A Universidade da Coruña celebra o 4 de decembro as eleccións á reitoría, nas que concorren os profesores Ricardo Cao, que representa ao grupo que gobernou nos últimos 20 anos —Nova Luce— e Fermín Navarrina, quen xa foi candidato no 2011. Durante este debate expoñen o seu programa para a institución.

R. Cao: Hai uns meses bastantes membros da comunidade universitaria animáronme a presentarme a estas eleccións. Falei con bastantes persoas e tiven o apoio da plataforma Nova Luce neste sentido. Preséntome porque a Universidade da Coruña me deu a oportunidade de desenvolverme como persoa, como investigador e como docente e creo que é un xeito de devolverlle o que recibín dela.

F. Navarrina: Hai un mes parecía que habería só un candidato e o regulamento establece que se é así non é necesario o proceso de votación. Creo que é bo que haxa polo menos dúas propostas para que a comunidade universitaria poda elixir e que haxa unha confrontación de ideas. Decidín presentarme hai menos dun mes nun congreso en Estados Unidos no que atopei a antiguos alumnos desta universidade que me animaron a facelo. Non represento a ningún grupo e creo que a Universidade está mal xestionada e que hai que provocar cambios de gran calado.

R. Cao: É obrigatorio que haxa votación porque a Lei do Sistema Universitario o di claramente, malia que o regulamento da Universidade diga que non.

F. Navarrina:. E o reitor dixo a un medio de comunicación que lle preguntou que non sabía se ía haber proceso electoral.

R. Cao: A xestión da Universidade é un proceso complexo. Neste momento hai procesos que consomen moito tempo debido á carga de xustificación dos proxectos de investigación, como para a contratación de persoal ou a xustificación económica. A nosa proposta é unha análise detallada de cada procedemento no que haxa lentitude, ineficiencia ou multiplicidade para tratar de simplificalo con equipos de persoal de administración, docente e investigador para detectar os problemas e solucionalos pola vía do diálogo e das ferramentas colaborativas.

F. Navarrina: A Universidade ten problemas serios de organización do traballo no persoal de administración e servizos. Hai unha Relación de Postos de Traballo que non foi pactada cos traballadores, senón imposta pola reitoría, segundo eles, e que hai que facer unha nova porque está mal feita. O reparto de traballo no profesorado tamén está mal feito e as prazas convócanse co único criterio da antigüidade na promoción, pero non se teñen en conta as necesidades, xa que hai áreas nas que hai moitos profesores e outras nas que hai poucos. E a xestión económica dos proxectos de investigación é verdadeiramente infernal.

R. Cao: A Relación de Postos de Traballo ten que ser mellorada dun xeito dialogado para detectar os aspectos a mudar de inmediato e formular un calendario de cambios a facer. Tamén hai que acordar unha regulación das convocatorias de traslados e a carreira horizontal.

F. Navarrina: Para modificar a relación eu nomearei un comisionado que actuará como enlace entre o equipo reitoral e quen ten que facer a reforma, o xerente da Universidade e os representantes dos traballadores.

R. Cao: A lei establece que o financiamento universitario ten que chegar ao 1% do PIB no 2030. A parte estrutural do financiamento é insuficiente, polo que a nosa esixencia vai ser que se aumente de inmediato. A Xunta asina anualmente coas universidades convenios por valor de 20 ou 30 millóns que se executan con moi pouca axilidade e que nos obrigan a contratar persoal eventual. O que queremos é que a Xunta poña eses fondos no financiamento estrutural.

F. Navarrina: O actual plan de financiamento das universidades galegas supuxo un crecemento do 70% dos fondos públicos da nosa universidade durante os dous mandatos do actual reitor. É certo que a inflación acadou niveis altos e que parte do incremento ten carácter finalista e non pode empregarse para calquera necesidade, pero un incremento do 70% é moi notable. Pero os campus están descoidados, moitos edificios moi mal conservados, o cadro de personal docente e investigador e de personal técnico de xestión e de administración e servizos non aumentou de forma significativa e tampouco se construíron novos edificios. Os orzamentos dos centros e dos departamento contraéronse e elimináronse algunhas partidas.

"Os aspirantes están de acordo en que a burocracia ten un impacto negativo"

R. Cao: Descontando os fondos finalistas e a inflación, dende o último mandato do reitor José María Barja ata a actualidade o financiamento estrutural descendeu un 9%.

F. Navarrina: Non teño moita información, porque na Universidade da Coruña non é tan fácil de conseguir. Pero os datos que teño non son eses. A miña impresión é que o orzamento se incrementou de forma significativa e, porén, os orzamentos dos centros e dos departamentos contraéronse de forma moi importante e sigo preguntándome onde están os cartos. A miña opinión é que o diñeiro está moi mal xestionado porque non se ve por ningunha parte.

