Los móviles, proscritos en las aulas de A Coruña

Este periódico repasa cómo los colegios e institutos coruñeses actúan respecto a la prohibición o restricción de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en horarios lectivos, ante el debate que suscita su uso entre docentes y familias; representantes de padres y madres y psicólogos contribuyen también a la reflexión sobre un problema “serio” para el que demandan “educación”.

El artículo 19.4 de la norma gallega prohíbe el uso estos aparatos electrónicos como mecanismo de comunicación durante los períodos lectivos. “Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica”, añade. En general, los institutos coruñeses —en centros de Infantil y Primaria apenas alumnos salen de sus casas con móvil— cumplen esta disposición, aunque algunos permitían dispositivos hasta el año pasado pero decidieron erradicarlos este curso por distracciones o excesivo uso de los mismos en las aulas o en los recreos. Hay centros que solo los permiten en actividades didácticas o que facilitan móviles propios a los alumnos si tienen razones importantes para usarlos.

“Si tienen que hacer una llamada tienen el teléfono del centro a su disposición. Los móviles, solo para trabajos puntuales”, resumen en el IES Monelos. “Si se autorizan para alguna actividad, siempre en presencia del profesorado”, añaden en el Monte das Moas. “Solo se permiten por prescripción docente y en clase”, puntualizan en el David Buján de Cambre. “Cero absoluto de móviles. Antes se limitaba, pero su uso se desbordó”, cuentan fuentes del Eusebio da Guarda. Las del IES A Sardiñeira dicen que el veto se extiende a “clases, patios y jardines” y que haberlos prohibido ha supuesto la “reducción drástica de grabaciones, copias en exámenes y situaciones de acoso”.

¿Y si los alumnos y alumnas hacen caso omiso de la prohibición? En el Monte das Moas “se sanciona” el uso inadecuado. “Estamos teniendo muchos problemas en ese sentido. Por muchas charlas que se dan a los estudiantes no son conscientes de las consecuencias que tiene un mal uso de los móviles”, apuntan en el instituto. En el Urbano Lugrís, en cambio, no se puede usar móvil en el aula, sí en otras zonas, aunque el consello escolar propondrá la prohibición “durante toda la jornada lectiva”, señalan en el centro.

Las familias, que en Cataluña se movilizaron para instar a la administración a regular el uso de los móviles y a retrasar la edad para permitírselos a los alumnos, consideran en A Coruña que es el profesorado la máxima autoridad en las aulas, por lo que su postura respeta las medidas que establezcan en los centros. María José Ferreño, presidenta de la Asociación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres, es partidaria de “educar sin prohibir y enseñar a usar el móvil de forma responsable”. “Empezando por padres y madres”, apunta: “Tenemos que ser el modelo para los hijos. Que no se den casos de ir al colegio a recoger un móvil requisado antes que ir a una tutoría”.

En una línea parecida se expresa el psicólogo especializado en adicciones Antonio Toba, quien duda de la eficacia de las prohibiciones. “Querer retrasar el uso del móvil para los alumnos es querer posponer el problema. El verdadero problema es no tener una noción clara de lo que se hace con un teléfono móvil, que le ocurre a los niños porque en ellos prima el disfrute. No se debe demonizar una herramienta útil que muchas veces sirve de elemento académico. Creo que los profesores deben controlar su uso en los alumnos, del mismo modo que las familias deben controlarlo en sus hijos sin darles libre disposición”, opina Toba.

Estas posturas se opondrían al planteamiento de la Xunta de abordar una posible regulación más estricta del uso del móvil en las aulas, como comentó hace días el presidente, Alfonso Rueda. “La decisión deber ser colectiva y contar con el máximo consenso posible”, dijo.

Ruso, que preside la Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia (Addiga), apunta que la prohibición de móviles en su centro, y otros, a partir de este curso, fue a instancias de padres y profesores. “Su uso tiene que controlarse, o si no, se descontrola. Al centro se viene a estudiar, ya hay ordenadores y tabletas para tareas educativas. El mundo digital es bueno, pero con mesura. Debe darse orientación para que el alumno no sea presa de los móviles”, opina.

Antonio Leonardo Pastor, presidente de Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña: "Los teléfono pueden ser muy beneficiosos, pero también hacer daño"

Antonio Leonardo Pastor ejerce la docencia desde hace 33 años. Es director del CEIP Curros Enríquez y preside la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña. Admite que en más de tres décadas no ha vivido una “revolución” en las aulas como la causada por los móviles. Y eso que los alumnos a los que su colectivo da abrigo, de Infantil y Primaria, apenas usan el teléfono aunque lo tengan autorizado en circunstancias especiales. “Soy partidario de móviles no. Los centros disponen de suficientes recursos como para que el alumnado pueda tener información de diversos tipos. En todas las aulas hay un ordenador por lo menos, así que no tiene mucha cabida el móvil en Primaria”, admite. Solo lo acepta para menores de 12 años si “por motivos de conciliación los padres deban estar conectados con sus hijos y estos con ellos”. Cree que los niños, al ser “curiosos por naturaleza”, puede llegar a moverse con sus teléfonos por “sitios que no son adecuados para ellos”. “El móvil puede ser muy beneficioso pero también puede hacer mucho daño”, concluye Pastor, que cree que la ley gallega es “suficiente, siempre y cuando se cumpla”.