículos e autocares.

Sobre a intención de situar o Centro de Visitantes baixo a rampa de acceso á Torre, hai que facer notar que o devandito vial foi deseñado polo mesmo enxeñeiro que realizou a súa reconstrución, Eustaquio Giannini, para facilitar o acceso dos carros de bois que transportaban, desde a canteira de San Pedro de Visme, a pedra para a restuaración levada a cabo no século XVIII. É posible que o custo desta proposta sexa menos elevado, aínda que non parece unha idea moi afortunada polo que supón de alteración dunha parte do legado do século XVIII. Así mesmo ten o inconvinte de que a súa proximidade ao monumento ocasionaría a interrupción do acceso durante a ejecución das obras e, igualmente presenta dificultades para o aparcamento.

Comparativamente podemos tomar como referencia dous importantes monumentos tamén Patrimonio da Humandiade: o acueducto romano de Pont du Gard, próximo a Nimes, e o Circo Neolítico de Stonehenge preto de Salsbury. En ambos casos optouse, en primeiro lugar, por distanciar o Centro de Visitantes do propio monumento, a unha prudente distancia de de entre 1 e 2 quilómetros, para evitar a súa interferencia e contaminación visual; en segundo lugar inclináronse por construír unha edificación de nova planta cunha arquitectura do noso tempo e, en terceiro lugar, dotando ao Centro de Visitantes dun amplo espazo para aparcamiento e lugar de chegada de excursións e grupos.

Se, como colofón á celebración do 15º aniversario da declaración da Torre como Patrimonio da Humanidade, se opta por construír unha nova edificación, existe a posibilidade de poñela en servizo durante a presente lexislatura, por non depender a súa aprobación doutras administracións, e por resultar menos custosa a súa construción que calquera das outras propostas. Para quen coñeza a contorna da Torre de Hércules non debería resultar tan difícil atopar un lugar que reuna as características requiridas para emprazar o novo Centro de Acollida.