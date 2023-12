“Estaba haciendo las compras de Navidad en la plaza de Lugo y me llama una amiga a la que regalé una participación. ‘¿Estás sentada o estás de pie?’, me pregunta. ‘Agárrate. Nos ha tocado el segundo premio’, me cuenta al teléfono, el de Gatocán. Y me he venido a la administración a comprobarlo”. Un cuarto de hora después de que al número 58303 le correspondiese la bola de los 125.000 euros al décimo, el segundo premio del sorteo de Navidad, Rebeca Vázquez, temblorosa, nerviosa hasta no saber cómo expresarse, admitía, saltaba de alegría delante de El filón de oro, la administración de lotería de Rúa Nova. No sabía aún ni cuánto dinero había ganado.

El segundo premio deja 162 millones de euros en la Rúa Nueva de A Coruña “Es que me quedé con doce o trece boletos, no sé cuántos al final, y eso que engañé a mi marido y le dije que me había guardado solo cuatro”, contaba esta agraciada rodeada de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas. “Fui a adoptar un perro a Gatocán, me hice socia y compré su lotería. Me quedé y vendí, repartí mucho entre familiares, compañeros de trabajo y otras personas que tienen perros. La suerte que me ha dado adoptar una mascota”, se reía Vázquez mientras su pareja respondía llamadas telefónicas una tras otra. Aún tenía que calcular esta mujer el importe de su premio en ese momento, pero ya tenía muy claro en qué iba a invertir el dinero del segundo premio: “Lo primero, pagar la hipoteca del piso; después, irnos de vacaciones adonde sea, que no viajamos desde antes de la pandemia”. Y a toda prisa se marchaba Rebeca Vázquez a casa, a seguir celebrando la suerte de la Navidad: “Me voy, he dejado a los niños solos”.