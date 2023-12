“Mi música está muy arraigada al lesbianismo, lo exploto lo que puedo”

Tras triunfar el pasado verano en el Festival Noroeste, la cantante Jimena Amarillo regresa este sábado a A Coruña para volver a meterse a su público en el bolsillo en la sala Pantalán, dentro del ciclo Momentos Alambra. Lo hará tras estrenar esta misma semana su último single, 33, que avanza que no formará parte de un álbum. Porque esa moda no va con ella. “No soporto eso de ir sacando singles para después sacar un disco que ya has escuchado todo, me pone nerviosísima”, explica.

Actúa este sábado en A Coruña, estuvo hace poco aquí. ¿Este concierto será en otro formato?

La verdad es que no, porque yo soy un cuadro y siempre voy con lo que me da la gana. Igual tendría que empezar a ver más el formato según el público. Pero me da pereza hacer eso. Llevamos siempre el mismo show y sigue siendo una horterada.

Presenta su último álbum, La pena no es cómoda. ¿De dónde sale ese título?

Un día estaba desayunando y solté esa frase y dije “¡Coño, ya tengo nombre del disco! Yo funciono así, aprovecho cuando me viene algo random. Hago todo por impulsos.

Produce, compone y hasta diseña el disco.

No voy a volver a hacer eso en mi vida (ríe). A ver, sí, pero es que es un disco entero. Fue un trabajo para decir que esta soy yo, esto es todo mío. Quería huir de las ofertas que me venían, como si se creyeran que yo no estoy para hacer las cosas. Para mí es más fácil también, depender de gente me agobia. Pero ahora tengo ganas de colaborar con gente.

Hablan de usted como referente indie. ¿Es ese su género?

Yo soy rapera. Dentro del indie yo soy rapera porque me gusta y mis referencias son rap puro. La métrica de mis canciones es todo rap.

Tiene usted unas letras muy intensas. ¿Parten de lo personal?

Sí, todo lo que escribo me ha pasado, literalmente. A la gente le gusta escuchar verdades, estamos cansadas de tanta lírica y metáfora. A mí me gusta ser directa.

Su triunfo fue muy rápido. ¿Cómo lo ha llevado?

Como estoy viviéndolo progresivamente y normalizo cosas que igual no debería, ahora echo la vista atrás y veo que han sido muchas cosas. Estoy acostumbrada ya, pero fue una época de nuevos estímulos.

Hace tiempo comentó que le molestaba que se refiriesen a su música como música para lesbianas. ¿Le sigue molestando?

Eso me jodía al principio, pero realmente también estoy aquí por el hecho de ser lesbiana. Como va tan unido, a la gente también le gusto por eso. Mi música va muy arraigada al lesbianismo y a todo lo que tenga que ver con el colectivo, porque es mi persona. Eso ahora me lo cojo y lo exploto hasta que puedo. En mis conciertos no paro de decir la palabra lesbiana. No me considero activista pero dentro de mis posibilidades lo que pueda hacer lo haré. La gente me da las gracias por eso y hace que me de cuenta.

¿Y teme por ello a la censura?

A mí me da absolutamente igual. Y si lo hacen, mejor, que no me escuche esa gente. Tengo un nicho chulo y no me apetece que gente que no piensa igual que yo me escuche. Soy consciente de que cuando salgo físicamente en un medio, con las pintas que tengo, me van a llover críticas de frikis y hombres cis diciendo que llevo una mofeta en el pelo, pero me da igual, tengo esa ventaja y juego con eso.

Esta misma semana publicó su último single, 33. ¿Es un avance del próximo álbum?

Es algo aleatorio, porque estoy aleatoria viva. 33 no tiene nada que ver con nada. Quiero sacar singles cuando me dé la gana, que es como empecé mi música. No soporto eso de ir sacando singles para después sacar un disco que ya has escuchado todo, me pone nerviosísima.