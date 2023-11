Mañá martes continuaremos con vento do suroeste, moita humidade, temperatura suave e chuvia, algo máis xeneralizada pola tarde.



As precipitacións de hoxe, agás en puntos da Coruña e no leste de Lugo, foron pouco cuantiosas. Mañá deberiamos acumular cantidades algo superiores. pic.twitter.com/SYEHalsRVB