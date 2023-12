El puerto exterior de Langosteira ha cumplido 11 años en funcionamiento, recientemente celebró el acto para conmemorar el hito de 20 millones de toneladas de mercancía y la construcción del acceso ferroviario ya está en marcha. Autoridad Portuaria de A Coruña, Xunta y Concello de Arteixo analizan el presente y el futuro de esta infraestructura.

Martín Fernández Prado: El puerto exterior está empezando un proceso de maduración, después de casi 20 años de historia trabajando este proyecto y más de 10 ya de funcionamiento. Estamos en un momento dulce en cuanto a tráficos en la atracción de nuevas empresas y está empezando a reflejarse para lo que fue concebido, que es ser esa palanca de industrialización y esa palanca de generación de actividad económica en el entorno metropolitano de A Coruña. Después de años duros, porque hacer una infraestructura de este tipo cuesta, es seguramente la primera dársena de Galicia. Hay mucha demanda de empresas con interés en instalarse. Y, sobre todo, se abre un escenario futuro, ya presente, de enorme optimismo y yo creo que es un trabajo conjunto de toda la sociedad, especialmente de las administraciones, que están haciendo una apuesta clara por Langosteira y hay que seguir trabajando. Queda mucho.

Carlos Calvelo: Para nosotros supone una tercera pata estratégica para nuestro desarrollo industrial. Tenemos el poligonal industrial de Sabón, ya consolidado, tenemos las primeras industrias en el polígono de Morás y tenemos este tercer eje, que para nosotros es vital y muy importante, que es el puerto exterior, que ya lleva 10 años con actividad y que se ve que tiene una progresión importante y que va a generar la implantación de distintas empresas y la generación de puestos de trabajo, que es tan importante para Arteixo. Los vecinos de Arteixo tienen que beneficiarse de esta implantación industrial, la generación de impuestos y actividad económica. Entendemos que quizás seamos el concello que tenga una importancia industrial dentro del área metropolitana, sin olvidarnos tampoco de A Laracha y Carballo y que esperamos que en el futuro con las actuaciones o las industrias que se implementen allí, pues todavía crezcamos más y que garanticen la seguridad económica y el futuro económico del Concello y luego también hay, cada vez más, esa percepción de los vecinos de que el puerto exterior de Langosteira cada vez está más integrado en la idiosincrasia que puedan tener los vecinos de Arteixo.

Nicolás Vázquez: A mí me gusta verlo un poco desde un punto de vista industrial, no sé si podemos decir que estamos en una nueva revolución industrial, pero desde luego estamos en un momento de inflexión donde hay nuevas tecnologías y nuevos proyectos muy innovadores. Hay que reconocer que en otras revoluciones industriales Galicia se quedó fuera precisamente por su posición territorial y, sin embargo, en este momento vemos que hay grandes proyectos que buscan la implantación en Galicia y eso tiene mucho que ver por dos cuestiones: la existencia de recursos naturales, especialmente de energías renovables, que hoy en día lógicamente las empresas tienen que ir hacia la descarbonización total en el año 2050. Y también la posición estratégica de Galicia que hoy en día, su disponibilidad de agua y también en este sentido de los puertos, pues permite tener unas posibilidades que a lo mejor hace décadas o incluso hace un siglo no teníamos. Ahí es donde está el papel especial de las infraestructuras portuarias y no puedo dar más que la enhorabuena al Concello y Autoridad Portuaria por todo lo que están haciendo para fomentar la industria. Todos tenemos claro lo que aporta la industria en una economía. Estamos aproximadamente en ratios a nivel nacional, aproximadamente igual, pero sí, que es cierto que estamos aún lejos del objetivo que se fija la Unión Europea de contribución al PIB de la industria, que está en un 20%. Todo lo que son estas nuevas apuestas y estos esfuerzos que hacen todas las administraciones para fomentar la industria desde luego va a tener una repercusión en un futuro en la actividad económica y la generación de empleo.

