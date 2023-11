“¿Algún retraso en el tren? Muchos”

El retraso se impone a la puntualidad en la estación de San Cristóbal. Al preguntar a un usuario de la infraestructura ferroviaria si ha sufrido en las últimas semanas alguna demora al llegar a A Coruña o al salir de la ciudad hacia otra estación gallega en un tren de media distancia la respuesta mayoritaria que se obtiene es la admisión de un retraso: sufrido por quien responde o por un amigo o familiar al que va a llevar o recoger; por estudiantes, trabajadores e incluso turistas; en hora punta, sobre todo, o en algún otro momento del día. “¿Algún retraso? Más bien muchos”, se queja Cristian Gil, que ríe para no protestar más, poco antes de tomar su tercer tren de la semana entre A Coruña y Vigo.

“Los retrasos son continuos últimamente, reincidentes. Hoy llegué diez minutos tarde y ahora voy a salir con un poco de demora. Pero el otro día tardé en llegar porque nos cambiaron de tren por un problema que no explicaron”, relata poco antes de las 12.00 el mismo usuario, que trabaja en A Coruña y algún día reciente se ha quedado en Vigo teletrabajando. A esa hora llega un tren de Guixar que debía haberse parado cuarenta minutos antes; y de Ourense, el anterior, lo hizo con veinte minutos de retraso.

También de A Coruña y Pontevedra viaja por motivos laborales otra usuaria del tren que algún día se ha quedado sin billete por exceso de demanda. Y entre la ciudad y Santiago se mueve otro joven para ir a la universidad que el domingo se quedó sin plaza y el lunes por la mañana llegó dos horas por encima del horario previsto a sus obligaciones académicas en A Coruña. “No me he perdido exámenes, pero sí algunas clases porque este curso los retrasos son más habituales”, admite otro joven, Jesús Carvia, que añadía, antes de saber que la huelga convocada en Renfe desde hoy hasta el 5 de noviembre se había desconvocado, que las conexiones que usa no le iban a afectar.

José y Aurora, vascos de Durango, llegaron ayer a San Cristóbal con 40 minutos de retraso. Pasan una semana de vacaciones en Galicia y tienen en Santiago su lugar de residencia para desplazarse a otras ciudades de la comunidad. “Solo han sido 16 minutos de retraso y no nos molesta, no tenemos prisa, pero en el tren no se hablaba de otra cosa que de la falta de puntualidad. Lo que me parece mal es que se agoten los bonos que la gente compra y que luego algunos trenes vengan con poquísima gente”, explicaba la viajera, camino de un bus hacia el centro de la ciudad.

A toda prisa salían del mismo tren una madre y un hijo. “¿Que si nos afectan los retrasos? Todos los días, mañana y noche”, responde la mujer sin detenerse. Y en la zona de espera hacía tiempo una joven, María Andrea Ugarte, a la llegada de otro tren desde Ourense. “Suelo ir a Santiago y al llegar allí lo hago a tiempo, pero al volver no. En el último mes mis amigos y yo salimos tarde”, dice la chica. Como Jorge, que de Santiago llega a San Cristóbal entre dos y cuatro días por semana y últimamente se ha acostumbrado a asumir con resignación los retrasos: “Llevo dos meses así, cinco minutos tarde mínimo, hoy con más demora que nunca, y sin más explicación que lo que nos envían por correo o el aviso de retraso que aparece en los paneles”.

Las plataformas de usuarios Perder o Tren y Media Distancia Galicia demandan desde hace más de un año un plan de puntualidad que se cumpla en Galicia, anunciado por la operadora ferroviaria ADIF, y que pueda poner fin a los retrasos frecuentes que denuncian, así como la disposición de más horarios adaptados a la jornada laboral y estudiantil y un mayor número de frecuencias. Reclamaciones como estas hacía ayer el viajero Cristian Gil antes de regresar a Vigo. “No sé a qué se deben tantos problemas en el servicio. “Falla el mantenimiento o el funcionamiento de las mismas líneas? Los usuarios no sabemos nada”, se preguntaba.