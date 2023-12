A Agrupación Astronómica Ío organiza, en colaboración cos Museos Científicos e o Concello, unha serie de actividades sobre cultura científica que comezan este xoves 21 de decembro no planetario da Casa das Ciencias (19.30 horas). O programador e crítico de cinema Martin Pawley impartirá a conferencia O teatro das estrelas. Historias dos planetarios e cinema.

A primeira demostración de uso de planetario data de 1923 en Múnich. Como foi esta experiencia?

Os planetarios modernos comezan hai 100 anos, no museo de Ciencia e Tecnoloxía de Munich, cando barallan ter unha sala para comprender mellor o universo e a Astronomía. Dándolle moitas voltas, xorde a hipótese de lanzar imaxes contra unha cúpula, ao estilo do cinema, e iso é o que dá pé aos planetarios modernos. Os sistemas anteriores eran artiluxios mecánicos, pero o cambio conceptual, no canto de construír cacharros, foi proxectar puntos nunha cúpula que simulen as estrelas e os planetas. Isto é o que se ensaia en 1923 en Múnich. Tras moitas probas, o primeiro planetario estable, e permanente, abre en 1925 en Múnich, xa con proxeccións ao público.

Como influíu a existencia desta ferramenta na observación ou na curiosidade polo firmamento?

Os planetarios nacen porque xa hai esa curiosidade. Os anos 20 son moi efervescentes para o coñecemento astronómico. Hai pouco máis de 100 anos non sabíamos de que estaban feitas as estrelas, non sabiamos moitas cousas que empezaron a ser norma a partir dese momento, que foi un cambio radical para o coñecemento da Astronomía. O cambio principal é que hai 100 anos un planetario era unha ferramenta moi útil para explicar o ceo, pero os veciños que saían á rúa tiñan un ceo sobre as súas cabezas; porque a contaminación luminosa non era a de hoxe. Os veciños da Coruña tamén, porque cando abriu o planetario en 1985, a contaminación luminosa era moito menor. Ata hai pouco, eran ferramentas que permitían aprender mellor os ritmos do ceo; agora, infelizmente, son tamén un oasis para gozar dun ceo de mentira, porque os reais non os temos ao noso dispor pola iluminación desorbitada.

Na Coruña, dende a súa implantación, o planetario é case unha institución na cidade.

Con certeza. O planetario é a xoia da coroa da Casa das Ciencias, e foi o primeiro de España impulsado por unha entidade pública. O outro que había era o de Barcelona, impulsada por un banco. O da Coruña é o modelo que seguiron outros planetarios de España, como o de Pamplona. Os Museos Científicos Coruñeses son unha das patas máis importantes da cultura da Coruña, e o primeiro de todos é o planetario, polo que pasan centos de miles de persoas cada ano, non só da Coruña, senón de toda Galicia e Portugal. É unha ferramenta didáctica que permite xerar curiosidade por algo que xa non forma parte das nosas vidas cotiás.

Cal é o seu vencello co cinema, ademais de que beben da mesma tecnoloxía de proxección?

Alén dese punto de conexión, os planetarios estiveron presentes en moitas películas, algunhas moi emblemáticas, como Rebelde sin causa. Hai moitas películas ao longo da historia do cinema, como lugar de encontros románticos, ou de evolución científica, hai varias películas nas que aparecen comunidades escolares que van ao planetario a aprender. Entre as recentes, está La la land. Despois, as cúpulas son espazos suxerintes para a proxección de imaxes. Hai cineastas que nos últimos anos fixeron proxectos especificamente para planetario, como o galego Lois Patiño, que ten unha proxección, Luces recorren mi garganta, creada para planetario, que dá moito xogo. Seguramente, agora que a tecnoloxía e cámaras poden filmar con resolución dunha cúpula, serán máis os cineastas que se animen a usalas.

Cen anos despois, o planetario segue reiventándose, máis alá do coñecemento científico.

Si, de feito creo que todas esas reinvencións son útiles para contar ciencia. A misión dos museos científicos non é contarlle a ciencia só aos convencidos, senón toparse e atraer a outro tipo de público, que ao mellor non son os destinatarios máis habituais para eses contidos. Está ben que os museos exploren conexións con outros ámbitos de coñecemento, como a ciencia, a literatura, a música ou o cinema, para atraer a estes públicos.