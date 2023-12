O catedrático de Estatística Ricardo Cao é dende este luns reitor electo da Universidade da Coruña tras impoñerse a Fermín Navarrina con máis do 65% dos apoios. A espera da toma de posesión oficial, Cao reivindica o carácter colectivo da súa proposta e chama a conformar de xeito participativo unha Universidade máis aberta, actualizada e humana.

Foi escollido como novo reitor tras unha vitoria contundente. Como viviu a xornada electoral?

Vivina moi tranquilo, sobre todo polo traballo feito dende que tomei a decisión de presentarme ás eleccións co apoio de Nova Luce. Ese proceso de escoita individual que fixen con moita xente, como o actual reitor ou cos anteriores, mesmo coas persoas que se presentaran a reitor e non foran elixidas, entre outros Fermín Navarrina, valeume para algo moi importante: conformar o equipo de persoas que me acompañaron na candidatura e o farán estes seis anos. Un equipo fantástico de sete profesoras e tres profesores, cos que, en setembro, outubro, novembro, se fixo un traballo en equipo moi importante. Reunímonos con 550 persoas no proceso inicial, logo elaboramos o programa electoral, calculo que tivemos unhas 40 ou máis reunións con un milleiro de persoas, que, sobre as 19.000 da universidade, é unha proporción importante. Estabamos satisfeitos e tranquilos por todo ese traballo, pero despois sempre estás expectante porque ten que opinar a comunidade universitaria. Os resultados foron bos, estamos moi contentos polo apoio grande que tivemos. Dalgún xeito, cremos que na Universidade ten que callar a idea de que as cousas teñen que facerse de xeito argumentado, falando, escoitando, e non criticado de xeito destrutivo. Estou contento de que esa idea fose respaldada. Estou con moita ilusión e tamén con moita responsabilidade.

A celebración pola súa escolla foi transversal. Dixéronlle máis aquilo de que xa estaba tardando en presentar candidatura, ou foron máis as voces que durante o proceso lle dixeron que toleara?

A min transmitíronme sempre ideas moi positivas: houbo quen me agradeceu que me presentara, outros que me animaban, algunha persoa si que me preguntaba se estaba seguro, porque tiña que deixar de facer moitas cousas. É evidente; eu penseino bastante. Quixen pensalo porque isto vai supoñer que non poida dedicar nada de tempo á docencia, e moi pouco á investigación, que son dúas facetas que me gustan moito. Fixemos grandes cousas no noso grupo, no Citic, e creo que hai un grande equipo humano de xente que pode continuar facendo unha fantástica labor. Ninguén é imprescindible, e menos eu. Creo que isto é, modestamente, unha boa oportunidade para devolverlle á Universidade parte do meu tempo despois de recibir tanto dela. A miña vocación de servizo público tivo tamén tivo importancia. Ninguén me dixo que estaba tolo, ao contrario, sentinme moi apoiado.

O seu fillo fixo un alegato no seu favor en redes sociais, no que destacaba o carácter “humano” do seu perfil. Faltan perfís comprometidos coa sociedade e en contacto coa realidade nos órganos de gobernanza das universidades?

Quero pensar que non. Os seres humanos temos unha faceta humana importantísima. Eu pode que sexa algo tímido para manifestar as miñas propiedades como ser humano, pero si que é certo que temos que utilizar todas as nosas ferramentas como seres humanos para entendernos. Unha parte importante dos conflitos veñen por non comunicarse axeitadamente, por non poñerse no lugar do outro, por non escoitar. Como en calquera equipo humano, tamén nunha Universidade, é indispensable ter esa actitude. Tratei de poñela en práctica durante a campaña, e xa antes. Ao mellor non é tan típico? Pois se cadra non, pero sería moi fermoso que, a partir de agora, as campañas electorais na Universidade, que se supón o templo do coñecemento e da racionalidade, sirvan de exemplo para outras campañas puramente enfrontistas. Se podo axudar poñendo unha pinga nisto, é bo. Estou contento porque o electorado así o viu. Temos que ser así, potenciar o humano. É algo que vin no propio proceso de escoita, é importante a humanización da universidade, facer as normas interpretables, comprensibles, simplificadas tamén; humanizar os espazos. Unha das cousas que teñen que ver co infrafinanciamento é que moitos dos nosos edificios, onde pasamos o noso tempo de traballo, empezan a ter problemas graves de mantemento porque se priorizou o que é lóxico: manter ás persoas contratadas. Iso ten que ver co financiamento, que se reduciu na UDC, por moito que en números absolutos pareza que non é así.

O financiamento foi unha das pedras angulares do seu programa.

Diminuíu moito dende o 2019, despois repuntou, pero se se quita o efecto da inflación temos un 4,9% menos de financiamento fronte a 2019. Diminuíu sobre todo nos custes estruturais, nos fondos que recibimos da Xunta, que serven para pagar os salarios. Hai que reverter isto, e estamos nunha situación moi propicia, no sentido de que a LOSU, que entrou en vigor en abril, establece como de obrigado cumprimento que a financiación ás universidades públicas ten que achegarse a un 1%. Iso supón un aumento importante. O que precisamos é que ese aumento de financiamento se produza moi especialmente na parte estrutural. É unha cuestión de vontade política.

No seu discurso deste luns chamou á comunidade universitaria a participar deste proceso. Durante a campaña, falou do aumento da participación como un dos retos. Nesa liña vai a crítica de Fermín Navarrina, que xulga que non hai debate na UDC. Faise cargo da crítica?

A participación diminuíu moito na Universidade, en parte pola COVID, mais non só por iso. Eu tíveno moi en conta, por iso dende o minuto 0 no que din o paso á fronte fixen o proceso de escoita, moi participativo. Honradamente, sempre crimos que tiñamos que potenciar a participación; xa na propia conformación do noso programa. Queremos que se siga producindo, e o primeiro exemplo dende a toma de posesión vai ser o inicio do proceso para o cambio dos Estatutos. A nosa idea é que ese proceso sexa moi participativo, para chegar a uns Estatutos consensuados ou cunha amplísima maioría que os avale, aínda que sexa o claustro o que teña que aprobalos. Hai grandes decisións que tomar con respecto á estrutura da universidade. A LOSU dá bastante liberdade.

Cales son as prioridades para cando tome posesión?

O primeiro son os Estatutos. Hai outra cousa que foi un clamor durante o proceso de escoita: as reformas na Relación de Postos de Traballo. Iso témolo que facer dun xeito dialogado cos representantes dos traballadores, detectar que cambios cómpre facer. Despois, aprobar un calendario e uns contidos que non son tan inminentes, pero si importantes para os seguintes meses. Se o facemos dun xeito dialogado, a xente vaise implicar. Depois, o financiamento, que é un diálogo intenso que temos que iniciar coa Xunta e coas outras Universidades.