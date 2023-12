El Museo de Automoción e Historia (MAHI) abre hoy sus puertas en el polígono de Sabón, en Arteixo, con más de 300 vehículos y objetos históricos que hacen un repaso a la historia del siglo XX a través de la automoción, pero también dando protagonismo al cine, la literatura, el arte o la música. El presidente de la Fundación Jorge Jove y fundador de MAHI, Ángel Jove González, reconoce que pasear por el museo es “un sueño hecho realidad” y asegura que la colección de vehículos, de la que forman parte más de 500 piezas, “seguirá creciendo”.

¿Se podría decir que ver este museo abierto es un sueño hecho realidad?

Claro que es un sueño de mi familia hecho realidad. Un sueño que ha costado mucho. Hay mucho esfuerzo detrás. Materializar un sueño supone un gran esfuerzo. Pero cuando el esfuerzo se hace con alegría y con ilusión, no es tanto.

En todo este tiempo, ¿hubo algún momento de querer tirar la toalla por las dificultades para encontrar una ubicación?

La ubicación fue un problema tremendo. Y el problema de la ubicación es la cantidad de metros cuadrados que necesitamos. Date cuenta que estamos desarrollando este complejo en 20.000 metros cuadrados, de los cuales más de 15.000 son expositivos. Y eso lo que significa es que no en todos los lados lo podemos montar. Eso es lo que nos ha hecho pensar. Luego hay otra componente muy importante que es que los cacharros que tenemos aquí pesan mucho. Entonces siempre tiene que ser una componente horizontal, nunca puede ser una componente vertical, porque las estructuras soportan unos pesos limitados. Son toda una serie de condicionantes que hizo que, ya desde el principio, buscar la ubicación fuera un reto. Pero lo importante de los retos es superarlos

¿Están satisfechos con el resultado?

Sí, estamos satisfechos. Mi padre siempre dijo desde un principio que el museo lo abriríamos cuando él se sintiera satisfecho y orgulloso y ahora lo estamos inaugurando.

¿Al hacer salas relacionadas con el cine, la literatura o la música es una muestra de que querían ir más allá de una exposición de vehículos?

Sí, claro. Y te voy a contar una anécdota que para mí es significativa. Cuando generamos, con las directrices de mi padre, lo que es el criterio museológico a seguir, fuimos tan osados de irnos a un congreso de museos de automoción en Módena, en Italia, y lo intentamos compartir con la gente. Esa es de las pocas veces que dije “¿nos estaremos equivocando?”. Porque los conceptos que había de museos de automoción distaban mucho de lo que nosotros queríamos o consideramos que teníamos que materializar. Estamos hablando del año 2003 y entonces nuestra experiencia en cuanto a museos no era muy grande. Llevábamos muchos años restaurando y, por decirlo así, con la afición del coleccionismo. Pero de museos, nada. Empezamos a hacer colaboraciones con museos europeos a finales del siglo XX. Por tanto, éramos como unos niños pequeños. Ahora ya llevamos cinco o seis años aprendiendo de los grandes en cuanto a museología. El llegar allí, a la casa de Ferrari, y que nos echaran tantos jarros de agua fría, no fue fácil. Pero lo importante de todo esto es que, en el MAHI, el mundo del automóvil es un hilo conductor para poder mostrar la historia del siglo XX. Sabíamos que ese hilo conductor iba a estar muy sesgado y muy cojo si no los alimentábamos de otros instrumentos como es el arte o la música. Ahora vemos que cada vez más museos intentando incorporar elementos y dejar de ser garajes para empezar a tener una componente museológica. Ahora decimos “pues no estábamos tan equivocados”.

MAHI también tiene talleres. ¿Veían necesaria esa parte interactiva y de docencia?

Claro. Nosotros lo que intentamos es transmitir inquietudes y fomentar la curiosidad de una forma no tan agresiva como soltando un speech. Queremos que los visitantes vean cacharros, que vean hilos conductores y que ellos mismos quieran llegar a donde quieren llegar. No a todo el mundo le va a interesar las válvulas que tiene una radio que exponemos. Hay una cantidad de componentes técnicos que a pocas personas les pueden interesar. Pero sí queremos que la gente participe en los talleres y que a través de los códigos QR accedan a más información, que tengan más capacidad para investigar. Y que esa capacidad no se quede en el museo. Que luego ellos puedan seguir materializando y seguir expandiéndose. Esa es nuestra mayor ilusión, despertar inquietudes. Despertar inquietudes por el arte, despertar inquietudes por la historia y por los avances técnicos. Ese es el objeto del museo.

Su primer coche, un Seat 1500, se encuentra en este museo. ¿A qué otro coche le tiene un especial cariño?

En la Fundación siempre le tenemos cariño al último coche que hemos restaurado. En cuanto ya nos metemos a restaurar otro, cambiamos. Somos muy volátiles en cuanto a ese tipo de criterios.

Así que la colección sigue avanzando.

Sigue. Si el museo nace sin que la colección siga avanzando es un museo muerto. Puede tardar una década, puede tardar más o menos, pero es un museo muerto.