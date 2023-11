O comezo do ano 1882 tróuxolle unha excepcional nova a Vítor López Seoane: nos primeiros días dese ano recibiu unha carta de Charles Darwin, redactada o 27 de decembro. Na residencia coruñesa do naturalista estaban afeitos a acoller abundante correspondencia procedente de numerosos científicos de todo o mundo —sobre todo especialistas en Zooloxía— cos que Seoane intercambiaba animais, publicacións e informacións. Algúns deses científicos eran moi salientables, porén Darwin estaba noutra dimensión. A súa figura destacaba entre a comunidade científica pola revolucionaria proposta sobre a evolución das especies e o mecanismo (Selección Natural) que a explicaba. Pero, sobre todo, o naturalista inglés acadara un grande impacto social, pois a súa teoría tivera unha enorme e polémica repercusión en moi diferentes ámbitos.

A satisfacción de Seoane ao recibir o escrito de Darwin sería maior se coñecera dúas circunstancias que dotaban a este dunha especial valor. En primeiro lugar, a carta é a única dirixida polo naturalista inglés a un colega español e tratando de cuestións científicas. As outras dúas coñecidas foran enviadas por Darwin a Enrique Godínez, tradutor da primeira edición completa da Orixe das Especies ao castelán (1877), e relacionadas con esa cuestión. A segunda circunstancia extraordinaria ten que ver con que Darwin estaba no período final da súa vida, morrería o 19 abril dese ano, polo que posibilidade de recibir unha carta del estaba a ser ben reducida; de feito o seu estado de saúde xa o limitaba moito e, como veremos, precisou de axuda para a confección do escrito.

Hoxe a carta remitida polo científico inglés conservase entre os fondos do naturalista Seoane no Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses. É un dos elementos patrimoniais máis valiosos, ou o máis valioso, da institución e, pola súa singularidade, forma parte destacada da historia da propia cidade herculina e da ciencia en Galicia.

A man, non sempre inocente, de Francis Darwin

Charles Darwin tivo constantes problemas de saúde desde que volvera en 1836 da viaxe no barco Beagle arredor do mundo, o que o condicionaba moito para poder levar a cabo o seu labor científico. Esa situación empeorou nos derradeiros anos da súa vida, reducindo a actividade.

Un dos fillos, Francis, tamén era científico, especializado Botánica. En 1876 morrera a súa primeira esposa, Amy Ruck, e adoitaba aloxarse na residencia familiar, Down House (a uns vinte quilómetros de Londres), onde se consolaba pola perda sufrida e axudaba ao seu pai. Así, por exemplo, traballou con el no invernadoiro da casa en experimentos relacionados cos movementos das plantas. Francis foi —segundo Stephen V. Pocock (do Darwin Archive da Universidade de Cambridge)— quen escribiu o texto da carta a Seoane, ao ditado de Charles.

Cando morreu Charles, Francis Darwin editaría a súa Autobiografía en base ao manuscrito que este elaborara. Coa nai, Emma Wedgwood, eliminaron —censuraron— significativos fragmentos do texto orixinal, sobre todo os relacionados co agnosticismo do naturalista. Non foi a única vez que iso acontecera na familia Darwin, así, por exemplo, en vida de Charles a filla Henrietta fixera o mesmo cun texto do pai —que aceptou as eliminacións— sobre o seu avó Erasmus Darwin (1877). Non me sorprenden eses excesos de control por parte das familias de figuras destacadas. En xeral pretenden ofrecer unha imaxe haxiográfica, exemplar, polo tanto deformada, do familiar e confunden a propiedade material dun legado co seu control intelectual.

A carta era a resposta a unha previa de Seoane

A carta de Darwin respondía a unha anterior que lle enviara o naturalista galego, redactada na Coruña o 19 de decembro de 1881. Polo que a contestación do científico inglés foi inmediata, a volta de correo, e —como veremos— non se limitou a un breve texto de cortesía. O manuscrito orixinal de Seoane, conservado no Archive Darwin da Biblioteca da Universidade de Cambrigde, está escrito en francés, o idioma estranxeiro que dominaba o ferrolán.

Na carta remitida por Seoane salientaban unha afirmación e un par de consultas. O galego identificouse coas teses darwinistas: “J’acepte votres savants theories” e, sobre todo, pedía axuda a Darwin sobre cuestións que tiñan que ver co seu labor científico. O naturalista ferrolán centraba os seus esforzos no estudo dos vertebrados, sobre todo os anfibios, réptiles e aves. Entre eles seleccionaba os grupos onde consideraba máis factible describir novos taxons (especies ou variedades). Aplicou o estilo de traballo taxonómico no que se formara, no que as novas especies eran descritas a partir de poucos exemplares, que —coidaban— representaban a “esencia” ou “tipo” de cada especie; as diferencias entre os individuos eran infravaloradas, asimilándoas ao “tipo”, polo que as especies figuraban como entidades ben diferenciadas.

O naturalista galego deixara o labor científico nos anos 60 e cando o retomou unha década despois seguiu a aplicar ese modelo pero axiña comprobou que a ollada dos naturalistas cambiara. Diferentes animais que el coñecía eran identificados como novas formas por colegas postos ao día, o que lle xerou confusión e irritación, pois entendía que el podería obter ese resultado e recoñecemento. O estudo dos grupos de animais para establecer novas especies incorporara, por exemplo, o coñecemento das diversas fases desenvolvemento embriolóxico ou a consideración da distribución xeográfica e, ademais, o darwinismo estaba a favorecer a atención dos especialistas ás “formas intermedias” entre as especies. A variabilidade, esas diferencias entre os exemplares, acadara un gran protagonismo.

