Treinta años en la industria musical dan para mucho. Así lo atestigua la carrera del grupo Elefantes, que el próximo año cumple tres décadas de historia. Una trayectoria que se vio pausada en 2006, cuando la banda se disolvió, para volver a unirse con más fuerza pasados unos años, en 2013. “Paramos y luego sucedió todo lo contrario, nos echábamos de menos y necesitábamos volver a tocar juntos”, explica Shuarma, vocalista de Elefantes, que actúan este viernes en el Salón Árbore da Veira (21.30 horas) en el marco del ciclo de conciertos Momentos Alhambra Acustíquisimos.

¿Le llamo Juan Manuel o Shuarma?

Como tú quieras, pero hasta mis padres me llaman Shuarma, me lo pusieron de muy pequeñito.

¿Y de dónde viene?

Siempre me ha gustado mucho pintar. Yo veía a Picasso o Dalí, que tenían unos nombres mágicos. Cuando yo firmaba ponía Juan Manuel y pensaba: “Esto no puede ser”. Me inventé ese nombre y fue quedando hasta día de hoy.

Actúan mañana, 24 de noviembre, en un concierto acústico. ¿Se sienten cómodos en este formato?

Siempre vamos con todos los instrumentos y esta vez no va a ser realmente acústico, porque vamos a ir enchufados, pero el formato es distinto, más reducido y tiene una sonoridad distinta.

Otra forma de llegar al público, ¿no?

Seguro que será más cercano. Es un espacio reducido, con lo cual sí o sí va a ser más cercano.

Algo muy distinto a los grandes conciertos de festivales.

Siempre todo cambia. Es distinto tocar en un festival, en un teatro, en un auditorio grande... Es bonito que cambie el espacio porque la forma de interactuar con el público también es distinta. Es algo que está vivo y es emocionante.

Ya llevan casi treinta años en esto. ¿Cuentan con un público fiel?

Tenemos un público que afortunadamente nos acompaña desde hace mucho tiempo. Somos una banda que tiene la fortuna de cumplir años y seguir en un buen lugar, es una suerte.

¿Es difícil mantenerse?

Sí, es muy difícil. Un grupo es algo complejo ya en si mismo, es una relación de cuatro personas y las relaciones personales y laborales siempre son complejas. Y también es muy difícil el público. A lo largo de los años vas pasando por etapas distintas. Creo que nosotros hemos conseguido que el público nos entienda, entienda que pasamos por momentos distintos y afortunadamente se siguen identificando con nosotros. Nuestro público está a nuestro lado desde 19994, imagínate.

Su música también ha evolucionado en todos estos años.

Totalmente, es algo inevitable. Nos transformamos con el tiempo, la industria cambia, las modas cambian... Nosotros nunca hemos sido una banda de ceñirnos a las modas pero es inevitable que te afecte lo que sucede a tu alrededor. Las tecnologías han cambiado, la forma de hacer llegar la música... Y somos permeables a todo eso. Lo que no ha cambiado en nuestra profesión es el escribir canciones que le lleguen a los demás, emocionar al oyente. No nos importa tanto el soporte, nos importa el público y nuestra inquietud como músicos

Tienen letras llenas de emociones y sentimientos.

Sí, tenemos muchas canciones de amor, en el sentido más amplio. El amor es la emoción básica, está en todas partes. Los seres humanos nos relacionamos a través del amor o la falta de amor. Es una temática constante en todas las canciones. Pero también hemos tocado otros temas, como temas sociales.

El próximo año cumplen su treinta aniversario. ¿Tienen algo especial preparado para celebrarlo?.

Sí, desvelaremos de qué se va a tratar lo del año que viene, pero no puedo decir nada porque está todo muy orquestado y como me lo salte me van a caer palos por todos lados.

Treinta años son muchos años. El grupo incluso se disolvió y volvió a juntarse. ¿Cómo la han llevado?

Treinta años dan para todo. Nunca dejamos de ser amigos, pero tuvimos nuestros momentos de conexión y desconexión. Siempre respetamos mucho lo que sucedía entre nosotros porque esa era la clave a la hora de hacer música. Paramos y luego sucedió todo lo contrario, nos echábamos de menos y necesitábamos volver a tocar juntos. Y así lo hicimos, desconectamos y nos volvimos a conectar. Y ahora estamos conectadísimos, estamos superenchufados.