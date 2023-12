La apertura del parque del Observatorio sigue pendiente a los nueve meses de su anuncio

El derribo de los muros del Observatorio Meteorológico, que el Gobierno local anunció como inmediato el 31 de marzo, a solo unos días del límite legal para hacerlo por la proximidad de las elecciones municipales, no se llevará a cabo hasta el próximo año y tras la contratación del préstamo bancario que figura en el proyecto de presupuesto municipal de 2024. La alcaldesa, Inés Rey, informó tras la firma de un protocolo con la Agencia Española de Meteorología para ocupar parte de los terrenos que estos se convertirían en el Parque del Observatorio, pero que la demolición del cierre de la instalación se llevaría a cabo ya en ese momento.

Nueve meses más tarde, los muros no solo siguen en pie, sino que el proyecto de presupuestos del Concello para el próximo año incluye en el capítulo de inversiones una partida de 120.000 euros que tiene por destino esa actuación y que, además, se financiará a través del préstamo bancario de 48,6 millones que el Gobierno local prevé contratar para hacer posible esta y otras iniciativas.

Eso implica que, aunque para que la eliminación de la muralla no sea necesaria la elaboración de un proyecto complejo, hasta que no se suscriba ese préstamo no se podrá poner en marcha y que tengan que pasar varios meses, ya que esa operación requerirá de la convocatoria de un concurso.

Tras la aprobación del proyecto de presupuesto en la Junta de Gobierno Local del pasado sábado, el Ejecutivo municipal mencionó que entre las inversiones que se incluyen en el mismo figura la del Parque del Observatorio, del que el derribo de los muros de las calles Canceliña y Páramo será la “primera fase” de esta actuación, cuyo objetivo es “dotar a este barrio de un espacio verde que permita oxigenar el área con mayor densidad de población de nuestro municipio”, a lo que añade que contar con esa infraestructura es una “aspiración de los vecinos”.

Cuando en marzo se firmó el protocolo entre la Agencia Española de Meteorología, fuentes municipales informaron que el Concello estaba ya “trabajando en el anteproyecto” del parque y que sería consensuado con los vecinos de la zona, aunque el acto de ese día permitiría ya “abrir el parque de modo inmediato”, ya que no era necesario ningún trámite más porque se trata de “una actuación mínima”.

Uno de los aspectos de esta iniciativa que debe ser resuelto es la separación que existe entre las dos partes en las que se divide la superficie que el Observatorio cederá al Concello, en principio durante cuatro años, están separadas por el edificio que alberga las instalaciones meteorológicas. La parcela en la que se encuentra este centro tiene, según el Catastro, 7.731 metros cuadrados y la documentación del protocolo suscrito por Concello y Aemet revela que el terreno que se cederá como parque se sitúa a los dos lados del inmueble y será separado por vallados que serán costeados por las arcas municipales.

El acuerdo refleja también que el área que se reserva para el Observatorio será de “acceso restringido para el personal”, aunque el Gobierno local explicó a este periódico que intentará que el parque proyectado “sea permeable desde todas partes”. Uno de los espacios que integrarán la zona verde, al que se accederá por la calle Canceliña, tiene en torno a 3.000 metros cuadrados, mientras que el otro cuenta con unos 1.800 metros de superficie y la entrada se realizará por la escalinata que comunica el Observatorio con la calle Gregorio Hernández, caracterizada por su fuerte pendiente.

Los trabajadores podrán continuar entrando al edificio por la puerta existente en el muro en la calle Páramo, que es la única accesible para vehículos, además de por la que se abrirá en el vallado que separará el parque de las dependencias en la zona en la que se accede por la calle Canceliña.

La apertura del Observatorio es una de las reivindicaciones históricas de los vecinos del Agra do Orzán, ya que, a pesar de ser el barrio coruñés con mayor densidad de población, carece de zonas verdes y el único proyecto que existe para crearlas forma parte del polígono residencial bautizado como Parque del Agra, paralizado desde marzo de 2020 al ser rechazado en el pleno con los votos en contra de Marea Atlántica y el BNG, que defendieron que todos los terrenos sean un espacio abierto, mientras que el PP se abstuvo.

La iniciativa presentada entonces preveía la construcción de 14 edificios y contó con la oposición frontal de una de las asociaciones vecinales del barrio, que reclama que todo el polígono, de 13.508 metros cuadrados, sea expropiado y convertido en zona verde. El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, descartó esa posibilidad al calcular que supondría el pago por el Concello de 15 millones de euros a los propietarios del suelo.