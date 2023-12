A Radio Conta vuelve un año más esta Navidad. La undécima edición de esta iniciativa que promueven profesionales de ocho emisoras de radio coruñesas estará dedicada a visibilizar los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) a través de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC). Este programa, que tendrá una duración de tres horas, estará abierto al público y será de entrada libre. El especial se emitirá el sábado 30 de diciembre desde el teatro Colón y la emisión se podrá seguir también en directo a través de las frecuencias de Radio Galega, RNE, Radio Coruña Cadena SER, Onda Cero, Cope, RadioVoz, Radio Marca e InterCoruña.

El maestro de ceremonias repite una año más. Moncho Viña será el encargado de conducir un equipo conformado por profesionales de las emisoras de radio, con cerca de una treintena de periodistas que se suman a esta iniciativa, que tiene como principales objetivos la solidaridad y hacer un homenaje a la radio local.

En esta undécima edición estarán en el teatro Colón el humorista David Perdomo, la artista Cristina Pato, el actor Juanillo Esteban y los presentadores Rodrigo Vázquez y Paco Lodeiro. También pasarán por el escenario el rector de la Universidade, Ricardo Cao, y los representantes de los grupos políticos de la ciudad. La organización promete un programa “lleno de sorpresas, dinamismo y conversaciones inusuales” en el que tampoco faltará el toque musical: actuarán The Rapants, el Grupo Fua, Lúa Mosquetera y Namy and The Band. También habrá un hueco para el radioteatro con guión de Óscar Cruz y el homenaje a las figuras de la radio y de la vida gallega que han fallecido este año, como Pepe Domingo Castaño y Arsenio Iglesias.

La emisión servirá para dar visibilidad y apoyo a ABAC, que lleva ya 27 años como referencia en el tratamiento integral de los trastornos alimentarios. El programa dará voz a profesionales, familiares y personas afectadas y la asociación instalará un puesto de venta de material para ayudar a recaudar fondos y dejar donativos.

Este año ABAC atendió en su centro terapéutico a más de 200 pacientes con edades comprendidas entre 12 y 64 años, con una demanda que se incrementó en un 75% respecto a antes de la pandemia.