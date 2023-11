La Diputación de A Coruña iniciará el próximo año con un presupuesto de 221,1 millones, ya que el pleno de la institución aprobó el proyecto presentado por el equipo de gobierno de PSOE y BNG. Las cuentas fueron respaldadas también por Alternativa dos Veciños, mientras que el PP se posicionó en contra y criticó que la ejecución de las inversiones del presupuesto de este año se sitúe en el 40%, así como que haya 300 millones de euros en las cuentas bancarias del organismo.

La partida más importante es la del Plan Único, que comenzará el año con 50,5 millones pero con la previsión de que lo acabe en torno a los 100 millones. Por octavo año consecutivo, la Diputación se mantendrá sin deuda.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, justificó que no se hayan invertido los fondos previstos con el argumento de que los ayuntamientos no son capaces de licitar las obras programadas y recordó que en un reciente pleno se presentaron 58 solicitudes de prórroga convenios suscritos por otros tantos ayuntamientos que no pudieron poner en marcha esos proyectos, muchos de ellos destinados a saneamiento y abastecimiento de aguas.

El portavoz del PP, Evaristo Ben, denunció que existe "un problema de gestión" en la Diputación y reclamó que se cree un "verdadero" servicio de asistencia a los municipios que les ayude a tramitar sus proyectos. Tanto Ben como el diputado de Alternativa, Ángel García Seoane, criticaron la falta de documentación sobre el presupuesto y que se presentase sin informarles previamente.

El pleno contó con la asistencia de bomberos del Consorcio Provincial, que mantienen un conflicto laboral con las diputaciones gallegas desde hace meses para reclamar mejoras en los parques, aunque durante la sesión no se produjeron incidentes.