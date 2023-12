Un juez de A Coruña cita a la Inquisición y la amnistía para suspender un juicio

La huelga de los abogados y procuradores del turno de oficio, que en A Coruña incumbe a unos 700 profesionales, ha causado en once días la suspensión del 90% de los procedimientos judiciales previstos en Galicia, de acuerdo con las cifras que aportan los convocantes. El aplazamiento de un juicio en el que al ciudadano encausado le corresponde el derecho constitucional de ser asistido por un letrado de forma gratuita es acompañado por un auto en el que el titular del juzgado dicta la procedencia de suspender el señalamiento. Con el paro activo en el turno de oficio, los jueces usan estos autos para exponer los motivos de la suspensión, unos de forma escueta y otros de modo más extenso e incluso con la libertad de reflexionar, y opinar, sobre cuestiones ajenas al procedimiento. Esto ha hecho el titular del juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, José Antonio Vázquez Taín, instructor, entre otros, de los casos del asesinato de Asunta y el robo del Códice Calixtino, quien en un auto emitido esta semana ha acompañado su dictamen de suspensión por la huelga de alusiones a la Inquisición, la tortura, los indultos, la amnistía y la, escribe, “desgraciadamente pisoteada” Constitución Española.

Taín utiliza el razonamiento jurídico del auto para admitir su “sorpresa” por el hecho de que la Dirección General para el Servicio Público de Justicia Gratuita, en el marco de la huelga convocada, haya expresado en un comunicado que su relación con los abogados del turno de oficio “no es ni laboral, ni estatutaria ni funcionarial”. “Como si no tuviese relación alguna”, reflexiona el juez. Esta falta de relación, prosigue, es parte del objeto de la huelga, una de las reivindicaciones de los letrados, aunque Taín concluye que “toda discusión” sobre si existe o no el derecho a ejercer este paro “es discusión estéril, por no decir de cafetería”.

Uno de los razonamientos expuestos lo aprovecha el juez para cuestionar la convocatoria de huelga, “no por razones jurídicas sino de simple oportunidad”, señalando que los “servicios jurídicos del estado” no han hecho que “pesase la obligación de garantizar la suficiencia del SERVICIO”, y que en lugar de defender la asistencia gratuita para quienes carecen de recursos para litigar”, ahora “han informado en otro sentido”. En este apunte, Taín opina que esos servicios jurídicos estatales también “han cambiado de opinión sobre los indultos y la amnistía”, en referencia a las negociaciones del PSOE con el independentismo catalán para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El juez incluye en el auto una referencia histórica al escribir que los protestantes difundieron a través de la imprenta “la primera fake news de la historia” al informar de que la Inquisición española impuso la tortura. Matiza que fue la misma Inquisición la que “en busca de una justicia más humana, benévola e igualitaria” dispuso la asistencia gratuita para que no todos los tribunales, “seglares o protestantes”, usasen la tortura.

El juez “respeta” la huelga, pero escribe que “sería de desear” que otro derecho fundamental, el de la justicia gratuita, “se preste con garantías”.