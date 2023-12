▫️Luns sen cambios, xeadas ❄️ e☀️, néboas no interior

▫️Martes, aproxímase unha fronte, ⛅️ ao oeste e 🌧️á noite

▫️Mércores, 🌧️ máis activas pola mañá, remiten co avance da tarde

▫️ A partir do xoves, volven as altas presións pic.twitter.com/yus6ao9J74