N. Vázquez: En lo que estamos trabajando es en ayudar a los inversores y eso repercute después también en los puertos para que esos proyectos industriales tengan la posibilidad rápida de ser autorizables, es decir, al final, lo que hoy en día se busca es la reducción de burocracia y agilizar los procesos hasta que se tiene una autorización administrativa para un proyecto. Estamos en una sociedad tan rápida que si se diseña un proyecto, pero no se va a tener la autorización hasta dentro de cuatro o cinco años, probablemente ese proyecto ya decaiga y ya no tenga interés porque a lo mejor ya se ha implantado en otras zonas de España, de Europa, o del mundo. Entonces tenemos que ser muy ágiles y la en la Xunta de Galicia estamos totalmente concentrados en reducir burocracia e intentar que los plazos para la aprobación y autorización de proyectos industriales sean lo más ágiles posible. Con eso tenemos distintas figuras, la figura estrella, serían los proyectos industriales estratégicos, que ya venían utilizándose en los últimos meses o casi un año. Ahora mismo hay seis declarados, pero a partir del 1 de enero lo que vamos a hacer es extenderlos, bajar los umbrales para que pueda ser declarado un proyecto industrial estratégico con unas cifras menores de inversión y empleo que hasta ahora para extender esa figura porque pensamos que está funcionando realmente muy bien. Y también vamos a partir del 1 de enero a poner en marcha un plan de impulso y aceleración de proyectos industriales ya para proyectos más pequeños a partir de 800.000 euros, pero que va a permitir también que los inversores tengan un interlocutor único y una reducción de plazos en todo lo que es la tramitación administrativa, porque realmente en eso España tiene que mejorar mucho con respecto a otros países vecinos. Y eso tiene una repercusión en cuanto a los lugares que buscan los inversores para implantar sus proyectos.

Martín F. Prado: Esto es un punto crítico. Hoy uno de los temas principales que las empresas tienen de preocupación es la parte administrativa. Tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Arteixo, cada vez que nos acercamos a una empresa o hablamos con las empresas y les decimos la total disponibilidad de ambas administraciones a ayudar en los proyectos industriales y lo ven en primera persona, eso les genera muchísima tranquilidad a los inversores y yo creo que este es un tema de los que hay que destacar porque es clave. Esta coordinación, este entendimiento y esta voluntad de todos de atraer industria.

C. Calvelo: Estamos en un proceso de revolución industrial, pues algo parecido tendrían que hacer las administraciones en el sentido de agilizar los trámites. Quizá el sistema de funcionamiento que teníamos clásico de las administraciones, pues no puede ser que un proyecto que se quiere implantar a lo mejor en punta Langosteira pueda tener cuatro años de trámites. Eso queda totalmente descartado. Nosotros que somos un concello eminentemente industrial, con refinería de Repsol, polígono de Sabón, Inditex, Ferroatlántica y central térmica, ahora Morás con Estrella Galicia, nuestra identidad ya es intentar favorecer al máximo la agilidad para que en Arteixo se puedan implantar industrias. Eso significa que el engranaje administrativo, que no es fácil de conseguir, implica tener una buena programación, tener los técnicos adecuados, porque así lo que consiguen es darle una agilidad de respuesta a las necesidades que puede tener la implantación de las industrias en el puerto o en otros polígonos que hay allí. Entonces, como aquí ya llevamos muchos años trabajando, están funcionando lo que son las empresas de grano: Pérez Torres, TMGA. Solicitan la licencia y como ya vienen con licencias anteriores ya tenemos una programación tipo de cómo poder favorecer y agilizar todo lo que son este tipo de licencias, con lo cual creemos que es importantísimo que la administración se adapte a las necesidades que tiene en este momento la industria porque lo vuelvo a reiterar y para nosotros es muy importante: cuanto más industria haya en el puerto y en los polígonos, más actividad va a generar, más posibilidades de empleo, más ingresos va a tener el Concello y más también se beneficia de los ingresos de la industria. Apostar por la industria tiene que ser un objetivo prioritario y estratégico por parte de las administraciones. Esto no puede repetirse.

Beneficios para Arteixo

C. Calvelo: Es verdad que también tenemos que poner un pequeño inciso, no en la construcción del puerto, sí en la planificación de las infraestructuras de acceso, como puede ser el acceso por carretera. Echamos de menos que no se planteara un poco con la visión del entorno y ahí está nuestra reclamación de la eliminación del peaje y de crear esa conexión en el entorno de Meicende para eliminar el tráfico pesado de la refinería. Una infraestructura tan importante, con un coste tan elevado, no puede hacerse sin contar con todo lo que puede relacionar con el territorio y también ver el beneficio de comunicación que puede dar a sus vecinos.

