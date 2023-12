La asociación Defensa do Común reclama a los concejales que voten en contra, en el pleno de mañana, de la aprobación del estudio de detalle (un primer documento para iniciar la tramitación urbanística) del edificio de 56 viviendas que la constructora Lipromo quiere levantar en una de las dos parcelas que compró a Defensa en A Maestranza, ante la residencia militar de Atocha. El estudio tiene el visto bueno de los servicios técnicos municipales y Patrimonio, del Gobierno gallego.

Defensa do Común señala que el pleno municipal aprobó varias mociones en 2016, 2018 y 2019, ante de la venta de las parcelas, para pedir la “devolución gratuita” de las dos fincas y otra tercera que todavía pertenece al Estado a propiedad municipal, en base a que eran originalmente terrenos comunales de la ciudad que se cedieron para construir las antiguas murallas. La asociación indica que estas mociones no tuvieron “ningún voto en contra”, si bien los grupos que votaban a favor de la reversión gratuita eran el BNG y Marea Atlántica (que ya no está en el pleno), mientras que el PP y el PSOE, mayoría actualmente, se abstuvieron. Defensa do Común reclama al Ayuntamiento que reitere la petición de devolución gratuita y acabe “con una política urbanística especulativa”.