El sentido, la sabiduría y la necesidad de propósito para una vida saludable centraron ayer en la sede de Afundación de A Coruña la charla El valor de la experiencia, un evento dirigido a personas mayores de 60 años con el objetivo de lanzar a la sociedad el reto de “sumar vida a los años y no al revés”. Conducida por el cómico e improvisador Víctor Grande, la cita contó con la intervención de Javier Cebreiros, doctor en Comunicación y reconocido formador y divulgador de ideas y herramientas que impactan positivamente en la vida de las personas. En este sentido, Cruz Roja lo tiene claro: “dar vida a los años, y no al revés, es fundamental para mantener un día a día activo y, sobre todo, prevenir situaciones de soledad no deseada cuando llega, o se acerca, el final de la etapa laboral”. Tras la intervención inicial de Víctor Grande, guitarra incluida, Cebreiros ofreció una conferencia relacionada con la necesidad de destacar “la sabiduría propia de la edad”. “En solo una hora, pondremos en valor la experiencia acumulada con los años y compartiremos herramientas que no solo impacten positivamente en la calidad de vida personal sino también en la búsqueda de un propósito que impacte en la sociedad”, dijo el ponente antes de dar rienda suelta a “ideas motivadoras”.