Martín F. Prado: Para nosotros es un tema clave como entidad y queremos seguir trabajando con el Ayuntamiento y minimizar cualquier impacto que pueda haber, que siempre que evidentemente cuando hay actividad, siempre hay algún impacto, que sea el menor posible e intentar que haya esta actividad industrial allí, como venía diciendo el alcalde, que ayude a generar una mejora, no solamente a los vecinos, sino también a otras empresas instaladas allí. Uno de nuestros grandes ejes es ser ese hub de descarbonización que mejore la calidad de los vecinos de Arteixo y que mejore también la competitividad de las empresas del entorno y yo creo que en esta línea vamos a seguir intentando responder a las demandas del alcalde en la medida de lo que podamos, que son muchas. Lo importante es que la suma de todo sea positiva para el Ayuntamiento y sus vecinos. Este es uno de los objetivos principales del puerto. Igual que intentamos en A Coruña tener una relación mayor con la ciudadanía y tener esa apertura, pues que también en el Ayuntamiento de Arteixo también que haya esa mayor relación con los vecinos y que permita, pues que sigan viendo la infraestructura como algo positivo para ellos y en general para todo el área metropolitana.

C. Calvelo: Hay una singularidad que se puede dar en Arteixo. Tú tienes la refinería de Repsol, que ya tiene la descarga de petroleros en el puerto exterior. Está Inditex, una empresa de referencia, que está haciendo esa apuesta por la energía verde. Hay una central térmica en Sabón, que se puede vincular a las actividades del puerto, es decir, nuestras principales industrias interactúan muy bien con el puerto exterior.

Energías renovables

N. Vázquez: El hidrógeno verde está todo muy asociado al interés de las empresas que estamos viendo en el puerto y es normal por las excelencias instalaciones que tiene y ahí ,como bien decía el alcalde, está muy asociado también con los polígonos que puede haber cerca e incluso ya un poquito más lejos como puede ser a lo mejor zonas en Cerceda o en Meirama y porque hay que tener en cuenta que el suelo en el puerto es muy valioso. Hay que intentar optimizar la superficie utilizada y si hay actividades auxiliares que se pueden llevar a cabo en otros polígonos que estén cerca es lo que lo que hay que hacer y aprovechar de verdad el suelo del puerto para lo que tiene un valor añadido. Yo creo que todos sabemos que la industria hoy en día pasa por las energías renovables. Por un lado, por el carbón, y por el otro, por tener energía a precios competitivos, ya no digamos, incluso en lo que son industrias electrointensivas que a lo mejor sus costes pueden ser hasta un 40 a un 50%, pero toda la industria es muy dependiente de los precios energéticos y un incremento como se ha venido experimentando estos últimos años, si se duplica el precio de la energía, al final, eso tiene una repercusión en la competitividad en las de las empresas y en eso España aún tiene que mejorar bastante y nosotros desde la Xunta de Galicia lógicamente vemos como uno de los pilares para mejorar en ese aspecto lo que es la implantación de energías renovables. Otras comunidades autónomas nos ven con envidia por los recursos renovables que tenemos. No podemos quedarnos atrás en lo que es el aprovechamiento renovables porque va a tener repercusión después en el desarrollo industrial de la comunidad autónoma.

