Para combatir el odio en redes sociales, primero hay que sacarlo fuera de ellas y demostrarle a la sociedad que existe. Para ello, Ecos do Sur diseña una jornada en el que todo tiene cabida: sirve para dar a conocer el trabajo artístico realizado durante el año en el marco del proyecto Abriendo hilo, y, por otra parte, para abordar las desigualdades sociales y la violencia de género desde una perspectiva artística y multidisciplinar.

“Nos dimos cuenta de que se estaban produciendo fenómenos en redes sociales como el negacionismo de la violencia de género, o la manosfera, donde se reafirma la masculinidad desde un punto de vista misógino. Descubrimos que uno de los factores que explican que haya aumento de los asesinatos está relacionado con este entorno digital tan agrio”, explica Natalia Monje, de Ecos do Sur. El evento Mujeres creativas contra la violencia machista actúa como acto central de meses de trabajo en talleres y actividades que abordan la sensibilización y la concienciación sobre la violencia en todas sus formas, con especial hincapié en la digital. La iniciativa se desarrollará este miércoles, a partir de las 19.00 horas, en la sala Gurugú, y constará de una performance y un coloquio titulado Se dice, se cuenta. Una historia feminista de época, protagonizado por el grupo de teatro de mujeres de Ecos do Sur.

“Son actividades relacionadas y protagonizadas por mujeres migrantes del grupo de teatro. A lo largo del año crean varias obras de teatro en torno a temas como la violencia. Este año han preparado una obra sobre momentos históricos que han supuesto avances para los derechos de las mujeres”, cuenta Monje.

No es la única actividad de la jornada. Para abordar el carácter “digital” de esta violencia, Ecos do Sur propone, además, una experiencia de “realidad virtual encarnada” con la que se invita a los presentes, de la mano de Be Another Lab, a ponerse en la piel de una persona migrante o que sufran la desigualdad de alguna manera, y experimentar así sus dificultades. “Es una manera de ponerse en el cuerpo de otra persona y preguntarnos qué nos diría eso sobre nuestra identidad. Por ejemplo, ponernos en el cuerpo de una mujer migrante que trabaja como interna y echa de menos a su familia”, completa Monje. Estas experiencias están diseñadas a partir de los propios testimonios de mujeres usuarias de Ecos do Sur.