La directiva del Club del Mar aprueba reclamar al Concello de A Coruña el déficit de la piscina municipal en el juzgado

En 1998 abrió la piscina cubierta del Club del Mar, una instalación que pertenece al Ayuntamiento pero que la asociación lleva 25 años gestionando: se lleva los beneficios de las tarifas, pero debe ofrecer cursos a precios establecidos y corre con los gastos. Pero, de acuerdo con el presidente de la asociación, Alberto Santalla, la gestión es muy deficitaria. El convenio que regula la piscina caducó el 5 de mayo, sin que se haya renovado o el Concello haya sacado un nuevo concurso para gestionarlo, y desde ese día hasta el 30 de septiembre el club calcula que los gastos han superado a los ingresos en más de 73.000 euros. La junta directiva aprobó el pasado viernes acudir a los tribunales para “denunciar al Ayuntamiento de A Coruña, muy a nuestro pesar”, y reclamar que compense estas pérdidas.

Según explica Santalla, la piscina contaba inicialmente con un grupo de cogeneración, pero, según la documentación del Ayuntamiento en 2010 “se estropeó y no está prevista su reparación a corto plazo”. El club pasó entonces a tener que asumir el coste de mercado de la electricidad para la climatización y en 2017 se hizo una auditoría que “detectó que se estaban perdiendo miles de euros”. El gasto cayó con el COVID, pero aumentó con las restricciones. La actual junta directiva, señala Santalla, asumió en junio de 2021 y empezó conversaciones con el Concello para solucionar la situación. En los encuentros “todo eran buenas palabras pero ninguna acción”. El año pasado, con la subida de los precios de la energía por la guerra de Ucrania, el club reclamó la extinción anticipada y 400.000 euros de déficit, “más 24.000 mensuales”. Llegó a amenazar con cerrar la instalación.

El Ayuntamiento, concede el presidente del Club del Mar, “nos echó un capote”, con una modificación del presupuesto por la que les transfirió 52.000 euros de compensación por el déficit y 38.000 por otro acuerdo. Pero este aporte solo “nos pagó tres recibos de luz”.

De acuerdo con Santalla, el Gobierno local (al que este diario ha preguntado por sus planes para el futuro de la instalación, sin respuesta) no les comunicó la prórroga del convenio, aunque “la Concejalía de Deportes sí nos comunicó por escrito que sigamos asumiendo las actividades” que incluye este. En junio, afirma, “nos dijeron que nos iban a dar una solución rápida”, pero “llevamos cinco meses sin saber nada de ellos”. “Los socios no están dispuestos a pagar este peaje: esto puede llegar a hundir el Club del Mar y a su desaparición”.

Santalla promete que, mientras no tengan una comunicación en otro sentido, “vamos a seguir dando el servicio” para evitar problemas legales al club, pero interpreta que desde el Concello “nos están encargando un servicio de contrato y deberían de pagarlo, y si no me pagas, yo te tengo que denunciar”. La decisión de denunciar, reflejada en un acta de la junta del pasado viernes de la semana pasada a la que ha tenido acceso este diario, “ya está tomada y denunciaremos en los próximos días, a menos que nos llamen y nos digan que nos van a pagar las facturas”, tanto las acumuladas como las futuras. De acuerdo con las cuentas de la junta, el déficit llegó a 20.000 euros solo en julio “facturando lo mínimo”, si bien otros meses es menor.

Pérdidas de casi un millón

El presidente del Club del Mar, que el próximo mes celebrará elecciones, añade que, de acuerdo con un informe pericial, el club ha perdido 996.000 euros desde 2018. Asegura que “hemos tenido que prescindir de servicios” en la asociación “para poder seguir manteniendo la piscina, si bien defiende que no se ha despedido a ninguno de los trabajadores que se ocupan de ella.

Además de la reclamación de dinero, Santalla pide al Ayuntamiento que saque a concurso una nueva concesión y que se la lleve “la mejor oferta”. El club, explica, está interesado en gestionar la piscina “pero no en estas condiciones”, sino solo si se le garantiza que no pierde dinero y “los ingresos y los gastos son igualitarios”. Si no, defiende, está dispuesto a que la lleve otra empresa, con una compensación económica. “La concesión marítimo terrestre es del club, y el control de accesos”, pone como ejemplo.