La Plataforma pola Reciclaxe había confirmado la presencia de Noemí Díaz, concejala de Medio Ambiente, en la mesa redonda sobre la implantación en A Coruña del quinto contenedor de residuos y el futuro de la planta de Nostián, pero ningún representante municipal asistió finalmente ayer al encuentro celebrado en el Circo de Artesanos pese a que sin el Concello esa mesa quedaría coja. Este periódico solicitó además saber la razón, pero no obtuvo contestación. Los participantes expresaron sus posturas sobre el modelo actual de tratamiento de la basura que realiza la planta gestionada por Albada en Nostián, que fueron en su mayoría favorables a su continuidad sin necesidad de introducir un nuevo contenedor. En un acto público la alcaldesa, Inés Rey, declaró ayer mismo que los pliegos para licitar la nueva gestión de esa instalación se licitarán antes de que termine este año, pero no aclaró cuándo se abrirá el concurso, que lleva un retraso de tres años.

El presidente del Consorcio As Mariñas y alcalde de Abegondo por el PP, José Antonio Santiso, advirtió sin embargo en la mesa de la tarde que el sistema vigente es “insostenible” para los municipios de la comarca porque se ven obligados a pagar dos millones al año por los residuos que Nostián no puede tratar, un gasto que A Coruña no tiene que realizar, y destacó que los recibos de la basura deberán subir un 35%.

José Ramón Amado, concejal del PP en A Coruña, destacó que la ciudad debe estudiar “si compensa” licitar la gestión de la planta con el uso de un nuevo contenedor porque se prevé que no alcance el nivel de reciclaje del 60% que exige la UE pese al gasto de 334 millones de euros previsto en 17 años. Por eso defendió que se siga un modelo “sostenible económicamente” mediante la reforma de la licitación y la atención a las demandas del Consorcio As Mariñas, sin cuya participación recordó que Nostián no es viable.

Para el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, el mantenimiento del sistema vigente sin incorporar un nuevo contenedor es una cuestión de “voluntad política” porque la Ley permite excepciones a ese modelo, del que dijo que “no va a mejorar la gestión de la basura” y obligará a la ciudadanía a separar los envases ligeros en los domicilios.

El catedrático universitario y miembro de Adega Manuel Soto negó que el quinto contenedor sea una imposición de la Unión Europea, al contrario que el incremento del reciclaje de los residuos, y puso de relieve que la planta de Nostián recupera cuatro veces más envases que los municipios que usan el sistema de Sogama con el quinto contenedor. Pero Soto lamentó que la instalación coruñesa solo trate el 30% de la materia orgánica generada en la ciudad, lo que impide fabricar 5.000 toneladas de compost.

Hadrián Canosa, presidente del comité de empresa de la planta, advirtió que su sistema “no se define por el número de contenedores”, sino porque no incinera basura y produce compost, aunque lamentó que se envíe en su totalidad a vertederos por su falta de calidad. María Gutiérrez, de la asociación de vecinos del Agra do Orzán, expresó por su parte el apoyo a la continuidad del modelo actual por la ausencia de ventajas en la llegada de un nuevo contenedor.