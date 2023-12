“La radio no desaparecerá porque nos comunicamos a través de la palabra”

¿Qué le impulsó a escribir este libro?

Primero, que ahora tenía tiempo al dejar el periodismo activo. Segundo, que tenía el proyecto en la cabeza desde hace mucho tiempo para los futuros periodistas y la gente interesada en los medios de comunicación. Y tercero, que desde hace 20 años, cuando hice el doctorado del que no llegué a presentar la tesis, trabajé mucho el periodismo de investigación y por eso le dediqué un capítulo en el libro.

A los jóvenes les parecerá extraño que en el franquismo no hubiera información en la radio.

Claro. En abril de 1939 Franco impone la censura en la radio y no se puede dar ninguna información sin que el censor de turno lo autorice. Todas las emisoras tenían que conectar a las horas en punto con Radio Nacional para dar sus informativos. Esa legislación se mantiene hasta octubre del 77. Pero hay un hecho muy curioso, el 15 de junio de ese año hubo elecciones generales. y en la campaña electoral todos los políticos fueron a las emisoras y hablaron de todo, pero a las dos y media de la tarde y a las diez de la noche había que conectar con Radio Nacional. En el libro me hago la pregunta de cómo sería nuestra radio si no hubiera habido esos casi 40 años de censura. Creo que estudiantes y profesores de comunicación y periodismo deberían planteárselo.

¿Qué evolución ha sufrido la radio informativa en España?

A partir del año 77 comienza lo que yo llamo explosión de la radio informativa. Se acaba la censura y llega a la libertad. En el 78 la Constitución Española suprime la censura previa en el artículo 20 y se garantiza la libertad de expresión. Todo el mundo quiere hacer informativos, locales, regionales, territoriales y de información nacional e internacional. Y muchos periodistas que estuvieron en la prensa escrita se pasan a la radio, lo que fue muy importante porque estaban acostumbrados a hacer información, ya que en la radio hasta esa época solo había entretenimiento. Aquellos locutores de voz engolada y dicción perfecta solo leían lo que alguien les escribía.

¿Hubo que convertir a locutores en periodistas o fueron sustituyéndose progresivamente?

En muchos casos entraron nuevas generaciones y se fueron sustituyendo los locutores de toda la vida, que no estaban acostumbrados a hacer información, y también algunos se reciclaron. Llegaron los periodistas de prensa y se pusieron delante del micrófono, que no conocían de nada, y eso creó algún desajuste porque aplicaban un código del periódico a la radio. Pero con el ansia de libertad que había, todo eso se toleró. Aunque muchos de esos locutores histórico se quedaron en el camino y se dijo adiós a la radio de entretenimiento.

¿Qué valor tiene hoy la radio?

Yo creo que la radio es un medio insustituible a pesar de las nuevas tecnologías. La radio es un medio que no morirá, desde mi punto de vista. A pesar de todas las innovaciones no desaparecerá porque nos comunicamos a través de la palabra, que es sonido, y la radio es sonido. Mientras nos sigamos comunicando así, va a existir la radio. Independientemente de por dónde nos escuche el oyente. Estoy un poco preocupado porque últimamente en la radio habla cualquiera y como le da la gana. Se están perdiendo un poco los códigos radiofónicos. Las nuevas generaciones creen que no existe un lenguaje radiofónico o no lo practican. Si lees el periódico y no has entendido algo, vuelves la hoja atrás y sigues leyendo. y en la televisión tienes la ayuda de las imágenes, pero en la radio hay solo sonido, que tiene que ser claro. Y para eso hay que escribir para la radio.

En el libro que la radio es el medio que tiene mayor credibilidad.

Una encuesta que hizo la Unión Europea en 2022 dice que es el más creíble a la hora de informarse. Yo creo que la radio es un medio caliente. Si estás escuchando la radio, alguien te está hablando al oído. Se crea un feedback entre el oyente y el emisor. Y después de tantísimos años de censura se han hecho cosas muy buenas en todas las cadenas. Una radio te informa al momento, porque un teléfono es suficiente para contar lo que está pasando. Pero lo que más me gusta a mí es el complot que hay entre oyente y emisor de radio.

¿Crees que los protagonistas de la información tienen también a la radio por un medio prestigioso?

No lo sé, porque la imagen en estos momentos está invadiéndolo todo y muchas veces los políticos les llega con verse en la televisión. Pero yo creo que hay políticos y gente que no es política que cree en la radio y que sabe de sus potencialidades porque puede llegar a cualquier parte. Invitas a cualquier persona y te acepta una entrevista en la radio sin ningún problema.

¿Ha perdido la radio la ventaja de la inmediatez con la aparición de internet?

A mí lo que me importa no es la inmediatez. ¿Por qué hay que dar la noticia en el minuto que se está produciendo? Lo que hay que dar es una información contrastada. Una cosa es un terremoto y otra una información que al oyente le da lo mismo saberla ahora, en diez minutos o en media hora. Creo que internet es un aliciente para la radio y un revulsivo para ponerse al día.

El pódcast demuestra que hoy en día la voz sigue teniendo poder para comunicar.

Claro. Y hay pódcasts buenísimos de todo tipo. Pero para mí, desde el punto de vista informativo puede hacer un análisis, pero no avanzar la noticia o actualizarla. Puedes llegar a casa a las diez de la noche y escuchar un pódcast que te gusta mucho, pero la noticia a lo mejor ya es de las diez de la mañana. A veces hay pódcasts que han quedado desfasados por la dinámica de la actualidad.

Dedica un capítulo al periodismo de investigación. ¿Es más fácil hoy que hace unos años?

El periodismo de investigación existe, pero casi no se hace porque cuesta dinero y porque puede haber presiones políticas y económicas. Aunque una empresa informativa tenga dinero para hacer una investigación, piensa que va a tener unas consecuencias económicas y que es mejor dejarlo. Yo pido a los empresarios de la comunicación que apuesten por el periodismo de investigación porque es rentable socialmente. Y también lo puede ser económicamente, porque un ciudadano quiere información rigurosa y tiene derecho a conocer todas y cada una de las noticias.