Urbanismo rechaza casi tantas solicitudes para convertir bajos en viviendas como las que autoriza

Hasta enero de este año el Ejecutivo local autorizó en su primer mandato 68 licencias para la conversión de locales comerciales situados en bajos desocupados en viviendas mediante un cambio de uso, una media de 17 por año. En los meses siguientes hasta la última Junta de Gobierno Local ordinaria, el órgano de la Corporación municipal que recoge cada quince días el informe de licencias urbanísticas otorgadas o denegadas por el Ayuntamiento, fueron concedidas casi tantas autorizaciones para esta transformación como denegaciones, 19 frente a 14, así como tres desestimientos de solicitantes que decidieron abortar su proyecto.

Estos datos, que revelan que se mantiene la tendencia a darle un destino residencial a locales en bajos comerciales que no tienen actividad, podrían aumentar en un sentido o en otro en los próximos meses si consigue tener calado en la ciudad la flexibilización de condiciones promovida por la Xunta desde hace dos meses, cuando aprobó un decreto que cambia las normas de habitabilidad en Galicia y facilita la transformación de los bajos en viviendas. Una medida que, según cálculos autonómicos, podría afectar a unos 2.000 bajos vacíos en la comunidad que cumplen los nuevos requisitos.

La norma, que modifica otro decreto de 2010, reduce la altura mínima requerida al local objeto de conversión en piso, posibilita la división del cuarto de baño en dos piezas y permite instalar sistemas de ventilación autónomos en la cocina ajenos a la salida de humos del edificio en que se encuentra. Pero el texto deja en manos de los ayuntamientos la delimitación de ámbitos municipales, como zonas históricas o protegidas, en los que se pudiera ser más restrictivo respecto a las condiciones de los locales convertidos en vivienda. El Concello admitió hace dos meses a este periódico que estudiaría la nueva norma para su aplicación en la ciudad; preguntado ahora por la posibilidad de establecer delimitaciones según la ubicación de las solicitudes de conversión de bajos, evita dar una respuesta.

Raro es que un informe de licencias municipales que pasa por la Junta de Gobierno Local no incluya un dictamen de concesión o denegación de un cambio de uso de local comercial en bajo o entresuelo a vivienda, o la obtención del permiso de primera ocupación para una de estas unidades residenciales. Las peticiones admitidas cumplen las condiciones básicas de habitabilidad, entre ellas que la superficie mínima de la estancia sea de 40 metros cuadrados y que las ventanas estén a 1,80 metros de altura de la vía pública para garantizar la intimidad de los ocupantes; las rechazadas se deben a aspectos como la falta de protección de la intimidad o a que la ventilación y los gases salgan a la calle y no a la cubierta, según explican arquitectos a este diario.

La cocina es un factor clave que en adelante determinará la concesión o no del cambio de uso. Hasta ahora se exigía que el salón de la vivienda o los dormitorios tuvieran salida al exterior del bajo, pero ahora será obligatorio que sean dos habitaciones en la fachada, lo que no siempre es posible por las características y las dimensiones del local y porque si una de las estancias es la cocina, esta no puede hacer extracciones de humos a la calle directamente, como impide la normativa municipal.

Los arquitectos han apuntado siempre que estos condicionantes limitan la concesión de licencias para cambiar un bajo de uso comercial a residencial. “No son los lugares más cómodos para vivir”, opinaba en febrero el arquitecto Óscar Pedrós a este diario, aunque comentaba que la tendencia a esta conversión crecía ante las “dificultades” de la población para acceder a una vivienda.

Los informes de licencias municipales también recogen cada mes otras solicitudes de cambio de uso en bajos comerciales que no se orientan a habilitar nuevas viviendas, sino garajes, plazas de aparcamiento o trasteros.

‘Mover os baixos’, un programa de incierto recorrido

El impulso que la Xunta quiere dar al uso de los locales comerciales sin actividad con su transformación en vivienda no tiene relación con el programa Mover os Baixos, una iniciativa que el Gobierno local puso en marcha el pasado mandato tras un acuerdo con el grupo de Marea Atlántica. Este plan, con tres fases, también ponía el foco en los bajos comerciales desocupados, pero con la intención de que sus propietarios los ofreciesen al Concello para que este los comprase. La inversión que se destinó al proyecto fue de casi tres millones de euros, pero apenas se desarrolló y el Gobierno municipal no ha informado aún sobre si le dará continuidad. La primera fase del programa tuvo una muy débil acogida. Se cerró con una sola oferta y los comerciantes de la ciudad consideraron que el escaso interés generado se debió a la sensación de “incertidumbre e inseguridad por el futuro” entre los profesionales y a la “poca publicidad” que el Ayuntamiento dio al concurso. La ubicación de algunos bajos —hasta en 15 zonas de la ciudad—y el prolongado tiempo que llevan en desuso también jugaron en contra. Los otros dos ejes de Mover os Baixos son la creación de un banco municipal de bajos comerciales en alquiler con garantías, labor que el Gobierno local encomendó a la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa), y una convocatoria de subvenciones para pymes, micropymes, autónomos y entidades de economía social, con 900.000 euros de presupuesto.