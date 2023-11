El PSOE y el BNG firmaron este viernes un acuerdo político que incluye las líneas de inversión del presupuesto de 2024. Su intención es llevar este sábado las cuentas concretas a la Junta de Gobierno Local, iniciando el proceso para tenerlo listo el 1 de enero, como marca la ley. Aún habrá que darle la aprobación inicial en pleno, posiblemente la semana que viene, que saldrá sin problemas porque suman mayoría absoluta. Luego el presupuesto debe exponerse quince días hábiles para recibir alegaciones. El plazo para resolverlas y hacer definitivo es, como máximo, un mes. Si se cumplen los plazos, sería la primera vez que la ciudad tiene las cuentas definitivas un 1 de enero desde 2015.

Subida de gasto

Sin contar las cuentas de empresas municipales como Emalcsa, el presupuesto del Concello será de 375 millones de euros, según avanzó la alcaldesa, Inés Rey, lo que supone un incremento de un 21% con respecto al último que fue aprobado, el de 2022 (el de este año está prorrogado).

Inversiones

Los grupos no han aclarado cuánto subirán en global las partidas de inversiones, y solo indican a cuánto ascenderá una: la reforma y peatonalización de los Cantones desde Juana de Vega a la Marina, a la que irán siete millones. El proyecto se presentó ya en 2020, y se preveía que estuviera terminado a mediados de este año, pero la obra no ha sido adjudicada.

Por barrios, los presupuestos incluirán peatonalizar la calle Sagrada Familia y ampliar la biblioteca del barrio. Dentro de Oza, A Gaiteira y Os Castros, habrá fondos para la rehabilitación del antiguo Ayuntamiento de Oza, y también para el ascensor y escaleras mecánicas entre la avenida del mismo nombre y la calle de la Merced, como reclamaron los vecinos. Las cuentas incluirán rehabilitar el parque Europa y mejorar la cubierta del Fórum Metropolitano.

A Os Rosales se le promete la finalización de Camiño do Cura y el ensanche de aceras en Simón Bolívar, mientras que para Labañou, se dotan fondos para el proyecto de humanización de la calle Perú. En cuanto a Monte Alto, habrá una partida para empezar la construcción el Parque do Vixía, junto al depósito de agua, anunciado en 2020. También se prevé reurbanizar Vereda do Polvorín y se rehabilitarán locales de la Lágrima de San Roque. Los presupuestos incluirán acabar de restaurar la casa Veeduría de la Ciudad Vieja.

Habrá fondos para redactar un proyecto de protección de las ruinas del castillo de Eirís. En este barrio también se prevé completar la red de saneamiento y abrir Terranova a la avenida de Monelos. Para el Barrio de las Flores, además de aplicar el plan de rehabilitación integrada ya aprobado, se estudiará crear locales vecinales y una ludoteca.

Para O Castrillón se reactiva un viejo proyecto, acondicionar el espacio público entre Hernansáez y la plaza de la Concordia con un área ajardinada. El Gobierno local de Marea Atlántica aprobó expropiaciones para este fin en 2018. Las cuentas tendrán fondos para redactar un proyecto de accesibilidad al centro de salud de Monte das Moas y mejorar el enlace de la avenida de la Concordia con Miramar Castrillón. También habrá créditos para empezar la obra del mercado de Santa Lucía, tras años de atasco, y reurbanizar la calle Ponte, junto a El Corte Inglés. Se reformará el parque de Santa Margarita y se impulsará un “gran corredor verde” siguiendo el río Monelos, además de mejorar áreas caninas y acondicionar la cala de Bens.

En O Ventorrillo, aparte del área de rehabilitación que ya está aprobada, se reformará el parque infantil cerca de la escuela y el skate park. En Agra do Orzán, la propuesta es derribar los muros del parque del Observatorio, algo ya anunciado en víspera de la campaña electoral de las municipales, y abrir la zona verde.

Sobre Novo Mesoiro el acuerdo indica que se destinarán fondos para crear una biblioteca pública y un espacio de ocio juvenil. En Xuxán se promete finalizar la urbanización y construir el edificio de 50 viviendas públicas al que obliga un acuerdo extrajudiciales de 2017 y para el que se pidieron fondos a la Xunta. También habría dinero para una pista deportiva y redactar un proyecto de espacio intergeneracional.

Se destinará dinero a crear una nueva biblioteca, y aula de informática, en el mercado de Palavea. En el mismo barrio se redactará el proyecto de un parque infantil en Santa Xema y se ampliará el parque de Padre Busto. Además, se estudiará crear un aparcamiento y zona verde ante la residencia Bellolar.

A O Birloque, O Martinete, Someso y Mesoiro Vello se les promete la redacción del proyecto del parque Monte Martelo, o parque Ciudad, una iniciativa vecinal de 2021. También la reforma del carril bici entre la avenida de Glasgow y el campus de Elviña, un proyecto previsto ya en 2014, la mejora de la calidad el espacio urbano de Sector 7-Recinto Ferial y la creación de un parque infantil.

Las cuentas incluirán un plan para dinamizar y proteger el castro de Elviña y el fin de las obras el núcleo del mismo nombre. En A Silva-Cances habrá fondos para asfaltados de calles y el inicio de un proceso para crear un parque. En Feáns se estudiará crear un museo etnográfico y se reservarán fondos para acometer la canalización de Félix Rodríguez de la Fuente en la Urbanización Breogán; a los vecinos de Visma y O Portiño se les promete una senda peatonal entre ambos “en condiciones” y reparar el centro cívico.