Seoane non tiña un especial interese polas cuestións teóricas da Bioloxía pero si por avanzar no seu labor taxonómico, describir novas formas. Pouco a pouco, por convicción ou por necesidade, foise adaptando ás novidades. Nese camiño, o darwinismo era unha realidade e unha oportunidade.

As respostas de Darwin

A primeira das consultas que o naturalista galego realizou ao inglés foi sobre o desenvolvemento embriolóxico, o período que vai desde a fecundación ata a formación do feto. Explicoulle a Darwin que está estudando a embrioloxía duns anfibios, os tritóns. Unhas experiencias que —efectivamente— levou a cabo no verán de 1881 para a axudar a distinguir as especies presentes en Galicia. O elevado polimorfismo deses animais (cambios que lles acontecen segundo a idade, época do ano e sexo), fai bastante complexa a súa diferenciación, polo que especialistas partidarios das innovacións dirixiron —para distinguilos— a súa atención á Embrioloxía. Nesa cuestión Seoane pediulle a Darwin que lle indicara bibliografía actualizada sobre o tema. O naturalista inglés respondería indicando que non tiña moita información sobre a embrioloxía dos vertebrados e recomendándolle unha obra de Francis Maitland Balfour, recentemente publicada: A Treatise on Comparative Embryology. Un texto moi importante no terreo da Embrioloxía pero que resultaba de escasa axuda para o tema tan específico que demandaba o naturalista galego.

A segunda cuestión consultada por Seoane tiña que ver cunha tarefa central para los naturalistas: “la maniere de faire les espèces”. Ao fácelo, explicou, a modo de ilustración, o xeito en que entendía o proceso evolutivo no caso das víboras: “Vipera ammodytes, par exemple, n’est pas que V.Latastei, avec un peu plus de developpement du tubercule nasale. Vipera berus, n’est plus que V.Seoanei, d’une autres coleurs, sous l’influence du climat, de l’alimentation, a la maniere que las races humaines varien extrordinariament por les chanchements de climat, habitudes, alimentation, etc.”. A breve interpretación que Seoane realizou nese texto do mecanismo evolutivo non permite analizar ata que punto o comprendía, se ben a exposición resulta bastante elemental. Algo común, por outra banda, entre moitos naturalistas do seu tempo.

Darwin díxolle estaba de acordo con evitar abusar da creación de taxons. Porén, a descrición, como unha variedade, de calquera diferencia constante entre dúas formas, por pequena que fose, lle parecía moi aconsellable (“hightly advisable”). Mais non lle podía trasladar unha regra canto a dar un nome novo a unha especie, agás que as diferencias fosen dunha natureza importante. E engadiu: “cando dúas formas están conectadas por variedades intermedias, semella que o mellor é dar a toda a serie un único nome, por diferentes que sexan os extremos”.

A derradeira fotografía de Charles Darwin tamén navegou para A Coruña

De Down House chegaría un segundo envío á residencia coruñesa de Seoane, remitido por Francis Darwin á morte do seu pai. Era unha fotografía de Charles, que na parte posterior, levaba un saúdo e sinatura de Francis. Nela figuran os autores: “Elliott & Fry photographers”, Joseph John Elliott e Clarence Edmund Fry, quen tiñan un estudo en Baker Street (Londres), a mesma rúa onde o escritor Arthur Conan Doyle situou a residencia de Sherlock Holmes.

Pescudando algo, comprobamos que a fotografía foi realizada o 29 de novembro de 1881, o que explicaría a vestimenta de inverno de Darwin. Tendo en conta esa data, a imaxe ofrécenos con bastante fidelidade o aspecto de Charles cando recibiu e respondeu a carta de Seoane. Coidamos que o dun anciá que mira á morte. Canto o lugar, observo que é o soportal de Down House, que podemos comparar co seu estado no mes de outubro de 2022 (ver fotografía). Polo tanto, o/s fotógrafo/s se trasladou/ron especificamente á vivenda dos Darwin, o que resulta lóxico se atendemos ao estado de saúde de Charles neses momentos. Hai outros retratos do inglés —en diferentes posturas— realizados ese mesmo día e polo mesmo fotógrafo, no soportal ou xa no interior da vivenda, nese caso con Charles sen o abrigo. Coido que non existen retratos posteriores de Charles Darwin con vida, o que é comprensible se temos en conta o seu estado de saúde e a inmediatez da morte. Quizás, consciente desa situación, Francis encargou ao estudo de Londres a realización das fotografías como derradeira imaxe do seu pai.

O uso do contacto por parte de Seoane

A carta remitida por Seoane a Darwin e a resposta deste constitúen o único contacto que ambos científicos mantiveron. Malia esa escasa relación, o noso naturalista exhibiría unha suposta estreita conexión co científico inglés, mesmo anterior á data do intercambio epistolar. Fíxoo na correspondencia particular con amigos e colegas e nalgunha publicación. Así, non é de estrañar que cando Emilia Pardo Bazán lle comentou ao ferrolán o proxecto dunha edición ampliada dos artigos que a publicara sobre o tema (Reflexiones científicas contra el darwinismo), indicara: “Cuando se haga esta edición, me valdré de su mediación de usted para que haga llegar a manos del célebre Darwin un ejemplar“ (12 de abril de 1881).

Seoane esaxeraba sobre o tipo da relación que sostivera con Darwin. Mais, alén dese comportamento narcisista tan típico del, o certo é que tiña un mérito especial que o noso naturalista se identificara, malia as súas limitacións e contradicións, coa revolucionaria teoría do científico inglés. Unha compañía tan mal vista no contexto galego e español naqueles tempos. Lembremos, por poñer un exemplo, a postura dominante na única universidade galega dese período, a de Santiago: antidarwinista ata o remate do século XIX.