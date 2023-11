“En el humor no hay límites, hay contextos; tienes que saber qué cuentas y dónde”

La cómica catalana Charlie Pee, conocida por ser guionista y colaboradora de La Resistencia, regresa con Mamasita al formato unipersonal. En el show, que llega hoy al auditorio de Afundación de A Coruña (20.00 horas), la joven cuenta las miserias más absolutas que le han pasado a lo largo de su vida.

Tras su trabajo como guionista, o como colaboradora de La Resistencia, ha querido volver a los orígenes: a reírse de usted misma.

Sí.Mamasita es un especial de stand up comedy donde cuento un poco las cosas más fuertes que me han pasado a lo largo de mi vida, que me han llevado a ser quién soy, pero con todo el humor del mundo.

¿Alguna miseria que se pueda adelantar?

Por ejemplo, que me quedé embarazada el día que me iba de Erasmus (risas). Cosas muy personales, que me han llevado a ser la persona que soy ahora. No adelanto más, porque prefiero que se descubran en el show. Estarán tratadas con mucho humor, eso sí.

Habla de cosas personales y delicadas... ¿los límites del humor sobre las propias miserias los marca una misma?

Sí. Yo creo que en el humor no hay límites, lo que hay son contextos. Hay que saber dónde cuentas y qué cuentas. El humor al final es libre; cada uno se encuentra el humor ahí donde quiere. Para mí el humor tiene eso, contextos. No contaría eso en una convención de señoras que no pueden tener hijos, ahí sí que habría un límite.

Esta semana se hicieron virales unas declaraciones de Alfonso Guerra en las que decía que le daban pena los humoristas de hoy, “porque ya no podían hacer chistes de homosexuales ni de enanos”. ¿Qué opina de esta curiosa muestra de empatía?

Si esa persona piensa que solo se puede reír de personas desfavorecidas, o de homosexuales, a mí me da pena él. Te puedes reír de 50.000 cosas sin tener que reírte de personas concretas, o de personas que tienen una enfermedad. Hay muchísimas cosas de las que reírse.

Vivimos en los tiempos del auge del self-deprecating humor, de la mano de shows como el suyo o de programas como La Ruina. ¿Están aprendiendo los humoristas a reírse de sí mismos?

Creo que siempre estuvo ahí. De hecho, el stand up americano nació un poco así, de la mano de gente que se subía al escenario de un bar con un micrófono a contar sus mierdas en clave de humor. Es la manera de hacer humor con la que yo descubrí el stand up. Yo lo descubrí viendo a una cómica americana, Sarah Silverman, que hacía precisamente esto. Yo lo hago porque también es lo que me gusta ver. No creo que el self deprecating humor sea nada nuevo, es algo que en el mundo del stand up ha existido desde siempre.

Lo que sí parece que se vive es una nueva era de la comedia clásica frente a otros formatos de entretenimiento que antes iban por delante. Si bien antes los cómicos pasaban más desapercibidos y tenían sus comunidades nicho, ahora son celebridades televisivas, casi influencers. ¿Lo percibe así?

Sí, creo que sí. Ahora hay una nueva generación de cómicos que tienen otros referentes. Esto, de algún modo, hace que la cosa evolucione, que crezcan, y que salgan nuevas maneras de hacer humor. Creo que ha habido una evolución, y hay una nueva hornada, ni mejor ni peor, simplemente diferente, otra forma de hacer humor.

La Resistencia, programa del que es colaboradora, ostenta uno de los tronos de la comedia a día de hoy. No obstante, tiene tantos haters como admiradores, y parece que hay mucha gente deseando que deje de hacer gracia...

Ese momento no llega, porque a una persona con una foto ficticia, en la que no sale su cara, y que tiene un nombre inventado, que está pidiendo que te echen de tu trabajo, no te la puedes tomar en serio. Al final, la gente que te pone ahí a trabajar es gente que confía en ti, que le gusta lo que haces. Los haters hacen ruido, sí, pero no tanto como el otro lado. Al final, quizás en un vídeo de La Resistencia hay 100 comentarios diciéndome que soy cero graciosa, pero a lo mejor gracias a ese vídeo ese día he ganado 1000 seguidores. Si te quedas solo con los comentarios negativos, pues sí, es una mierda, pero al final la gente que te empieza a seguir porque le gusta lo que haces o le pareces graciosa es mucha más, y también mucho más silenciosa. Hay que intentar ver todo y seguir confiando en lo que una hace. Yo confío en lo que hago, y también sé que la comedia es muy subjetiva: una cosa que le hace gracia a una persona, puede no hacerle gracia a otra. Al final, una tiene que confiar en lo que a ella le hace gracia, y si eres fiel a ti misma, llegarás a la gente a la que le gusta eso. Que es mucha.

¿Qué es más difícil: lidiar con 100 comentarios que dicen que no hace gracia, o ponerse delante de 100 personas a contar sus intimidades en clave cómica?

La segunda me encanta. Es mi trabajo. A la primera, pues intento no darle importancia. Hace 10 años que me dedico a la comedia, y siempre hay gente a la que no le gustas. Cuando entré a La Resistencia se multiplicó como por muchísimo, porque hay mucho más seguidor, a veces es un público muy masculino, y cualquier chica que hemos pasado por ahí lo hemos sufrido más o menos, aunque todas tenemos haters. No le doy más importancia; es lo mismo que había antes pero ahora con más público. El hecho de que no le tengo que gustar a todo el mundo es algo que tengo súper trabajado y entendido, y también me sabe mal por la gente que se dedica a buscarme, entrar en mi Instagram personal y decirme “es que no tienes gracia”. Bueno, y tú no tienes vida. Claro, me sabe mal por ellos.

Este año se ha llevado a casa el Premio Ídolo Revelación en el conocido certamen de influencers. ¿Se considera ya una influencer?

La verdad es que no, y no quiero serlo, no quiero ser referente de nada para nadie; soy un auténtico desastre en muchas cosas. A mí me gusta considerarme cómica, yo soy cómica y todo lo que hago es desde el punto de la comedia. No me considero una influencer, no me llama. Me gusta trabajar en mis secciones, en mis monólogos, y en mis cosas. El premio me hizo gracia por el hecho de que se me considere influencer.