La Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) se queda en A Coruña. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Granada a la decisión del Gobierno de instalar la sede física del organismo en A Coruña. La decisión del Consejo de Ministros, el pasado diciembre, de fijar la sede de la institución en La Terraza de Méndez Núñez suscitó un gran malestar en el Ayuntamiento de Granada, que había sido otra de las aspirantes con más opciones a albergar la agencia tecnológica de nueva creación. La administración andaluza resolvió entonces demandar al Estado y al Concello de A Coruña, al cuestionar la metodología empleada para designar la sede y para conocer “el modo y manera” en la que se tomó la decisión.

El Alto Tribunal ha dictaminado desestimar el recurso contencioso administrativo presentado por Granada al entender, entre otros conceptos, que el Consejo de Ministros no debía atender a la candidatura con mayor puntuación, sino a una de las candidaturas “de excelencia”. Tanto A Coruña como Granada, además de Alicante, figuraban como candidaturas de excelencia, y, aunque en el informe de valoración de propuestas de la Comisión Consultiva recogía Granada en primer lugar, este orden “no conlleva efecto alguno” para la recomendación de la sede, apunta el dictamen judicial.

La sentencia detalla que la puntuación máxima a obtener es 87 puntos, mientras que las candidaturas de excelencia parten de un mínimo de 69,60, y que se desconoce la puntuación alcanzada por Granada, Alicante y A Coruña; salvo que las tres postulantes de las 16 presentadas son las únicas que, tras los informes individualizados, fueron consideradas “de excelencia”. El dictamen del Supremo detalla que “no debe olvidarse” que no se está ante un concurso en que se adjudica la sede a la ciudad candidata que alcanza mayor puntuación, por lo que, “aún pudiendo ser interesante” conocer la puntuación exacta de cada postulante, resulta “irrelevante”. Finalmente, explicita que la decisión final incumbe al Consejo de Ministros, y que se trata de un “acto discrecional” del órgano, que puede seguir o no la recomendación. La sentencia recoge que la orden por la que se publica el informe de la Comisión Consultiva para la determinación de la sede de la Aesia fija los criterios que se tendrían en cuenta, que incluyen la lucha contra la despoblación, los niveles de desempleo, la red de acceso a medios de transporte público y el ecosistema universitario relacionado con la Inteligencia Artificial, entre otros aspectos, “pero no fija baremo alguno respecto a los criterios” La sentencia deja constancia de que la citada orden es un desarrollo del real decreto de 22 de marzo de 2022 que crea dicha Comisión Consultiva, que entre otras funciones formula recomendaciones al Consejo de Ministros en relación con la determinación de la sede.

El Alto Tribunal añade que el Gobierno explicitó las razones de la decisión mediante la correspondiente motivación, por lo que entiende que no se ha lesionado “el principio de objetividad” bajo el que debe realizar su actividad la Administración pública. Entre otras consideraciones que motivaron el fallo, el Tribunal ha contestado al Ayuntamiento de Granada que el hecho de que la reunión de la Comisión Consultiva tuviera lugar el mismo día del acuerdo del Consejo de Ministros “carece de la relevancia”.

Con esta resolución, el Supremo da carpetazo al asunto, que se judicializó tras la designación de A Coruña como sede. El pasado julio, el mismo Tribunal rechazó la petición del Ayuntamiento de Granada de suspender cautelarmente la concesión de la sede, al entender que no había riesgo de que se produjera una “situación irreversible”. Así lo indicaba la Abogacía del Estado, ya que la agencia no estaba creada en ese momento.

Desde entonces, no obstante, pocos avances operativos y de organización ha habido en torno a la puesta en marcha de este organismo. Una demora que voces como la catedrática de Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña, Amparo Alonso atribuían a “circunstancias políticas”, mientras que la alcaldesa, Inés Rey, señalaba a las elecciones de julio como responsables de los retrasos en su implantación. Finalmente, el Gobierno constituyó hace pocos días el Consejo Rector de la Aesia, un año después de la designación de A Coruña como sede. Este órgano superior, encargado de realizar las tareas de supervisión, seguimiento y control de la actuación de la agencia y la consecución de sus objetivos, es el responsable del nombramiento de la dirección del ente, que todavía está en el aire.

Reacciones políticas encontradas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha recibido la noticia con “inmensa satisfacción y tranquilidad”, al opinar, detalló, “que A Coruña era la ciudad mejor posicionada” para albergar el organismo y que el procedimiento de designación había sido “transparente y justo”, tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo. “Seguiremos trabajando, apostando por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y para que la Agencia empiece a trabajar cuanto antes”, avanzó.

Distintos son los ánimos en su homóloga andaluza. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), adelantó que pondrá su “esfuerzo” para que la ciudad sea reconocida como el “referente” en Inteligencia Artificial que ha señalado que es. “Este injusto golpe a Granada nos va a hacer más fuertes”, señaló Carazo. que aunque manifestó que “respeta” el dictamen del Supremo, enmarca la elección de A Coruña como “una decisión política, discrecional” y que no se ha tomado “con criterios objetivos”. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (PP), calificó la decisión como “arbitraria, poco transparente y partidista” y no sujeta “a criterios técnicos” .