R. Cao: Os orzamentos e as liquidacións da Universidade fanse públicos e apróbanos o Consello de Goberno e o Consello Social. E falando de transparencia, non estamos precisamente moi mal, xa que no ranking de transparencia do sistema universitario, a da Coruña sitúase entre as máis transparentes.

F. Navarrina: Eu preguntei ao reitor nun Consello de Goberno cal era a súa valoración dun ranking que se acabara de publicar no que a posición da Universidade da Coruña non era moi boa e contestoume que o ranking no que a Universidade da Coruña saía ben parada xa estaba publicado no portal de transparencia. Con iso digo todo. Formo parte da Comisión de Asuntos Económicos do Consello de Goberno e é moi difícil saber o que está a pasar

R. Cao: Hai que modificar cousas das titulacións por mor da Lei Orgánica do Sistema Universitario, que nos vai esixir facer o proceso da súa reverificación, que debemos aproveitar para que os centros pensen en modificar lixeiramente os plans de estudos para a inclusión da dixitalización e da inteligencia artificial, que modifica o xeito de impartir a docencia. A Xunta vén de anunciar que abrirá o mapa de titulacións e cremos que o proceso de determinación das novas que debemos ofertar ten que cumprir a demanda social, pero tamén temos que facer un proceso participativo cos centros universitarios. As microtitulacións ou microcredenciais que vén de anunciar o Ministerio de Universidades dannos a oportunidade de poñer titulacións moi curtas, pensadas para profesionais que xa están exercendo.

F. Navarrina: Temos que defender todas as titulacións, pero algunhas teñen unha importancia especial porque son estruturais, como sería o caso dunha Facultade de Medicina. Por que non temos esa facultade? Ó mellor é que non hou ambición para demandala, pero a Universidade da Coruña ten un complexo hospitalario que é do mellor do mundo, polo que habería que dar pasos nesa dirección. En canto á redución dos estudantes, hai uns anos tiñamos preto de 25.000 e agora temos 15.000. O cálculo da Xunta di que ao ritmo actual chegará a ter 9.000 no 2030. Iso é dramático e temos que revertilo. A solución non é poñer en marcha máis titulacións.

R. Cao: Na época de reitor Xosé Luís Armesto houbo un acordo para impartición de Medicina nas tres universidades. As circunstancias foron mudando, pero non podemos permitir que exista a tentación de que, por non dar abasto na formación de médicos na de Santiago, ter o risco de que haxa unha titulación privada de Medicina, como ocorreu noutros casos.

F. Navarrina: Hai anos propuxemos ofertar a titulación de Enxeñeiro Aeronáutico, que é estratexicamente importante. A Universidade dixo que non, pediuna Vigo e tena. Pedimos Enxeñería Biomédica, non se fixo, pediuna Vigo e conseguiuna. Vigo xa está pedindo unha Facultade de Medicina, e nós non estamos a facer nada.

R. Cao: Hai que tratar de evitar ter prazas precarias de profesorado, como está a ocorrer polas limitacións orzamentarias e, sobre todo, a parte estrutural do financiamento. Tamén tratar de planificar un relevo xeracional axeitado, xa que máis do 50% do persoal docente e investigador das universidades vaise se xubilar en oito anos. Temos que facer un plan en base aos datos para facer unha análise de calidade e detectar cales son as áreas e departamentos onde temos un risco máis grande de envellecemento e adoptar políticas activas que teñan en conta tamén o recoñecemento dos labores de docencia, investigación, transferencia e divulgación.

F. Navarrina: O profesorado da Universidade de Coruña está sometido a unha carga lectiva absolutamente demencial. Nunha boa universidade francesa ou americana os profesores teñen unha asignatura con catro horas á semana de clase, cun cuatrimestre no que poden preparar as clases do ano que vén e facer tareas de investigación.Todos os descontos por investigación están desaparecendo e os profesores temos unha carga lectiva brutal. Tamén está a fallar o modelo de promoción, que se basea só na antigüidade, nos méritos e as acreditacións. Ademais, a vicerreitoría de Profesorado ten indicadores que cambia con frecuencia e o resultado é completamente asimétrico. Hai áreas da universidade nas que hai nove catedráticos, pero iso non sucede en todas. Hai áreas importantísimas nas que se xubilou o único catedrático que había e hai persoas con acreditación de catedrático e as prazas non se convocan. Temos que cambiar o modelo de promoción para ter en conta as necesidades da Universidade e o modelo de creación de prazas e de captación de xente nova, que tamén é demencial.

