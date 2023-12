Alvedro es el aeropuerto español con mayor cuota de viajeros que se desplazan por negocios

Alvedro llegó al final del año pasado con 963.957 pasajeros, de los que casi la mitad, un 49%, se movilizaron desde A Coruña o con destino a la ciudad por motivos de negocio. Este porcentaje en esta tipología de viajero es el más alto de España, bastante por encima del que en 2022 registraron los principales aeropuertos nacionales, como los de Madrid (19%) y Barcelona (16%). Por ocio o turismo, en cambio, Alvedro fue una de las terminales que menos visitantes atrajo, un 29%, solo por delante de El Hierro y Melilla. Para visitar a familiares o amigos volaron a A Coruña o desde la ciudad un 17% de su pasaje anual, y por otros motivos, un 6%, de acuerdo con las estadísticas correspondientes al año pasado recientemente publicadas por Aena.

Los datos completan el perfil del usuario de Alvedro señalando que el 56% de los viajeros son hombres y el 44% mujeres, y que la franja de edad más numerosa es la de 30 a 49 años, que abarca un 54% por delante del tramo 15-29 años con una cuota del 23%. El 42% del pasaje es de la ciudad o de la provincia, el 44% del resto de España y el 14% del extranjero.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas absorbe el 56% de los viajeros de Alvedro, más de 537.000, seguido de El Prat-Barcelona con el 25%, a gran distancia de Londres-Gatwick con el 4% y Bilbao, Gran Canaria y Valencia con el 3%. Málaga, París-Orly, Sevilla y Menorca no pasan del 2%. Los datos, al ser de 2022, no recogen la movilidad de las conexiones directas con Milán y Ginebra, que comenzaron a operar en la terminal coruñesa a comienzos de este año. El 94% de los viajeros que recibe Alvedro proceden de España, unos 907.000, frente al 4% de Reino Unido y el 3% de Francia.

La estadística de Aena refleja que al ser mayoría las personas que usan Alvedro por negocios estas pueden realizar varios viajes al año por este motivo, mientras que por razones de turismo u ocio los desplazamientos a la ciudad no son tan frecuentes. En Galicia, Lavacolla y Peinador presentan un mayor tirón turístico, con cuotas del 45% y el 38% respectivamente; la terminal santiaguesa tiene un porcentaje bajo de pasaje de negocios (19%), mientras que la viguesa es la tercera del país (37%) por detrás de La Gomera y A Coruña.

Pero los datos admiten matices. Mavi Lezcano, profesora de la facultad de Turismo de A Coruña de la Universidade da Coruña, apunta que le resulta “llamativo” que los viajes por negocio no se consideren como turísticos, “como así se contempla por lo general en las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT)”, al contrario que los viajes por traslado habitual al lugar de trabajo.

Tanto Lezcano como José Blanco Castiñeiras, presidente de Fundación Convention Bureau, coinciden en señalar que “el principal catalizador” que explica el alto porcentaje de los viajeros por negocio es la “actividad corporativa vinculada a las necesidades de las empresas de la zona”, entre las que la profesora destaca la multinacional textil Inditex. Otro nicho “más que cubierto”, añade Lezcano, y resalta Blanco, es el turismo MICE (meetings, incentivos, congresos y exhibiciones-ferias) que congrega durante días en la ciudad a numerosas personas de distintos colectivos o sectores.

La profesora matiza que, al revisar los datos, debe “tenerse en cuenta” que muchos viajeros que llegan a A Coruña, gran parte de ellos por motivos de turismo, “lo hacen por otras vías”, otros medios de transporte: “Aquí no se analizan y creo que sería necesario considerar a la hora de planificar aspectos relacionados con la política turística”.

Más de un millón este año

Alvedro cerró 2022 con un crecimiento del 62% respecto al año anterior, aunque lejos todavía de los más de 1,3 millones de viajeros que registró en 2019. En lo que va de 2023 y con dos nuevos enlaces internacionales (Ginebra y Milán), las últimas cifras muestran que entre enero y octubre la pista coruñesa ya ha superado el millón de usuarios, un 35,6% más que el mismo periodo que un año antes, pero todavía casi un 8% por debajo de la demanda del año anterior a la pandemia del COVID, que redujo drásticamente los desplazamientos.

Amsterdam figura en la agenda municipal para reforzar Alvedro, pero el Concello desconoce aún si el aeropuerto podrá tener conexión directa con la terminal de Schiphol, una de las rutas acordadas por el Concello con la aerolínea EasyJet a partir de marzo de este año junto con las de Ginebra y Milán. La falta de slot (horarios y espacios reservados para que la compañía pueda operar) en el aeródromo de los Países Bajos impide de momento la puesta en marcha del enlace con A Coruña. Mientras, el Ayuntamiento “solo puede esperar”, según admitió el mes pasado la alcaldesa, Inés Rey.

Potenciar el aeropuerto y “hacer política turística”, las recomendaciones de los expertos

Mavi Lezcano y José Blanco Castiñeiras reflexionan, a propósito del perfil de usuario de Alvedro, sobre la política aeroportuaria en A Coruña y su vinculación tanto al turismo como al trabajo. “Si es más bajo el porcentaje de personas que vienen en su tiempo de ocio, hay que plantearse si interesa fomentar que este segmento aumente. Sería preferible no tratar de batir records sino de trabajar en un turismo responsable y de calidad, y centrarse no solo en la gestión aeroportuaria sino en hacer política turística. Por lo tanto, no recomendaríamos la idea o el mensaje de que cuantas más personas vengan, mejor”, cree la profesora de la facultad de Turismo. El presidente de Convention Bureau aboga por “la necesidad de aumentar la conectividad aérea para dar respuesta a las necesidades crecientes de las empresas de nuestra ciudad y el entorno metropolitano, para aumentar la actividad MICE y desestacionalizar la demanda y para poder aumentar las visitas de turistas internacionales de ocio y negocio, con potencial mayor poder de gasto”. Destaca además que el perfil de viajeros en Alvedro puede variar en 2023 debido a las nuevas conexiones nacionales con Binter a Canarias y las internacionales a Milán, Ginebra y Londres, “que están logrando altos niveles de ocupación”. Lezcano añade que para potenciar el turismo extranjero procedente desde países sin conexión directa con Alvedro “habría que estudiar seriamente la posibilidad de centralizar toda la actividad en un solo aeropuerto en Galicia, pero con todos los vuelos y servicios necesarios y debidamente comunicado con el resto de la comunidad”.