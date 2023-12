David Iglesias, elegido presidente del Club del Mar en la asamblea celebrada el pasado domingo, anunció este martes su decisión de dimitir tras tomar posesión del cargo en los próximos días y convocar unas nuevas elecciones, aspecto que confirmó a este diario. En una carta enviada a los socios de la entidad a través de Facebook, Iglesias afirma que “el ruido y las tensiones que rodean a la institución” no concuerdan con la imagen de “familia y comunidad” que él asocia con el Club del Mar.

Destaca que la forma en la que se realizaron las elecciones “refleja la falta de profesionalismo y respeto por los estatutos” que considera “fundamentales” y que “no todos” en el club comparten el compromiso de “seguir los procedimientos correctamente”.

En la entrevista que publica hoy este diario, Iglesias había descartado presentar la dimisión que le solicitaba un sector de los socios “Mientras me compense y le compense al club, estaré al servicio del Club del Mar. En el momento en el que no compense a alguna de las partes me echaré a un lado”, declaró.