La Casa da Reixa Dourada, la mansión de la plaza de la Constitución separada por el callejón del mismo nombre de la Iglesia de Santiago, es una de las piezas arquitectónicas más importantes de A Coruña: construida en el siglo XVIII, tiene escudo nobiliario en la entrada y es la antigua localización del restaurante Pé Franco, en el que comieron los Reyes en 2015. Toda esta historia corrió peligro en la noche del viernes al sábado, cuando un fuego de origen todavía desconocido empezó en el bajo cubierta y consumió en parte tanto esta planta como el tejado. El agua que emplearon los bomberos para apagarlo causó más desperfectos, pero según Sonia Vázquez, integrante del estudio Cohr Arquitectos y una de las profesionales que estaban reformando la casa, “todo lo que se ha perdido es recuperable” y “no hay ningún elemento protegido que se haya perdido o esté en peligro”.

Ahora mismo, en Capitanía. Está ardiendo lo que era el P Franco, a lado de la iglesia. Ciudad Vieja de La Coruña. pic.twitter.com/uirmYpmyri — Belén ✨ (@CasadeVilarullo) 17 de diciembre de 2023

Sobre las 03.15 horas de la mañana, las llamas, que se elevaban sobre el tejado, llamaron la atención de los vecinos y viandantes. Al lugar se desplazaron cuatro vehículos y una decena de bomberos, que, en primer lugar, se ocuparon de evitar que las llamas pasasen a los edificios colindantes. Además de estar separado por unos pocos metros de la Iglesia de Santiago, el inmueble limita con otros edificios de viviendas tanto en la plaza de la Constitución como en la parte trasera. Luego se concentraron en salvar el edificio, subiendo hasta la cubierta y vertiendo agua.

Aunque las llamas se controlaron ya por la noche, los bomberos volvieron por la mañana: de acuerdo con una hostelera que trabaja en la plaza, aún de día se podía apreciar “humo”, y al mediodía algunos operarios todavía echaban agua sobre el tejado. Según los bomberos, las labores de la mañana fueron control y el fuego nunca llegó a causar daño en los edificios adyacentes.

Vázquez señalaba este domingo a este diario que no podía “confirmar” si el incendio fue provocado, aunque sí señalaba que la posibilidad de “un origen fortuito vinculado con la electricidad”, una de las causa más frecuentes de incendio, “queda descartada”. El inmueble, que se está reformando para vivienda, no tiene instalación eléctrica (solo se han colocado los tubos por los que van los cables, sin el cobre) y el cuadro de obra “está en la calle”.

El edificio tiene bajo y tres alturas, y el fuego, indica Vázquez, “empezó y prácticamente acabó” en la superior, hasta el punto de que una parte del suelo que la separa de la segunda planta “llegó a consumirse” y cayó al piso inferior. Y, dado que las llamas ascienden, “la cubierta es lo que está más dañado”. Aunque el 112 informó en los primeros momentos de un incendio que afectaba a todo el inmueble, la arquitecta señala que “ni la planta baja ni la primera están afectadas por el fuego”, aunque sí por el agua que se vertió para apagarlo. “Habrá que rehacer parte de la obra”, resume la arquitecta.

Pero también indica que los “elementos más característicos” se han conservado. Es el caso de las carpinterías, que se habían restaurado y vuelto a colocar pero “no están afectadas” y “hasta siguen conservando el color blanco”, sin verse tiznadas por el humo.

Cuando el edificio albergaba al Pé Franco, las primeras plantas se dedicaban a hostelería y las superiores a vivienda. Tras el cierre del restaurante, el actual propietario del edificio decidió reformarlo para destinarlo a vivienda. Según explica Vázquez, el proceso empezó a 2017 y hubo un “trámite muy largo” por características y grado de protección del edificio. Hay casi 1.100 inmuebles catalogados con algún grado de protección en la ciudad, pero la Casa da Reixa Dourada está en el nivel 2, el segundo más alto, que solo tienen 109 edificios: es el mismo que posee el Teatro Colón, el Palacio de Veeduría, el Kiosco Alfonso o las galerías de la Marina.

Después de que cerrase el restaurante, señalaban este domingo algunos vecinos, entraron ocupantes ilegales y hubo que precintar el edificio, aunque Vázquez matiza que no se trataba de residentes sino de un grupo de jóvenes que a veces entraban para reunirse, y, tras su desalojo “lo que hicimos fue cerrar muchísimo mejor”. Ahora, tras seis años de trámites y obras, los trabajos estaban “a punto de caramelo” y pensaban acabar “antes del verano”. El fuego ha estropeado los planes: “Afortunadamente el propietario ha decidido seguir”, indica Vázquez, pero el fuego “va a suponer un retraso” que este domingo no podía cuantificar ya que no había podido acceder.

De acuerdo con la ficha elaborada por el Concello para regular la protección del inmueble, el autor del edificio original, datado en torno a 1750, es desconocido. La fachada principal, esto es, la que a a la plaza de la Constitución, tiene como elementos principales un “escudo señorial” y un balcón volado.

En el lateral (en el callejón que lo separa de la Iglesia de Santiago) se encuentra la puerta de entrada, con un escudo nobiliario, y un tímpano esculpido con relieve que se añadió cuando el edificio ya estaba construido y “procura conferirle un carácter marcadamente historicista”. El edificio se reconstruyó en 1954, de manos del arquitecto Jorge Fernández y Fernández de Cuevas. Vázquez señala que la reforma actual se está haciendo con “mucho respeto y mimo” y que los escudos de restauraron a manos de especialistas.