R. Cao: Non é precisamente na promoción onde hai unha eiva importante. Os casos que pode haber de persoas que están acreditadas e pendentes de promoción son moi escasos e durante moi pouco tempo. Se alguén se acreditou hai dous meses ou cinco meses, ó mellor non ten aínda unha convocatoria. O que non se fixo tan ben é non precarizar as prazas para a nova xente que entra na Universidade. Hai que propiciar que a entrada sexa en xeral a través da vía do axudante doutor e que dentro dela haxa unha promoción clara cara a profesor permanente laboral, e logo funcionario. Tamén temos que botar moito da captación do talento, como fixo nos últimos anos. O Centro de Investigación Científicas Avanzadas (CICA) e o centro de investigación galego con maior número de investigadores do programa Ramón y Cajal. Temos que seguir nesa liña, pero acompasando as liñas de investigación dese talento que reclutamos ás nosas necesidadea, como sucede co programa InTalent, financiado na súa maioría por Inditex.

F. Navarrina: As prazas de axudante de autor son o inicio da carrera académica na nosa universidade, pero cando un entra nas listas a vicerreitoría pode acelerala ou enlentecela, xa que hai xente que leva oito anos coa acreditación non só de axudante de autor, sino de profesor permanente laboral e incluso de titular sen que esas prazas se convoquen.En canto aos concursos precarios, estanse convocando con soldos ridículos para impartir asignaturas que tiñan que ter empezado en setembro. Algunhas están impartíndose porque hai profesores facendo fronte a unha carga lectiva que non lle corresponde.

R. Cao: A nosa proposta é que temos que facer o Plan de Organización Docente moito antes para asignar a docencia aos profesores dun departamento.Seguramente que tres ou catro meses antes, que é o que levamos no noso programa, teremos algunha falta de información, pero é preferible para cubrir a docencia dende o principio do curso.

F. Navarrina: Hai anos ese plan facíase en febreiro ou marzo e agora faise tardísimo. As prazas saen tan tarde que os concursos se están celebrando neste momento. Non sei o que pasa, pero a pregunta é por que non se arregla. É un problema que non deixou de empeorar dende hai oito anos.

R. Cao: No noso proceso de escoita houbo varios asuntos que xurdiron con forza por parte do estudantes. A primeira delas foi a normativa, xa que moitas veces séntense perdidos con ela, polo que facela máis comprensible é unha das nosas prioridades para que os estudantes, e sobre todo os seus representantes, teñan formación sobre ela. O transporte é outra preocupación, xa que aínda que hai unha redución de prezo importante, hai que facer que as liñas sexan máis útiles e cubran tamén ben os campus de Riazor e Oza. E que o transporte interurbano na Coruña e Ferrol sexa eficiente. Tamén hai quie poñer máis medios en aspectos de igualdade, diversidade, atención psicolóxica e apoio psicolóxico ao estudantado.

F. Navarrina: A normativa da Universidade é asfixiante. O grupo que goberna dende hai 20 anos o único que fai é xerar nova normativa que se contradí coa anterior. Hai un problema clarísimo que é a falta dunha residencia universitaria. Hai 15 anos presentouse un proxecto que custaba 60 millóns, o que era suficiente para facer o campus de Elviña outra vez e a Xunta non o financiou, polo que hai que presentar un proxecto máis realista. A Deputación rehabilitou un edificio pero non é suficiente e hai que facer unha pública en Elviña e outra en Ferrol. Moitos dos problemas de transporte reduciríanse se as houbera. Cando me presentei no 2011 propuxen crear un consello de estudantes que agora esixe a lei, pero ten que ter atribucións reais. Hai que adecuar a duración dalgúns estudos porque é excesiva e facilitar a mobilidade nacional e internacional, que é moi complicada nalgunhas titulacións.

R. Cao: Propoñemos que haxa unha investigación interdisciplinar que favoreza a colaboración entre os centros e os grupos de investigación. Temos que conseguir captar talento investigador de xeito selectivo e tamén retelo. Nas convocatorias da Xunta temos que loitar porque se teñan en conta as características da nosa investigación, xa que se están utilizando indicadores que non nos favorecen. Hai que facilitar a xestión da solicitude e de execución dos proxectos preparando formularios e simplificando a xestión, en particular nos proxectos europeos.

F. Navarrina: Os investigadores teñen que realizar moitísimo traballo administrativo e iso non pode ser. Ese traballo ten que realizalo o persoal de xestión e se non o hai debe contratarse. Os investigadores aportan moito diñeiro á Universidade, dos que unha parte son fondos que se leva á reitoría e que debe dedicar a estas cousas e non a outras. É un inferno levar á xestión destes proxectos, xa que leva un ano contratar unha persoa que traballe nun deles. É certo que no CICA teñen moito éxito e que recibe moito apoio, pero gustaríame que se apoie a todos os centros e grupos de investigación, xa que estamos moi por debaixo de Santiago, que é normal, pero tamén de Vigo, que non o é tanto.