A Radio Conta 2023, una iniciativa de los profesionales de la radio en la ciudad de A Coruña, vuelve como cada Navidad y en esta undécima edición el programa estará dedicado a la Asociación de Bulimia e Anorexia da Coruña (ABAC), entidad coruñesa que trabaja para visibilizar la lucha contra trastornos de la conducta alimentaria (TAC) como la anorexia o la bulimia.

Este programa radiofónico especial y colaborativo, abierto al público, se emitirá desde el Teatro Colón el sábado 30 de diciembre entre las 17.00 y las 20.00 horas y la entrada será libre. La emisión contará con la colaboración de profesionales de la radio de A Coruña y la participación de rostros coruñeses muy populares como son el humorista David Perdomo, la artista Cristina Pato o los presentadores Rodrigo Vázquez y Paco Lodeiro. El actor Juanillo Esteban también colaborará en esta edición.

Moncho Viña será un año más el encargado de conducir a un equipo formado por profesionales de las emisoras de radio públicas y privadas de A Coruña: Radio Galega -que aporta la cobertura técnica-, RNE, SER, Onda Cero, RadioVoz, COPE, Radio Marca e InterCoruña.

Alrededor de treinta personas conformarán una redacción única con la solidaridad como principal objetivo. A Radio Conta quiere ser también un homenaje a la radio local y de paso un foro para el recuerdo de coruñeses ilustres recientemente fallecidos como Arsenio Iglesias o Pepe Domingo Castaño.

Entre los invitados y entrevistados estarán el nuevo rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y los representantes de los grupos políticos de la ciudad.

Serán en total tres horas de emisión durante las cuales se sucederán actuaciones musicales con The Rapants, o

Grupo Fua, Lúa Mosquetera y Namy and The Band. Y no faltará un episodio de radioteatro con guión de Óscar Cruz. da radio.