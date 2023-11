Presupuestos Participativos de A Coruña, recurso para ‘tapar agujeros’

Entre la creación de un área de recreo para jóvenes, la recuperación de un tramo urbano del Río Monelos, la construcción de un acceso peatonal a Matogrande por García Sabel y la puesta en marcha de una pista de hockey, una propuesta ganadora en la última convocatoria de los Presupuestos Participativos llama especialmente la atención: la reforma y acondicionamiento del gimnasio del colegio público Ramón de la Sagra, presupuestada en 400.000 euros, y que dobla en dotación presupuestaria a la siguiente con más inversión (250.000). La propuesta estaba inicialmente enmarcada en las categorías que se dividen por distritos, pero, tal y como consta en la convocatoria, sus elevadas necesidades presupuestarias obligaron a colocarla en la categoría “Toda la ciudad”. El mismo centro logró, en la convocatoria del año pasado, una suma de 150.00 euros para la creación de un patio urbano verde, humanizado y sostenible

El hecho de que un gimnasio de un único centro educativo haya copado en torno al 40% del presupuesto total de la categoría ha suscitado malestar entre algunos de los participantes en la convocatoria, que vienen clamando, desde hace unos años, por lo que consideran el “mal uso” que se le da a esta iniciativa frente a la intención con la que fue puesta en marcha como herramienta de participación ciudadana que redunde en beneficios colectivos.

La del Ramón de la Sagra es la única propuesta impulsada por comunidades de centros educativos que salió vencedora, pero no estaba sola entre las iniciativas: en esta convocatoria, pasaron a la fase final, repartidas por los distritos, el acondicionamiento de los maltrechos baños del colegio Sal Lence, el pintado de los muros interiores del María Pita, la adecuación del patio del Cidade Vella, la instalación de una pérgola en el Rosalía de Castro y la habilitación de zonas para practicar deporte al aire libre que promovieron, en conjunto, las asociaciones de padres y madres de los centros Curros Enríquez, Torre, Víctor López Seoane y Zalaeta.

“¿Esta propuesta procede? No se dudan de las necesidades reales de los colegios/institutos, pero no procede que unas Ampas monopolicen unos presupuestos de barrios. ¿Las mejoras de los colegios no tendrían que cubrirlas el Ministerio de Educación, el propio colegio o la Xunta? Es decir, las competencia que aplique”, se pregunta un usuario en los comentarios de las entradas en las que se accede para votar las propuestas. “Sin ánimo de quitar necesidad, pero estos son unos presupuestos participativos, no una junta escolar. Esto lo deberían reclamar al servicio municipal de Educación o a la Consellería. No es algo que afecte al barrio”, protesta otro votante.

Las familias se ven obligadas a recurrir a los Presupuestos Participativos

Los padres defienden su proceder alegando que es la única manera que han encontrado de hacer frente a las reformas que llevan tiempo pidiendo. Su versión la refrenda la Federación de Ampas de la provincia, que escenifica el hastío de las familias. “Es un problema común. La mayoría de las solicitudes vienen de la necesidad de que las administraciones públicas, sea Concello o Consellería, hagan obras para solucionar los problemas de los edificios. Las familias se ven obligadas a recurrir a los Presupuestos Participativos para solucionar los problemas de los centros, que son muchos”, justifica María José Ferreño, presidenta de la Federación de Ampas de la provincia de A Coruña.

No es la primera vez que esto ocurre. En el año 2021, la cuestión fue especialmente llamativa al acaparar el colegio Labaca el presupuesto correspondiente al Distrito 3, con dos proyectos ganadores que le concernían: la cobertura parcial del patio (75.000 euros) y el acondicionamiento de los aseos (60.000 euros). Ese mismo año, la dotación destinada a iniciativas en el Distrito 7 también recayó en un único centro educativo, el María Pita, que logró 150.000 euros para mejoras de accesibilidad.

Las familias manifiestan que no querrían tener que recurrir a esta herramienta, pero que la urgencia de las reformas no les deja más remedio. “Las Ampas vemos como prioridad la puesta en marcha de un Plan global para la reforma de los colegios. Hasta entonces, el canal que han encontrado con la administración para visibilizar los problemas es este”, explica Ferreño.

El conflicto competencial que rodea a estas obras de mejora no ayuda a agilizar los trámites. Mientras que el mantenimiento de los centros es competencia del Concello, las reformas estructurales las debe acometer la Xunta. Desde el Concello defienden que “el Ayuntamiento siempre estudia las demandas de los vecinos” y que acomete “cientos de obras en colegios” más allá de las demandadas a través de los Presupuestos Participativos. Fuentes municipales aseguran que es habitual que asuman actuaciones que no son de su competencia, e insta a la Xunta a hacerse cargo de estas reformas que demandan los centros. Desde la Federación de Ampas aseguran que, si bien el Concello suele mostrarse receptivo a sus demandas y tiene en cuenta las necesidades de los colegios, echan de menos una mayor implicación de la Consellería en la puesta en marcha de obras de reforma que ya empiezan a ser necesidades acuciantes.