La empresa de recogida de basuras recupera el control de los contratos tras estar en manos del STL

Prezero, la concesionaria municipal de recogida de basuras, ha recuperado el control de la contratación y, en especial, de los trabajadores temporales. De acuerdo con la Policía Nacional, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), hegemónico en la empresa y en la de limpieza viaria e investigado judicialmente, había conseguido que los nuevos empleados pasasen por entidades vinculadas a su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, y que cobraban mordidas a los empleados temporales. Esta versión, que han defendido a este diario fuentes de otros sindicatos y trabajadores, se ha acabado, según fuentes de la plantilla de Prezero, y la empresa ha recuperado la contratación. De acuerdo con Sánchez, de hecho, la empresa está presionando a los trabajadores temporales para realizar horas extra.

Según afirman fuentes de la plantilla de Prezero, los trabajadores que querían entrar a trabajar en la empresa en los últimos años debían pasar por sociedades vinculadas a STL, pero “eso ha cambiado desde que hubo la detención” de Sánchez y otras tres personas en febrero. Al sindicato “le cortaron la contratación” y ahora “la empresa puso un papel” informando de la dirección a la que deben enviar el currículo los que quieran entrar en la plantilla. Así, “la gente que ahora está eventual están a través de la empresa”, mientras que, según afirma la Policía, antes entraban a través de la “trama criminal” del STL.

Las mismas fuentes indican que los trabajadores eventuales pueden ser los que se apunten este año a realizar las horas de refuerzo en Navidades, en las noches del 25 al 26 de diciembre y del 1 al 2 de enero. Otros años la concesionaria “ponía una lista” para que se apuntasen los trabajadores que quisiesen, pero este año “no la pusieron para que no sea público quién se apunte, tú llamas a la empresa si quieres hacerlo”. El motivo, según estas mismas fuentes, es que a los afiliados al STL “les dicen desde el sindicato que no se apunten”, por lo que de los trabajadores fijos, mayoritariamente afiliados a esta central, “no va a haber prácticamente nadie; aunque la gente que está a contratos temporales, que están a través de la empresa, harán las horas”.

Los motivos del boicot a este refuerzo, de acuerdo con Marcial Iglesias, antiguo miembro de STL y ahora sindicalista de USO en la UTE A Coruña Limpieza, son dar “un puñetazo en la mesa” por parte de Sánchez, motivado porque “no le hacen caso” en ninguna de las dos empresas “ni le dan las contrataciones”. “Todos los años no se trabaja [en turno ordinario] el 25 ni el 2, por lo que hay una cantidad excesiva de basura, y la empresa pide un refuerzo, dando dos días libres: todos los años se hizo”.

Pero en esta ocasión, indica el miembro de USO, que está personado en el caso contra el STL y Sánchez, el sindicato hegemónico ha querido presionar a la empresa. Así, afirma que el líder del sindicato, convocó a una asamblea de trabajadores y “llamó a equis personas para decirles que tenían que votar no ir esos días a trabajar, con lo que salió eso”. Otras fuentes de Prezero indican que a esta reunión solo se invitó a afiliados al STL.

“La plantilla lo determinó”

La versión de Sánchez, que en agosto, estando ya imputado por corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales, fue elegido por la plantilla como presidente del comité de empresa, es radicalmente diferente. Según afirma, la asamblea se convocó para informar a los trabajadores del turno nocturno de que no pueden hacer horas extraordinarias por ley. En efecto, el estatuto de los trabajadores señala que los empleados que realicen su turno entre las diez de la noche y las seis de la mañana “ no podrán realizar horas extraordinarias”.

“No hemos pedido nada”, sostiene Sánchez, pero los empleados “han determinado de manera unánime” no acogerse a las horas extraordinarias, aunque otros años “había gente que se presentaba voluntaria sabiendo que estaban incumpliendo la legalidad”. Y, afirma, también han tomado la misma determinación los trabajadores del turno de día, porque la empresa “está incumpliendo muchísimos asuntos en relación a los trabajadores”, por los que el comité de empresa ha pedido una reunión con el Concello. Según Sánchez, ahora la empresa está diciendo a los trabajadores eventuales “uno a uno que se apunten” y amenazando con “no contratarlos más si no”.

Sobre Sánchez, que no ha sido condenado por ningún cargo, también pesa la acusación de revelación de secretos. De acuerdo con conversaciones presentes en el sumario, reveló al ex gerente de Cespa y ex concejal en Narón José Carlos Díaz Ramil, las empresas que se presentaron al contrato municipal de jardines en enero de este año, días antes de que se abriesen los sobres de las ofertas.