El 88979, el tercer quinto premio que ha salido del bombo de la Lotería de Navidad, está muy repartido por toda España y ha dejado el primer pellizco en la comarca coruñesa. Cuatro administraciones de lotería de A Coruña y una de Miño han vendido este número, a falta de conocer cuánto dinero han repartido. En total, 23 localidades de Galicia han vendido al menos un décimo de este quinto premio.

Son las administraciones de La Favorita, en la calle Concepción Arenal; del estanco Cava Viñales de la calle Capitán Juan Varela; de la avenida de Oza, 84; del estanco La Martina, en la ronda de Nelle, 113; todas en A Coruña; y el bar Avenida, en la rúa Carreira, en Miño.

La Favorita tiene experiencia en repartir premios en Navidad, pero siguen manteniendo la ilusión y la felicidad cuando el sorteo apunta a esta administración de la calle Concepción Arenal. “Tenemos experiencia desde hace muchos años, pero este año tenía que tocar algo”, dice Cristina, que estaba trabajando en la administración y todavía no se había enterado de que un quinto había caído aquí. La dueña del despacho, Alicia Bugueiro, apunta que han repartido "180.000 euros" al haber vendido 30 décimos del número agraciado. "Estamos contentísimos. Aún no sabemos a quién le tocó porque fueron ventas en ventanilla", comenta Bugueiro, que espera que "caigan más premios" a lo largo de la mañana.

En el estanco de Capitán Juan Varela, María Belén regenta la administración que, hace dos años, ya vendió un décimo de un cuarto premio del Sorteo de Lotería de Navidad.

Al igual que en Capitán Juan Varela, también ha sido este periódico el que dio la buena noticia a la administración bar Avenida, en Miño, donde Francisco trabaja “desde hace muchos años”. “Todavía no sé nada”, dice.

En el número 113 de la ronda de Nelle “nunca” habían repartido un premio de Navidad. “Llevamos dos años con la administración y nunca había tocado”, cuenta su responsable, sorprendida por haber vendido el 88979.

En la cafetería Oza, en el número 84 avenida de Oza, llevan "50 años" entre cafés y loterías. "Antes estaban mis padres y ahora yo. Todavía no sé cuántos décimos hemos vendido", comenta el dueño, que se acaba de enterar de que ha repartido el quinto premio. "Todavía no me llamaron de la administración y como sale por la máquina, yo no tengo una referencia de los números que he vendido", explica.

En Galicia, este quinto premio ha caído en 23 localidades. Además de A Coruña y Miño, se han vendido en Ponteceso, Trazo, Ferrol, Ordes, Foz, Rábade, Chantada, A Illa de Arousa, Tomiño, Vigo, Meis, Salvaterra, Nigrán, Cambados, Salceda de Caselas, O Porriño, O Grove, O Barco de Valdeorras, Ourense, Xinzo y Cortegada.