Movilidad

El presupuesto incluirá fondos para analizar el “modelo de gestión” de los autobuses, pues la concesión acaba en 2024 y el BNG propuso municipalizarla. También de “los eventuales pliegos” si no es así, incluyendo la ampliación de horarios y la intensificación de frecuencias. Se añade un plan de movilidad urbana, otro de accesibilidad y mejorar el servicio de Bicicoruña.

Gallego

El acuerdo incluye fondos para elaborar en 2024 un plan de normalización lingüística y campañas de fomento del gallego. El plan incluirá galleguizar las placas de las calles y revisar las denominaciones de estas.

El acuerdo incluye ceder suelo municipal para construir 500 pisos de alquiler tasado

Además del edificio de Xuxán, el acuerdo incluye un plan de vivienda con “agilización de licencias” de construcción para que los promotores privados desarrollen “más de 4.000” pisos hasta 2030. El acuerdo incluye aumentar la partida de bolsa de viviendas de Emvsa y “concursos con cesión de suelo” municipal para construir 500 pisos para alquilar a precio “tasado y controlado” por el Concello. Habrá fondos para elaborar un plan de inmuebles abandonados, un plan para las ruinas y asesorar a los inquilinos.

Educación y cultura

El acuerdo incluye seguir dedicando fondos a mantener los centros educativos porque, indica, la Xunta no cumple su responsabilidad con ellos, y desarrollar programas de educación sexual, en igualdad y contra las adicciones. También un plan de mejora para los recintos culturales y científicos y más dinero para el Instituto José Cornide.

El BNG y el PSOE también pactan una línea de ayudas para artistas y otra de bolsas para creadores que pueda “nutrir” la programación cultural de la ciudad, además de “completar” el cuadro de personal de la Banda Municipal de Música y ampliar su local de ensayo. El acuerdo también prevé habilitar los bajos anexos a la biblioteca de Sagrada Familia y potenciar la Semana y Fiesta del Libro, además de estudiar crear una Escuela Municipal de Teatro.

Servicios sociales

Se mantendrán las partidas de la renta social municipal y las ayudas de emergencia, aunque el Concello admite que ha caído la demanda ante la introducción de nuevas subvenciones, y estudia posibles cambios. Se aumentará el personal de servicios públicos y habrá incrementos de fondos en el servicio de ayuda en el hogar y las bolsas comedor, con un nuevo programa de cohabitación para mayores solos. También se empezará a redactar el plan de inclusión social, con fondos contra la drogadicción y equipos de calle para atender a los problemas de convivencia y consumo de estupefacientes. El PSOE y el BNG también prometen impulsar el plan de salud mental que se pactó con Marea en el pasado mandato.

Deporte

BNG y PSOE acordaron incluir los fondos para realizar las obras de reforma y mejora “necesarias” en piscinas y complejos deportivos municipales, así como para realizar mejoras en la Ciudad Deportiva de la Torre. En las cuentas de 2024 habrá partidas para realizar un plan director de instalaciones deportivas, que debe contemplar cuestiones como realizar gestiones para abrir colegios e institutos a actividades deportivas fuera del horario lectivo, habilitar nuevos espacios para actividades como el skate o el baloncesto y dotar a la ciudad de instalaciones para la práctica del atletismo.

Alza fiscal

BNG y PSOE pactaron ya una subida generalizada de tasas e impuestos del 3%, junto con un incremento del 17 al 25% de la plusvalía, un incremento del 3,33% del IBI y la duplicación de tasas de terrazas. El acuerdo añade el establecimiento de una “tasa Amazon”, sin especificar. El término se usa para los cargos sobre las empresas que realizan entregas a domicilio. También se incorpora una “revisión de las tasas de las viviendas por uso turístico” y el estudio de gravámenes a viviendas, solares y bajos que permanecen vacíos durante “largo tiempo”.

Renovar los contratos

El pacto incluye “resolver a la mayor brevedad posible” los contratos municipales que se están prestando en precario, esto es, prorrogándolos después de que caducasen las concesiones originales, bien para sacarlos a concurso, bien para prestarlos directamente por el Concello. El acuerdo cita explícitamente a los complejos deportivos de San Diego y de O Castrillón (este último lo gestiona una empresa contratada por Emvsa) y la piscina del Club del Mar de San Amaro. La directiva de este ha anunciado que denunciará al Ayuntamiento para que le abone el déficit que le causa la prórroga.

Medio Ambiente

El acuerdo promete fondos para el nuevo contrato de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián: el actual lleva casi cuatro años. prorrogado Emalcsa elaborará un plan para mejorar el ahorro de agua, para lo que habrá campañas de sensibilización. Otras irán a promocionar la “tenencia responsable” de mascotas.

Gobierno local y oposición

La alcaldesa, Inés Rey, señaló que “no fue fácil” conseguir el acuerdo y felicitó a los encargados de la negociación por trabajar “días largos, incluso noches”, y defendió que se han conseguido unos presupuestos “progresistas”. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, indicó que aunque no son los presupuestos que hubiera diseñado su grupo en solitario son “sociales” y “comprometidos”, y enfocados a defender derechos y apoyar a los barrios. Es “un buen acuerdo”, resumió. El portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, señaló que le hubiese gustado que se contase con su grupo y acusó al Concello de anunciar ahora “el presupuesto más alto de la historia” pero haber dejado sin ejecutar en cuatro años 180 millones en inversiones.