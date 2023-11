Boa noite! Tendencia para a semana:



☁️luns moita nube, algún orballo

🌦️martes e mércores ventos do sur con chuvias máis persistentes na metade oeste

🌧️🍃chuvia e vento forte a noite do mércores ao xoves

🌦️❄️xoves e venres entra o norte. Aire moi frío e chuvascos no terzo norte.