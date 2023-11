Las puertas de la academia de Operación Triunfo se abren este lunes día 20 para recibir a una nueva promoción de jóvenes artistas que aspiran a hacerse un hueco en el panorama musical. Más de 13.000 personas pasaron por el casting del concurso, que este año desembarca en la plataforma Amazon Prime. Pero solo 18 han conseguido pasar las pruebas hasta hacerse con una plaza en la gala 0 del programa. Y una concursante representará este año a Galicia. Ella es Lina de Sol, una joven viguesa que en los últimos tres años avanzó en su formación vocal en el centro coruñés Serea. “Es una alumna muy talentosa y la gente lo va a ver desde el minuto uno”, asegura su profesora Paula Rey, directora del centro.

Fue el pasado miércoles la última vez que se vieron, en una clase en la que Rey, exintegrante de Luar na Lubre, le transmitió a la futura concursante de OT los últimos trucos y consejos par hacer frente a esta nueva experiencia. “Trabajamos la fortaleza mental y física, porque entra en un programa de televisión y eso supone una exposición y presión muy grandes que afectan a la voz”, comenta la que se ha convertido en su vocal coach, que augura un buen futuro para Lina. “Creo que va a tener la capacidad de llevarlo bien. Es muy jovencita y eso es un factor importante, pero tiene los pies en la tierra”, asegura.

De lo que no tiene duda la profesora de canto y también logopeda es de que la gallega va a encandilar al público que el lunes encienda la televisión. “Su gran talento es su personalidad cantando. Tiene mucha y hace suyas las canciones y eso no lo consigue cualquiera. Cuando tienes duende como ella no sueles pasar desapercibido”, comenta.

Un duende que ya apreciaron los profesores de Operación Triunfo en el casting y que la llevará hasta el plató del programa, donde mostrará todas sus dotes artísticas para hacer con una de las 16 plazas de la academia. “Trabajando es muy buena y constante y pilla las cosas muy rápido. Es un gustazo trabajar con ella y escucharla”, asegura la que es su primera profesora de canto. “Espero que la cuiden bien”, desea Rey, directora de la academia por la que han pasado ya otros rostros del concurso, como Sabela, la gallega de la edición de 2018 del programa.

“La seguiré con orgullo”, celebra su profesora en A Coruña, que ve en Operación Triunfo una “oportunidad única” para Lina de Sol, que cuenta ya con dos singles publicados y repercusión en redes sociales. Pero como en cualquier concurso televisivo, nada está asegurado y cada semana será un reto que puede dejarla fuera de la competición. Y cuando abandone la academia, el trabajo y la formación continúan. “Eso lo hablamos y lo tiene claro. Ella ya ha empezado el camino y tiene claro y sabe que cuando salga del programa va a seguir formándose. Siempre me va a tener aquí”, asegura Rey, que cuenta en su escuela en la calle Palomar con cerca de 30 alumnos matriculados.