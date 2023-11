Bo día! Vemos no Atlántico📡como conviven as altas presións ao norte e as baixas centradas sobre Azores



🤔Como vai evolucionar esta situación?



🌤️O anticiclón irase achegando a #Galicia así que a semana será de vento do norte, con algúns chuvascos no terzo norte e seca no resto pic.twitter.com/Og9Pe9ZIiM