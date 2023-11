Las obras que decoran estos días las paredes de la planta superior del Café Macondo, en San Andrés, tienen vocación efímera como cualquier muestra itinerante, pero también de permanencia. Son los diseños de la tatuadora coruñesa Cris Torrente. Cada uno de ellos es una pequeña obra única que, quien así lo desee, puede grabarse en la piel. Pero como en todo en esta vida, hay letra pequeña. “A quien le guste uno, puede reservarlo, pero solo se tatúan una vez. La idea es que no haya dos tatuajes iguales”, cuenta la artista coruñesa, diseñadora gráfica de formación, pero a quien el camino fue llevando por los derroteros del tatuaje. Un vehículo a través del cual pudo explorar un estilo singular, que se sirve del puntillismo y el trazo fino para construir —o, en su caso, deconstruir— referentes poco habituales incluso para el género.

“Cuando empecé en el tatuaje quería encontrar mi estilo. Al final, me sentí cómoda en el puntillismo de arrastre, que es una técnica de sombreado muy concreta, que se hace arrastrando la aguja y creando puntitos”, cuenta Torrente. Sus diseños transitan la temática surrealista, y dibujan referentes humanos, casi siempre andróginos y despersonalizados, rodeados de elementos como flores, nubes, elementos meteorológicos, soles, lunas...

Un mosaico de referencias que buscan explicar sentimientos más allá de las palabras. “Son cosas que explican cómo me siento, pero de forma abstracta. Casi nunca dibujo cabezas, ni caras, las sustituyo por flores, libros... No me suele gustar que se sepa si son hombres o mujeres. También hago muchos ojos”, describe la artista, consciente de que “es difícil” explicar un estilo que, como cualquier obra surrealista, no tiene explicación posible. Lo que sí es fácil de definir es el proceso de creación. “Son obras hechas en digital, basadas en fotos que hago yo. En esta cogí a mi pareja y le dije que posase en una caja, esta otra es mi hermana...”, describe, mientras señala cada pieza.

La del Macondo, que se puede visitar hasta el día 14 de diciembre, es la primera exposición de Torrente, que empezó tatuando en casa por hobbie y ya se ha convertido en una de las referencias del género en A Coruña, ahora desde Seventh Heaven, uno de los estudios de tatuaje más populares de la ciudad. Y para los que se queden sin su tatuaje por llegar tarde a la reserva, todavía queda un premio de consolación: los diseños se venden también en formato lámina por un precio de 10 euros.