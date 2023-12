“En Galicia hay un divorcio entre la televisión pública y el resto del sector audiovisual”

El VII Sellier Film Festival da comienzo este martes en A Coruña y lo hace reconociendo la labor de la directora coruñesa Olga Osorio, a quien otorga el Premio Sellier de Cine como reconocimiento a su aportación al audiovisual gallego. Lo hace coincidiendo con el estreno en plataformas de su primer largometraje, Salta, que llega hoy a Amazon Prime tras haber recorrido las salas de cine de Galicia el pasado verano. “Creo que esta va a ser la ventana que necesita ahora la película”, asegura la directora.

¿Cómo ha sido la acogida de su primer largometraje?

Ha tenido una acogida buena. Es verdad que el público de cine postpandemia es durillo, es difícil llevar a la gente al cine. No se hacen las cifras que se hacían antes y también era un tipo de producto que no se hace habitualmente en España, es un cine familiar que escapa un poco de las comedias. Es más tipo película aventura, un poco más inspirada en las películas tipo Studio Amblin, el cine de Spielberg.

En A Coruña ha estado unos dos meses en cartelera. ¿Ha sido más fácil llegar al público aquí?

Igual en el cine no ha ido tan bien como hubiéramos deseado, pero sí que es verdad que la gente que ha ido a verla la ha recibido muy bien. En A Coruña la gente sabía de su existencia, por razones obvias, por proximidad. Aquí ha ido mucha gente a verla. Pero fuera es distinto, llegar a ciudades como Madrid es más complicado.

Hoy le entregan el Premio Sellier de Cine, coincidiendo con el estreno de Salta en plataformas. ¿Qué recibimiento espera que tenga?

Creo que esta va a ser la ventana que necesita ahora la película. Ahora el cine es la primera ventana, pero las plataformas son una ventana muy importante. Es la vida que tienen ahora las películas.

Ha cambiado mucho la forma de consumir cine....

Ha cambiado muchísimo. La pandemia fue un antes y un después clarísimo. Todo el mundo se hizo varias plataformas y se acostumbró a ver cine en casa. Ahora tenemos equipos en casa que son mucho mejores. Antes la calidad de visionado en casa era muy deficitaria. Ahora a la gente le cuesta más moverse para ir al cine, le da más pereza y se consume más en casa. Yo veo mucho en casa también. Pero ir a la sala tiene algo de ceremonia, vas a otro lugar, a lo mejor quedas con gente. O no, porque a mí me gusta mucho ir sola al cine.

Y en la sala de cine, por lo general, si vas te quedas hasta el final.

Sí, tú a lo mejor en tu casa empiezas a ver una película y por lo que sea a los tres minutos no te convence y la quitas y no le das una oportunidad. Hay que recuperar un poco este slow cinema, ese consumo lento del cine que yo creo que hay que replantearse. A día de hoy hacemos un consumo muy impulsivo de cine, igual que hacemos con la música. Ahora en el cine se hace mucho eso de adelantar el detonante, se hace todo como muy rápido, muy inmediato, para que el público se quede. Son los tiempos que tocan, pero creo que las salas siguen siendo muy importantes y creo que es una pena que se pierda esta manera de consumir cine.

¿Y cómo se podría fomentar que la gente vaya más al cine? ¿Es cara una entrada de cine?

El cine me parece un poco caro. Me da un poco de miedo meterme en este jardín porque no es mi negocio, no tengo una sala de cine y no estoy en sus zapatos. Tampoco es que el cine sea caro, pero comparativamente a lo que te cuestan las plataformas, sí. Un solo visionado de una familia en el cine es un pago mensual de una plataforma en tu casa. También es cierto que hay fórmulas, que las estamos viendo en algunos cines, con descuentos por fidelidad o precios reducidos. Al modelo de exhibición en cines hay que darle una vuelta. En cuanto al precio y probablemente también en cuanto a lo que se exhibe y cómo se exhibe. Habría que sentarse a pensarlo. La gente irá al cine si el cine resulta atractivo. Si queremos que la gente vuelva, tendremos que ver la manera de hacérselo más atractivo.

Y en medio de todo esto, ¿El audiovisual gallego pasa por un buen momento?

El audiovisual gallego está en un momento glorioso. Ya llevamos unos años. Con la crisis económica se reinventó el audiovisual gallego con el nuevo cinema galego. La parte industrial y comercial estaba de capa caída y hubo una eclosión de un cine más autoral. En paralelo, las productoras que sobrevivieron, que empezaron a trabajar en esos años, tuvieron que agudizar mucho el ingenio y buscar nuevas fórmulas. Ahora estamos viviendo un momento glorioso con hitos como La Concha de Oro para O Corno o películas como Matria. Un cine hecho en gallego, que demuestra que si nos lo creemos podemos vender lo nuestro. El momento no puede ser mejor, yo creo. Da igual a qué pata del audiovisual mires. Lo que está un poco peor, por desgracia, es la Televisión de Galicia.

¿A qué se refiere?

Creo que esto es un tema político. Es una pena porque no va aparejado al glorioso momento que está viviendo el audiovisual gallego. En Galicia hay un divorcio entre nuestra televisión pública y el resto del sector audiovisual. Es una tele pública que pagamos entre todos, que nos da voz a los gallegos. A lo largo de estos años, gran parte del éxito que ha habido en el audiovisual gallego se nutría de que existía la Televisión de Galicia y que se podía producir para ella. Pero ahora este relevo no lo está habiendo, Televisión de Galicia está produciendo poco y no muy bien. Creo que adolece cierta falta de compromiso.