Martín F. Prado: El proyecto recoge cinco grandes líneas. Hay algunas más adelantadas, como el tema de los biocombustibles y muy vinculado con la refinería de generar combustibles con productos de desecho. Un segundo que es la modernización digitalización y descarbonización de las actividades existentes. El tercero es ser autosuficientes energéticamente y para nuestro entorno ese es el proyecto que hacemos con Inditex, que va a instalar en Langosteira unos molinos que permitirán descarbonizar directamente a la propia instalación de Sabón. A mayores de esto entendíamos hay dos grandes campos a nivel europeo. Hay una apuesta clarísima de Europa en recursos y una estrategia con unos objetivos muy ambiciosos que van a generar unas nuevas industrias donde España puede posicionarse muy bien y entre ellos el Golfo Ártabro (Galicia, A Coruña, Ferrol) tiene ya valores añadidos y grandes infraestructuras que nos permiten tener una capacidad de posicionamiento mejor que otras zonas en España y en Europa. Uno es la fabricación de grandes estructuras offshore para exportación a los países nórdicos y posiblemente a Portugal, que estamos teniendo muchas relaciones con ellos porque son los que van más avanzados. Ferrol ya tiene un liderazgo en ese sentido y necesita mayor espacio Navantia y ahí podemos generar muchas sinergias con Ferrol. Hay muchísimo mundo que ya está funcionando para la offshore. Hay otro segundo eje, que yo creo que también es importantísimo, que es en nuestro caso, derivados del hidrógeno verde, que es el amoniaco verde y el metanol verde. Ambos necesitan hidrógeno verde y son proyectos vinculados a la industria, no la movilidad, es decir, que hay otros proyectos de hidrógeno más vinculados a movilidad. En el nuestro hay grandes industrias y sectores que utiliza mucho hidrógeno. La refinería consume 20.000 toneladas anuales de hidrógeno, lo fabrican ellos, están empezando a hacerlo también renovable azul y el sector de los fertilizantes que es uno de los sectores que mayor impacto tiene en emisiones de CO2 también quiere descarbonizarse y para eso necesita amoníaco verde.

Eje industrial

C. Calvelo: El futuro industrial de Arteixo, A Laracha y Carballo o incluso de Cerceda está garantizado. Probablemente convirtamos a todo este entorno en el principal eje industrial de Galicia, sino lo somos ya entonces, yo creo que es muy importante.

N. Vázquez: Que se implante una industria y que haya un polo de desarrollo industrial, especialmente en algunas de las tecnologías más innovadoras, como puede ser la eólica offshore o como puede ser el hidrógeno, desde luego va a tirar de otros sectores asociados y al final va a contribuir para toda la comunidad autónoma y en este caso para esta zona y para la provincia de A Coruña y además realmente pensamos que la provincia de A Coruña, con el cierre de las térmicas de Meirama y As Pontes, desde un punto de vista industrial hay que dar un impulso especial para dar salida a toda esa actividad que anteriormente tenía.

Martín F. Prado: La construcción del tren a Langosteira nos permite reforzar mucho esta idea, es decir, al final Meirama está conectada con el puerto interior con tren, porque llevábamos el carbón del puerto interior a Meirama. Meirama deja de funcionar. Lo que permite el tren es un espacio de vocación industrial, con infraestructura energética, con agua y con tren y en el futuro próximo, ya esperamos que en 2026 tener conectado por tren Langosteira. También nos permite que en toda esta zona podamos tener algún tipo de proyectos, donde lo que no tenga obligación expresa de tener que estar en el ámbito portuario pueda estar en entorno de los polígonos de Arteixo o con el tren, incluso pues tener algunas actividades industriales no tan próximas.

Plataforma eólica

N. Vázquez: Tenemos claro que esa tecnología no puede impactar en sectores cuyas actividades económicas dependan del mar. ¿la zona experimental? El emplazamiento se escogió porque no tenía impacto en ningún caladero, es decir, se seleccionó una zona que no tuviese ningún problema. Y sin embargo, a pesar de que se nos ha concedido una ayuda de 20 millones de euros para el desarrollo, sí que es cierto que también se nos comunicó una cierta imposibilidad. Está escrito en un documento del Ministerio de Transición Ecológica al considerar que podría ser incompatible con los valores de la zona. Nosotros estamos sinceramente en desacuerdo porque pensamos y tenemos estudios, y hemos presentado alegaciones, que realmente es totalmente compatible y que no va a tener repercusión, pero es que no solo no va a tener repercusión, sino que precisamente esa zona es para analizar el futuro de la eólica offshore y concretamente tecnologías flotantes y lo que es evacuación, es decir, de lo que se trata es de poder analizar posibles impactos para que para pensar en el futuro.

Martín F. Prado: El propio POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) expresamente dice que la investigación y la experimentación es posible que ese tipo de aguas, es decir, lo dice de forma expresa. En las mismas aguas que están calificadas con la misma protección en otras comunidades autónomas y expresamente los POEM dicen literalmente que preferiblemente no se pongan pero que es asumible realizarlo dentro del POEM.